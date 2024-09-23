國安部指控「匿名者64」為台灣網軍　他們在網上做了什麼？

去年6月成立的社交平台X帳號「匿名者64」，因其一連串關於六四天安門事件和批評中國政府的貼文，引發國安部的關注並展開調查。根據實際登錄X平台了解，「匿名者64」創立迄今發布了72則貼文，主要內容集中於轉發與紀念六四事件有關的圖片、影片和言論，並駭入中國多所大學及機場官網，上傳相關敏感圖片和信息。



「匿名者64」宣稱攻擊大陸及香港地區數字標牌。（微信公眾號＠國家安全部）

台媒《聯合報》整理報道，「匿名者64」的貼文包括六四天安門事件中的經典場景，如王維林阻擋坦克車進軍、武警部隊端槍恐嚇平民的照片，並轉發自由亞洲電台等海外媒體對六四事件的評論。近期更增加駭進內地各著名大學和機場官網消息，刊登中共「中共武警屠殺學生打壓人權」等照片並附帶連結網址，其貼文觀看最多的有7.2萬人次，最少僅2,000多人次，意圖揭露中國政府對人權的壓制，並呼籲學生再次抗議中國政府。

在國安部今（23）日發布的文章中，將「匿名者64」指控為台灣網軍「環境研析中心」的成員，指責其展開一系列針對中國和港澳地區的網絡攻擊，並試圖奪取多個門戶網站的控制權，插播不利於中共的政治信息，進行「顛倒黑白、散布謠言」的活動。

台灣資通電軍現役人員：羅俊銘（左）、洪莉棋（中）、廖韋綸（右）。（微信公眾號＠國家安全部）

報道介紹，自創立以來，「匿名者64」積極轉發紀念六四的內容，呼籲網友勿忘歷史，並聲援「天安門母親」的訴求。近期，「匿名者64」結合中國當前的熱門時事，對於中國經濟問題、失業率攀升等現象發表看法，指出「白紙革命」後，中國政府對民眾的不滿不予理會，並呼籲學生再度發起抗議活動，抵制政府的壓制政策。

根據國安部的調查文章，「匿名者64」被指控與台灣網軍組織有密切聯繫，並將其行為定義為「網絡認知戰」。國安部聲稱，該組織不僅是一般駭客，更是在台灣當局的支持下，進行對中國的攻擊與信息操控。