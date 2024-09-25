洲際導彈試射直指太平洋　火箭軍對外展示可靠核威懾力

9月25日8時44分，中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。此次導彈發射，是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水準，達到了預期目的。中方提前向有關國家作了通報。



這件事情在中國人民解放軍火箭軍乃至中國人民解放軍的歷史上都是非常罕見，或者說是頭一遭。在此之前，中國向南太平洋發射火箭只有一次，那就是1980年的「580」任務。當時是中國為了測試東風五號彈道導彈的全程試驗而進行了一次科研性發射。而今天是人民解放軍首次向太平洋進行全程實戰實用洲際彈道導彈的發射試驗。

以往火箭軍在裝備導彈以後，也要進行年度的發射訓練和試驗。在實彈發射中，通常為了防止洩密，都是以高彈道向西北靶場進行導彈發射。這類導彈試射雖然提前有禁航通告，但是不對外公開宣布。而這一次軍方進行向太平洋相關海域的導彈發射，毫無疑問是向全世界展示中國的洲際彈道導彈性能與實力。

對於中國戰略核力量來說，這是中國向全世界展示中國戰略核威懾力量的一次公開亮相。中國作為全世界唯一一個承諾不首先使用核武器、不向無核國家使用核武器的國家，在戰略核力量的使用上向來非常謹慎。

如今隨著中國核力量日益增強，火箭軍向全世界的展示也是極為必要的。正如一些軍控專家所說，此次戰略導彈試射毫無疑問有利於周邊局勢穩定，也向相關國家發出了非常清晰的信號。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

