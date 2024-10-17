歲月，如同一首深沉而又悠長的旋律，在時光的河流中靜靜流淌。轉瞬之間，那位曾在中國政壇上留下深刻印記的朱鎔基總理，已邁入了耄耋之年。回望他那些輝煌與奮鬥的日子，如同昨日重現，既清晰又深刻。



本文轉自微信公眾號「國藝研文化」



96歲朱總理的退休哲學

2003年的春天，帶著一絲春寒，朱鎔基總理卸下了肩頭的重擔，如同一位歷經風雨的船長，終於駛入了人生的寧靜港灣。

從此，這位曾經在國家舞台上叱咤風雲的大人物，選擇了一條回歸自我、享受寧靜的道路。

退休後的他，生活變得簡單而純粹，深居簡出，遠離喧囂，將自己沉浸在書海之中，尋找著內心的寧靜與自由。

儘管聚光燈已漸漸暗淡，但朱鎔基並未因此感到失落。

相反，他在這份寧靜中找到了另一種人生的樂趣。

他常以「普通百姓」自嘲，這種幽默背後，透露出一種超然物外的豁達與從容。

他深知，權力與地位不過是過眼雲煙，唯有內心的寧靜與滿足，才是永恆的追求。

退休後的朱鎔基，並未停下腳步。

他遊歷各地，感受不同地域的風土人情。

無論是繁華的上海，還是歷史悠久的湖南，亦或是改革開放的前沿廣東，都留下了他的足迹。

然而，面對地方官員的熱情拜訪，他總是以一句「不談公事」作為回應。

這四個字，既是他對自身角色轉變的清醒認知，也是他對後輩的信任與尊重，展現了一位政治家的智慧與胸襟。

昔日的朱鎔基，是出了名的工作狂人，神情嚴肅，言辭犀利，行事果斷。

他的形象如同一把出鞘的利劍，鋒芒畢露，令人敬畏。

而今的他，卻像是一杯醇厚的老酒，越陳越香。

與普通民眾交談時，他笑容可掬，溫暖人心，展現出一種難得的親和力。

96歲朱總理的退休哲學

退休生活讓朱鎔基更加多姿多彩。

他揮毫潑墨，享受書法的韻味；他拉起胡琴，沉醉於音樂的旋律；他還唱上一段京劇，表達對傳統文化的熱愛。

這些愛好不僅豐富了他的退休生活，也讓他在與民眾的互動中更加接地氣、更加親民。

朱鎔基與夫人勞安之間的恩愛和睦，更是讓人動容。

這份深厚的感情，不僅是他們個人生活的幸福源泉，也是他們共同面對人生風雨的堅強後盾。

他堅持「不談公事」的態度，背後折射出的是對晚節的珍視和對清名的追求。

他深知「官不畏我嚴，而畏我廉；民不服我能，而服我公」的道理，一生都在踐行這個信條。

96歲朱總理的退休哲學

歲月如水，悄然流逝。

如今的朱鎔基已是96歲高齡，雖然逐漸淡出公眾視野，但他那崇高的人格魅力和卓越的領導風範，卻如北極星般永遠指引著後來者的方向。

他用自己的行動詮釋了什麼是真正的政治家、什麼是令人敬仰的長者。

他的一生，如同一股清流，洗滌著人們的心靈，引導人們思考什麼是真正的成功、什麼是值得追求的人生。

朱鎔基的一生，是堅守初心、保持風骨的一生。

他用實際行動詮釋了政治家的情懷與擔當，成為了各級領導幹部學習的典範。

在無數人心中，他不僅是一位傑出的政治家，更是一位值得尊敬的長者。