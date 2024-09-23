國家安全部起底台獨網軍「匿名者64」　鎖定3人立案偵查

國家安全部公布，今年以來，一個名為「匿名者64」的黑客組織，針對中國大陸和港澳地區，頻繁開展網絡攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子屏幕、網絡電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。

經查確認，「匿名者64」組織並非普通黑客，而是由「台獨」勢力豢養的一支網軍。



國家安全部介紹，「匿名者64」組織的真實背景是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中心。該中心專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰。2023年6月，該中心以「匿名者64」組織的名義，註冊社交媒體賬號，實施網絡攻擊和反宣破壞活動。

台灣資通電軍是台灣當局於2017年6月主導建立的「第四軍種」，2022年改革為台灣「國防部」直屬機構，主要承擔電子作戰、信息作戰、網絡作戰及軍線維護管理等職能，是台灣當局對大陸實施網絡作戰的主力。

「匿名者64」宣稱攻擊大陸及香港地區數字標牌。（微信公眾號＠國家安全部）

台灣資通電軍一經成立，便對大陸大肆開展各類網絡滲透破壞活動，是危害網絡空間安全的毒瘤。一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域為重點，搜尋目標定向實施網絡攻擊，妄圖竊取敏感數據資料，為台灣當局搜集情報。另一方面，頻繁扭曲網絡輿論，雇傭水軍，借機生事，放大矛盾，挑唆對立，從中漁利。

「匿名者64」組織成立以來，已在社交媒體上發布70餘條動態，用所謂「戰果」博人眼球，吸引流量，曝光的攻擊目標涉及戶外電子屏幕、自動售賣機、網絡電視等聯網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，試圖營造出大陸網絡安全防護極為脆弱的假象。

經國家安全機關核查發現，「匿名者64」組織攻擊的網站大多是山寨版的假官方網站，或長期無人關注的「僵屍」網站，更有甚者是該組織通過P圖等方式製作而成。例如，8月2日，一間小型互聯網企業運營的網站因掛載了多間高校官方論壇的登錄地址，被指是「控制了大陸40所高校的官方論壇」，並遭到「匿名者64」組織攻擊。

台灣資通電軍現役人員：羅俊銘（左）、洪莉棋（中）、廖韋綸（右）。（微信公眾號＠國家安全部）

目前，國家安全機關已鎖定實施相關網絡攻擊活動的台灣人員身份信息，其中包括台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸。國家安全機關已依法對三人立案偵查。