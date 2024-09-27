特朗普抗中？賀錦麗保台？台灣在美大選中「精神勝利」

一項由「全球事務研究所」（Institute for Global Affairs）近日進行的美國民調結果引起了台灣媒體的廣泛報道，民調顯示，美國共和黨總統候選人特朗普被認為更能有效應對中國大陸攻打台灣，而支持民主黨候選人賀錦麗的選民則更願出兵護台。此結果讓台灣輿論瞬間找到一個「倚美抗中」的興奮點：無論是特朗普還是賀錦麗，台灣似乎都能在「抗中保台」的框架下穩賺不賠。



然而，仔細分析這項民調背後的邏輯，台灣的自我滿足感缺乏實際支撐。台灣的輿論不斷「在雞蛋裡挑出有利自己的軟骨頭」，將自己定位於美國國家利益的核心，似乎認為美國會不惜代價捍衛台灣。然而，這類錯誤的心態及認知恐怕只會讓台灣陷入更大的危險中。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

美國民調只有表面意義

先簡單介紹「全球事務研究所」民調結果，調查顯示全美有52%選民認為，賀錦麗更能強力捍衛美國的國際利益，認為是特朗普的比例為48%。但在搖擺州有54%的選民相信，特朗普更能捍衛美國的國際利益，覺得是賀錦麗的比例為46%。關於如果解放軍武力攻台，搖擺州選民同樣有58%認為，特朗普更可能有效應對，賀錦麗的比例則是42%。在全美選民方面，認為特朗普更能有效應對的比例為53%，賀錦麗為47%。

至於在保護台灣方面，民主黨人及共和黨人支持的比例幾乎一致，分別有44%及45%贊同。然而，相對於有意投給特朗普的美國成人選民，有意投給賀錦麗的選民認為美國應出兵保護台灣的比例高出18%。

特朗普從競選到首度當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，且不時猛烈抨擊中國。（Reuters）

首先，這項民調結果粗略反映美國選民對特朗普和賀錦麗應對台海危機的看法：特朗普被認為更能有效阻止中國攻打台灣，而賀錦麗的支持者則願意出兵護台。台灣主流意見從表面上看，似認定了無論誰當選，台灣似乎都能從中獲益，要麼特朗普能幫忙擋駕，讓解放軍無法輕易攻台，要麼賀錦麗政府背負民意壓力，會在必要時派兵保台——彷彿美國大選結果，不論是特朗普還是賀錦麗勝出，台灣在「抗中」的精神面上，穩賺不賠。然而，台灣輿論所忽略的是，這些問題問的是捍衛美國的國際利益，相應觀點也完全基於美國的國家利益出發，而非對台灣的真正關心。

台灣的媒體和輿論，往往只挑選對自己有利的信息，並錯誤地將台灣的安全直接與美國的國家利益等同起來；簡言之，台灣不能直接將自己等同於美國國家利益來定位自己。

2024年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

不諱言，台灣確實是美國整體戰略的一部分，但美國的核心利益在於維持其全球霸權，而非單純地捍衛台灣，台灣將自己的定位與美國如何自我審視國家利益的考量，乃至於反映在民調結果，出現了錯位與滑坡、誤判，這是台灣第一處危險的心態。

美國對台問題只有要不要

其次，這類民調在美國並不是第一次出現，類似的調查時常被進行。然而，無論是從調查的問題設置還是民眾的回應來看，這些民調真正反映的並非美國人對台灣的特殊關心，而是美國如何在中美競爭的框架下最大化其國家利益。

從美國的立場來看，台灣問題的第一考量是中國會否、何時攻打台灣，而美國的優先目標自然是「盡量避免」。然而，一旦無法阻止中國的軍事行動，美國將不得不做出第二點考量：是否出兵保護台灣？從歷史來看，美國的「國際前科」不容忽視——美國只會在符合自己利益的情況下選擇介入。對台灣來說，這樣的局面意味著在美國國家利益面前，台灣可能隨時淪為「棄子」。

《華爾街日報》報道，解放軍潛艇發展技術進展神速，在潛艇技術上，美軍全面碾壓解放軍的時代已經終結。（騰訊網）

民調背後的缺失：和平思維的錯位

更深層次來看，這類民調提問與回答的，都是美國要不要、願不願被台海「拖下水」，從來沒有關於創造和平途徑的思考。這般思維所反映的，不僅是美國對台政策的現實主義，也顯示出台灣對和平的期望寄託於一個對和平毫無想像力的強權身上有多麼地可怕與絕望——美國的國際關係觀早已「殺紅了眼」，深陷霸權競爭的現實主義思維中，只剩霸權維護，只剩侵略與反侵略，只剩意識形態對抗；而和平對話、合作共贏等康德式的建構和平方法論，對當今的美國政策制定者來說，幾乎是不存在的選項。台灣向一個對和平不具有追求、不具有想像力的強權，奢望自己的和平，無疑是緣木求魚。

也就在同一時刻，當台海安全議題頻頻被國際媒體與不約而同的峰會上點名「地表最危險」、「不確定性」時，唯一能讓台灣自己高歌一曲的，或許也就只剩下最新這類的美國民調了。若能給台灣自身一帖攸關和平的解方、一道寬慰自己的誓詞，那或將是：「沒錯，特朗普抗中、賀錦麗保台，台灣最安全，台灣或成最大贏家」。

美國25家軍火商代表團訪台，計畫在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，5月3日組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

毫不保留的說，台灣當前的困境在於，它對自己的安全保障仍寄希望於一個只在乎自身利益的強權之上，而忽視了自身的戰略定位和應對方式。這類讓台灣自我滿足的民調，或許可以讓某些人「打雞血」般興奮，但實際上卻掩蓋了更深層的風險：即台灣將自身安全完全依賴於美國的現實主義戰略，這只會讓台灣陷入更大的危機，而唯一能讓台灣得到些許「心理安慰」的，恐怕就是這些毫無實際意義的民調結果。

總體來說，這類民調帶給台灣的，不過是短暫的「精神勝利」和虛幻的安全感。無論是特朗普的「抗中」還是賀錦麗的「保台」，都不能掩蓋美國政策核心的現實主義和利益至上。台灣若繼續迷信這類民調，恐怕將在未來的戰略決策中陷入更大的困境。