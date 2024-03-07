台軍方報告：解放軍朝「境外全域作戰」轉型　強化火箭軍導彈部署

台灣軍方推出最新報告，直指解放軍建軍方向已朝「境外全域作戰」轉型，包含火箭軍加速部署東風17及東風100等型導彈，以強化軍事威懾能力。



台媒《中時新聞網》報道，台灣軍方最新送交台立法院的業務報告指出，2023年中、俄執行聯合軍演及戰略巡航並以航艦編隊進入西太平洋，實施海空聯訓等軍事行動；解放軍藉由實戰化演練，模擬阻斷台灣對外交通航道形成包圍火網，形塑反介入及區域拒止之態勢，藉以檢驗其軍事整備與聯合作戰指揮效能。

報告點名，解放軍依據國防和軍隊建設目標，建軍方向已朝「境外全域作戰」轉型，如火箭軍加速部署東風17及東風100等型導彈，強化軍事威懾能力。

在其他軍種發展組建方面，報告判斷解放軍陸軍將續組建新型遠火部隊，並運用武裝直升機，演練對台關鍵目標，遂行突擊及機降打擊行動；中國海軍將加快福建號航艦海測期程、續建075型兩棲攻擊艦船及擴編新陸戰旅，完備遠海戰力。至於空軍則將陸續撥交殲16、殲20、轟6及運油20等主力戰機，提升空中遠程打擊戰力；戰略支援部隊密集部署軍事衛星，強化預警及監控能力。

此外，針對陸方今年起多有無人機及空飄氣球飛掠台灣周邊空域作為，台軍方報告指控，陸方企圖運用灰色地帶襲擾的多樣化威脅手段，增加台灣海、空兵力應對負荷，並企圖模糊海峽中線之存在。

台軍方強調，面對解放軍持續軍事威脅，台軍將持恆加強聯合情監偵手段，發揮早期預警功能，嚴密掌握解放軍對台軍事動態並審慎應處，維護國家安全及區域和平穩定。