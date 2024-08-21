「棄台論」百家爭鳴？「另類棄台論」不過是美國利益至上新變種

在美國全球戰略中，美台關係一直扮演極具戰略價值但同時又充滿變數的角色。近期，美國政界和學術界再度浮現新一輪的「另類棄台論」，引發了各界關注與討論。這一論點強調，美國應透過對台軍售來武裝台灣，讓其在潛在的兩岸衝突中消耗中國資源，而非直接介入台海戰爭。這一觀點背後，彰顯了美國在台灣問題上的冷酷現實，即美國的核心考量始終是其自身的國家利益，而非台灣的安全。



「棄台論」在美國政界並不是一個新鮮話題，其歷史可以追溯到上世紀70年代。當時，美國為了打開與中國的關係大門，在尼克遜政府推動美中接觸的背景下，一些美國政界人物開始討論是否應該放棄對台灣的安全承諾，以換取與北京的合作。彼時「棄台論」的支持者認為，中國大陸的地緣政治價值遠超過台灣，放棄台灣可以換來與北京更緊密的外交和經濟合作，進一步削弱蘇聯的影響力。

美國前總統尼克遜（Richard Nixon）1972年2月21日訪問中國期間，與毛澤東握手。（美國聯邦政府）

進入冷戰後期和冷戰結束後，隨著中美關係的深化和中國綜合國力崛起，台灣問題再度成為美國內部討論的焦點。1990年代，部分美國學者和政策制定者開始質疑台灣的戰略價值，並認為放棄台灣可以避免美國捲入一場潛在的台海戰爭，從而保護美國在亞太地區的其他利益。這一時期的「棄台論」強調的是防止中美之間的直接軍事對抗，主張美國應該對台灣問題保持戰略模糊，以避免台灣問題成為中美關係的引爆點。

如今，隨著中國軍事實力不斷增強，尤其是在習近平主政下，北京對台政策的強硬姿態越發明顯，傳統的「棄台論」在美國政界逐漸失去吸引力。然而，與此同時，一種新的變種——「另類棄台論」卻悄然浮現，並逐漸成為討論美台關係的新焦點。

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「另類棄台論」的核心在於，美國應當繼續支持台灣，但這種支持應以武裝台灣為主，而非直接參與台海戰爭。美國海軍戰爭學院戰略與行動研究系教授卡弗利（Jonathan D. Caverley）日前在《外交事務》撰文，提出「台灣悖論」觀點，即美國的力量並不取決於單一島嶼，美國不應將台灣視為其全球戰略的中心，而應讓台灣成為中國的資源負擔，從而達到遏制中國的目的。

卡弗利主要論點有三：首先是解放軍已足夠強大（Strong enough）；其次是台灣軍事價值聊勝於無（Little to nothing）；以及美軍全力防衛台灣存在高風險、低回報問題（High risk, low reward）。扼要來說，卡弗利的觀點實質反映美國對自身全球戰略資源的精打細算，並坦率表露美國在台海問題上的實用主義立場。

《華爾街日報》報道，解放軍潛艇發展技術進展神速，在潛艇技術上，美軍全面碾壓解放軍的時代已經終結。（騰訊網）

卡弗利的主張被冠以「另類棄台論」解釋，簡言之，美國不應冒著巨大風險來防衛台灣，而是應該讓台灣自行承擔主要的防禦責任。這種做法既減少了美國在亞太地區的軍事負擔，也使得台灣在兩岸衝突中成為中國的牽制力量。從表面上看，這一策略似乎仍在支持台灣，但實質上卻將台灣推向了對抗中國的前線，讓其成為美國全球戰略中的一枚消耗品。

除了卡弗利的「另類棄台論」，美國保守派智庫卡托研究所的高級研究員道格．班多（Doug Bandow）也在近期的評論中提出了類似的觀點，進一步深化了「棄台論」的討論。

班多在他最近的文章中指出，美國應該重新考量對台灣的防衛承諾，因為這樣的承諾可能會將美國捲入一場代價高昂且沒有回報的戰爭；「美國應該避免與中國發生直接軍事對抗，台灣應該更多地依賴自身的防禦能力，而不是期待美國的介入」。

2020年1月，美軍陸戰隊戰爭學院首次公開兵棋推演介入台海戰爭。（Facebook@War On The Rocks）

班多強調，美國必須現實地看待自身在亞太地區的軍事能力，並認識到美國核心利益不在於保衛台灣，而是在於維持其全球霸權地位。儘管台灣的安全並非美國的絕對優先事項，可以根據形勢變化而進行調整，這類的話語出於美國本位立場來看，並無特別，甚至合情合理，但此一觀點值得台灣警惕的要義在於，班多之言是否暗含了美國保守派陣營在美國對台政策的基調上，或將有新的變化與轉向？

此外，台灣的處境在美國政界中也引發了另一種「棄台論」的討論。諸如前美國總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）日前的「台灣繳保護費」一說，明白點名台灣應該為自己在亞太地區的安全付出更多努力，而不是依賴美國的保護。這種「棄台論」強調台灣應該更多地依賴自己，減少對美國的依賴。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

面對這些不同形式的「棄台論」，台灣內部反應始終充滿焦慮與不安。如馬英九多次發言警告，過度依賴美國可能會讓台灣最終被拋棄，而民進黨政府則選擇加強與美國的軍事合作，希望透過增加軍費和加強軍事購買來換取美國的保護。然而，根據美國媒體所做美國內部民調顯示，僅有30%的美國人支持無論付出何種代價都要保衛台灣，這一數據無疑增強了台灣民眾對未來的擔憂。

可以說，「棄台論」在美國內部的尾大不掉，以及「百家爭鳴」景況，正正反映美國對台政策辯論持續博弈的過程。站在台灣樂見的「理念相近」意識形態基礎上，美國政學界不乏有必要堅定支持台灣，以此捍衛民主價值和地區穩定的呼聲；然而，此起彼伏的各式「棄台論」者則多主張美國應該根據自身利益來制定對台政策此一核心精神，以各種形式避免美國因為台灣而捲入大規模戰爭的風險。此間既是美國對台政策分歧的展示，也是台灣處於被動、被決定的戰略困境的具體呈現。

特朗普從競選到首度當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，且不時猛烈抨擊中國。（Reuters）

總的來說，無論是悠久傳統的「棄台論」，還是當前新生的「另類棄台論」，都揭示了美國對台政策的一個核心理念：利益至上。哪怕美國總統拜登（Joe Biden）月前幾句台灣作為美國準盟友地位的暗示，振奮台灣輿論一波，依舊無改台灣在美國全球戰略中的位置，更多的是作為一個籌碼，而非一個不可替代的盟友。

是以，正當台灣還樂於近年籌謀的「台灣問題國際化」蒸蒸日上之時，美國近來幾則「另類棄台論」死灰復燃的跡象，即是另一重反面的表明：當美國唯有利益至上是恆真式時，台灣問題越是國際化，甚至是國際化了，必然加重美國對台政策博弈中，「棄台論」聲量高漲與決策影響，這又何嘗不是台灣高舉「台灣問題國際化」旗幟衝鋒，求仁得仁的結果？台灣屆時可休怪老美無情。