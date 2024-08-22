火箭軍嚴懲三所軍工名校　西安、西南交大涉串通投標遭禁購3年

內地「軍隊採購網」近日發布公告，宣布西安工業大學、西安交通大學與西南交通大學因涉及「圍標串標」和「串通投標」行為，遭解放軍火箭軍禁止三年內參與其採購活動。有鑑於這三所大學長期與國防科技領域合作的背景，這一決定勢必對於中國軍工科研體系產生影響。



綜合《未來網》、《軍隊採購網》等媒體報道，火箭軍後勤部採購供應局本月16日發布公告中，指出西安工業大學因「圍標串標」，而西安交通大學和西南交通大學則因「串通投標」，三校均被禁止參與火箭軍範圍內所有產品類別的採購活動，禁止期間自2024年8月16日至2027年8月16日。

中國人民解放軍火箭軍是解放軍新軍種，由第二炮兵更名而來，於2015年12月31日正式成立，擁有戰略導彈部隊和眾多先進的戰術常規導彈部隊。（資料圖片）

根據公開資料，西安工業大學的前身是軍工專校，為中國「兵工七子」之一，是西北地區唯一設有兵器科學與技術學院的公立大學。該校在光學工程、材料科學與工程、機械工程等軍工專業領域擁有深厚的研發實力。

西安交通大學作為教育部直屬的全國重點大學，與陝西省及國家國防科技工業局共建，其相關軍工專業包括飛行器設計與工程、核工程與核技術等。該校今年還獲得了「全國高校政府採購十佳集體」的榮譽，然而不久之後便因涉入「串通投標」問題而被火箭軍採購系統排除在外。位於四川成都的西南交通大學，是中國第一所工程教育高等學府，交通運輸工程學科在全國排名第一，並設有航空航太學院，這些專業背景使得該校在軍工科研領域具有重要地位。

習近平強調，火箭軍是中國戰略威懾的核心力量，是中國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。（網上圖片）

此事件的發生正值中國軍隊採購體系面臨嚴峻的反腐風暴。自2023年以來，火箭軍及其裝備採購部門成為貪腐調查的重災區，多名高級將領和軍工企業高層接連被查落馬，其中包括前國防部長魏鳳和、李尚福，以及火箭軍司令員李玉超和參謀長孫金明等重量級人物。這些事件顯示出中國軍隊內部在採購和裝備領域中存在的嚴重問題，也表明當局加強軍隊內部反腐的決心。

針對此次三所大學被禁參與火箭軍採購活動的事件，有分析認為，這是中國加強國防科技採購透明度和打擊不正當競爭行為的重要舉措。未來可能會有更多涉及軍工研發和採購的不當行為被曝光，從而進一步規範軍事採購市場。