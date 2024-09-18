台海有戰事 | 賴清德要當「黑悟空」　中、美、台都要有最壞準備

黨內幹掉鄭文燦，黨外囚禁柯文哲，兩岸喊出 「新兩國論」，國際上和美日澳歐等「友邦」一起試圖否定聯合國2758號決議關於台灣地位的定論，最近在參加「台灣人民自救運動宣言」60周年研討會時又提出要用這篇台獨宣言「洗滌人心」，甚至連中俄關系也被碰瓷，翻出中國在晚清被沙俄通過《璦琿條約》等不平等條約強佔了遠東150多萬平方公里領土的舊賬，試圖離間中俄關系，為台獨主張尋找合理性......

才上任不到4個月的賴清德火力全開，政治賭徒本性徹底暴露，在台獨路上正拼命加速。

沒人知道下一拳賴清德會搗向哪裏——這正是「疑賴論」在美國仍持續發酵的原因之一，但可以肯定的是，第一，在台獨問題上，賴清德絕對足夠「務實」，足夠有冒險精神。和李登輝深藏乍露的台獨、陳水扁機會主義的台獨、蔡英文精神潔癖式的新自由主義台獨相比，賴清德的台獨具有更強烈的理想主義色彩，更像是一種政治信念，所以堅定，視死如歸，更敢於付諸具體行動。

第二，在賴清德任內，不光民進黨內部和台灣政壇不得安生，威脅到賴清德和民進黨執政地位的勢力會被逐個擊破，島內在政治邊緣致力於尋求兩岸統一、試圖牽制台獨的力量會被進一步向邊緣擠壓，兩岸關係乃至更廣泛的區域形勢和中美關係，也會因為賴清德的折騰而跌宕起伏，不排除在某個時點，因為搗到中、美疼處，超出兩國或其中一方的承受能力，引發台海局勢劇烈波動。

今年1月賴清德剛當選時，因其得票率僅有40.05%，在立法院民進黨席位也未過半，大部分研究台灣及兩岸政治的專家認為他只是個「跛腳鴨」總統，將會受制於民眾認受度不足和立法院席次結構，翻不起什麼浪花，影響不到兩岸關係大局和發展方向。 「520」後幾個月的情勢發展證明，賴清德絕不是一個甘於被台灣色譜政治結構束縛的總統，更不是個逆來順受之徒，而是個非常危險的進攻性選手，一個具有台獨信念的冒進主義者，在政治利益和台獨理想驅使下，即便沒有機會，他也會創造機會主動出手。

蔡英文和賴清德在競選集會上。（賴清德競選總部提供）

就在賴清德死命折騰的同時，中國大陸的首款國產3A遊戲《黑神話悟空》暴熱大賣。某種程度上，賴清德就像吳承恩筆下的悟空，才剛一從石頭中蹦出，就嶄露出了頑劣本性。下一步，他絕不可能安於在花果山佔山為王，其為「台獨工作者」的本性和台灣之於美日等國的籌碼角色，決定了有機會一定會大鬧天宮。

所以，無論中、美還是台灣人民，都要有發生最壞情況的心理準備。

台灣要準備的是，第一，賴清德一定還會對其他政治對手下手，那些試圖挑戰或挑戰過賴清德的政黨政治人物，不管是哪個黨籍、哪種顏色，都可能被賴清德清算。包括立法院的非民進黨籍立法委員都可能成為賴清德打擊的對象，不甘願受制於立法院少數派局面的賴清德，很可能會通過對其它黨派立法委員的定向打擊予以剷除，或通過抓取把柄威脅某些立法委員投誠，以打破民進黨在立法院的少數派局面。

第二，隨着統一臨近，兩岸衝突加劇，為了他的台獨夢想和捍衛所謂的「中華民國台灣」，賴清德很可能會對島內統派及其他主張兩岸和平的力量下手，不排除以「國家安全」名義採取最強硬的政治與法律手段。

第三，因為賴清德不擇手段打擊、剷除異己的行為，台灣的民主氛圍和民主機制將會面臨嚴峻挑戰，其他黨派和政治力量對民進黨的牽制能力會被進一步削弱，「綠色恐怖」的氣息會更加濃厚。

第四，如果兩岸因賴氏台獨不幸衝突，台灣要有一切瓶瓶罐罐被徹底打碎的心理準備。

美國要準備的是，賴清德雖然有求於美國，也樂於做美國牽制中國的棋子，但未必一切都會按美方意願行事。「疑賴論」產生的背景已經清楚說明，賴清德縱然依賴美國，也不可能完全聽美國的要求起舞，他有他的政治算盤和他的政治野心。陳水扁當年在選舉壓力下，都敢冒得罪美國的風險搞「公投正名制憲」，比陳水扁更具冒險主義的賴清德，在中國大陸持續推動統一的壓力下，四年後如果再面臨選舉壓力，焉知他不會做出更大膽、冒險的舉動？

所以隨着內外情勢變化和現實政治需要，不排除賴清德會大膽投機，違背美國意願，把並不樂見台海戰爭的美國政府放到到底是否軍事介入的火爐上烤。為避免被置身這種尷尬的決策困境，美國必須嚴厲約束賴清德的台獨言行，不能再向台獨發出錯誤信號，不能再武裝台灣，不能再繼續升級和台灣的官方和軍方關係，不能再打着「台灣關係法」和「對台六項保證」等旗號和台灣官方一起聯手掏空「一個中國」和「三個聯合公報」。

如果美國還沒有這些意識，那就要有在中美衝突中丟掉台灣並失去霸權地位的準備。如果中美因為台灣在太平洋打一場仗，那將是真正意義的太平洋戰爭，輸掉戰爭的美國將輸掉一切，就算美國沒輸，只要沒贏，也會是美國百年國運的徹底改變。

回顧台灣民主化之後的發展史，李登輝（左）使黑金進入政壇，陳水扁（右）擁抱台獨基本教義派，致使台灣政治經濟體質益發脆弱。（AFP）

中國大陸要準備的是，賴清德絕不會在兩岸關係上收手，他一定還有其它冒險之舉，包括在台灣繼續推行「去中國化」，打壓島內統派和主張兩岸「一中」的政治力量，搞法理台獨，在國際上繼續和美日等所謂「友邦」勾結在國際法層面否定「一個中國」，製造「兩個中國」和「一中一台」，推高中國大陸維持「一個中國」和完成國家統一的成本等等。

理性的觀察者都知道在兩岸實力對比已嚴重失衡，搞台獨絕對是死路一條，賴清德應該清楚中國大陸的底線，不會傻到直接宣佈台灣獨立，但冒險主義和投機主義上頭的賴清德不認為這是傻，他甚至會認為這是台灣獨立建國所要付出的必要之犧牲，為此就算付出2300萬台灣人的福祉也在所不惜。

所以，中國大陸在繼續推進和平統一的同時，已做好系統性底線準備。考慮到兩岸分治並互相對立、互相敵對宣傳了70多年，台獨已經收攬了不少徒子徒孫，美日也不會輕易放棄台灣這個籌碼，賴清德之為有冒險精神的賭徒性格和「務實台獨工作者」結合形成的人格特質，與台灣主流意識形態及美日等試圖借台灣問題打壓中國的戰略意圖相結合，很難說不會頑抗到底，中國大陸不會低估賴清德和台獨頑固分子們的抵抗意志。

和神話故事中的悟空不同，賴清德是不可能皈依的，對此，中、美、台都不要有奢望，不要心存不切實際的幻想。台灣人要早做兩岸融合準備，美國人要當心被拖進火坑，中國大陸的準備工作也開始進入落實階段，賴清德和圍繞在他身邊的「頑固台獨分子」們千萬不要高估自己，低估中國大陸的手段與決心，就如同悟空縱有沖天本事，在如來眼裏也不過只是一隻猴子，再厲害，也跳不出如來佛的手掌心。