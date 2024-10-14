圍台軍演｜台海只剩下暗渡陳倉時刻

台海局勢再度升溫，解放軍今（14）日發起的「聯合利劍-2024B」軍事演習，象徵著對台灣的軍事壓力不斷加劇。這次演習無論是規模、強度還是覆蓋範圍，較此前的「聯合利劍-2024A」演習更為全面，也顯示了解放軍對台灣的戰略已經邁向新一層次的實戰化進程。此次演習不僅進一步收緊對台包圍的戰略態勢，還首次結合中國海警展開環台巡航，形成更具壓迫感的戰略合圍。台灣兩岸關係不僅未見緩解，反而隨著賴清德的一系列對抗言論進一步惡化，台海情勢猶如燎原之火，難以撲滅。



「聯合利劍-2024B」軍演：解放軍戰略深化與威懾

這次「聯合利劍-2024B」軍演從時間選擇到演習內容，均體現了中國對台灣的強烈威懾意圖。根據解放軍東部戰區新聞發言人李熹的說法，演習涵蓋台灣海峽、台灣北部、南部及東部海域，動用了包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍、遼寧號航母編隊等多個軍兵種，進行海空聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，全面檢驗了聯合作戰能力。這些行動表明解放軍的戰術已不僅局限於展示武力，而是對實戰能力的全面檢驗，隨時可由演練轉為實戰。

綜合內地軍事學者評論，與「聯合利劍-2024A」相較，本次演習顯著體現了以下特點。首先，圍台範圍更加擴大，演習已經從台灣東部海域擴展至台島全域，形成對台灣更密集的封鎖態勢。其次，本次軍演具備全天候特徵，夜間行動意味更濃，這種隨時可轉入實戰的模式，進一步強化了對台灣的心理壓迫。

諸如中國軍事科學院研究員付征南分析稱，全天候演習在象徵意義上，試圖營造一夕解放台灣的意味濃厚。復旦大學國際政治系教授沈逸亦直言，「聯合利劍-2024B」選擇開始的時間和方式，已經比較全面完整的體現了實戰特色，隨時轉戰的意味非常清晰，可謂「如期而至」。

再者，除了演習，環台巡航行動更進一步將軍事壓迫延伸到台灣的海上生命線，切斷了台灣與外界聯繫的通道。

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大陸官媒整理解放軍自2022年以來3次圍台軍演區域圖，指出包圍區域越逼越近，「挑釁越甚勒得越緊」。（解放軍新聞傳播中心）

中國海警首次環台巡航：軍事與執法聯動

值得關注的是，此次「聯合利劍-2024B」軍演首次引入中國海警的環台巡航行動，進一步展示了北京對台管控的決心和能力。根據央視新媒體「玉淵譚天」的報道，海警今次不僅派出6個艦隊參與巡航，還首次出動了2901艦這類萬噸級艦艇。這艘艦艇因其龐大的排水量和強大的武器系統，被西方媒體稱作「怪獸船」，其參與對台行動無疑是展示北京軍事化執法的新高度。

此次海警巡航最大的突破在於三個方面：一是規模空前，二是行動範圍從局部擴大至整個台灣周邊海域，三是首次進入馬祖島水域，突破了台灣當局所謂的「限制水域」。正如《香港01》過去即曾分析指出，這一系列行動顯示，中國海警的軍事化戰略賦能已經成為北京對台施壓的核心組成部分，未來對台外島的管控和常態化巡查勢在必行。

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配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

賴清德挑動兩岸對立：台海局勢進一步惡化

解放軍此次軍演，顯然是對賴清德雙十演說的直接回應。賴清德在演說中再次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，表面上藉由「中華民國」的名號宣揚其「新兩國論」，背地更是企圖以「新兩國論」包裝台獨上市。這一言論無疑激化了兩岸之間的對抗，也讓北京進一步強化了對台的軍事壓迫。

一如《香港01》分析，賴清德的言行與其前任蔡英文的「隱性台獨」路線有明顯的斷裂。蔡英文的兩岸政策雖然也強調「互不隸屬」，但其言辭相對謹慎，還不至忘卻《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》等帶有「一中法理」意義的政治詞彙向北京發出信息，避免直接挑釁北京。而賴清德則走得更遠，不僅加強了「新兩國論」的調子，甚至進一步宣示不會援引國際力量支持台灣。這無疑是挑釁北京的政治宣戰，也將台海局勢推向了更危險的邊緣。

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於此，便正如《解放軍報》在軍演當日刊文指出，「台獨」勢力每妄動一步，解放軍的軍事反制就更進一步，這次演習明擺著是對賴清德挑釁的懲戒行動。隨著北京對台政策的不斷強硬，台灣官方似乎也在不斷測試北京的底線，而這樣的「邊緣政策」極有可能導致兩岸關係的不可逆轉。

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東部戰區發布《枕戈待旦》訓練影片，用醒目紅色標註台灣地圖，直指台灣。（東部戰區）

台灣社會的冷淡反應：安定還是麻木？

值得一提的是，儘管解放軍自2002年以降，已多次進行圍台軍演，且強度一再提升，唯台灣社會的反應卻「每況愈下」，至今朝更顯得異常冷淡。以今日的台北股市為例，14日的台股雖然開盤一度小跌，但最終以上漲73.65點收盤，漲幅0.32%。這一現象似乎顯示出，台灣社會已經對這類演習習以為常，不再將其視為重大危機，遙相呼應賴清德同日一早召開國安會議，要求各部門維護台灣社會安定之語。

然而，這樣的「冷淡」反應，究竟是台灣社會穩定的體現，還是對危機的麻木，這可是二話。此外，在演習當天，部分台灣媒體甚至將解放軍圍台演習區形容為「愛你（台灣）的形狀」，企圖以幽默的方式淡化軍事威脅，這樣的輕佻態度無疑反映出台灣社會在面對危機時的疏離和不信邪。這種現象猶如古詩中的「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」，對照解放軍早已枕戈待旦，台灣內部的心理防線早已崩潰，而對於兩岸關係的惡化也無力應對。

台海「暗渡陳倉」的時刻即將到來

從5月23日的「聯合利劍-2024A」到今日「聯合利劍-2024B」，解放軍對台軍事壓迫愈發緊密，而台灣在面對這種壓力時卻顯得麻木不仁。賴清德政府不但未能緩和兩岸關係，反而一再挑動對立，將台灣推向更危險的境地。如今的台海，已然進入了暗渡陳倉的時刻，隨時可能爆發的危機，將對台灣社會帶來無法估量的後果。

解放軍早已枕戈待旦，而台灣卻依然自欺欺人，沉浸在「和平繁榮」的幻想之中。如果台灣當局繼續不顧兩岸現實，漠視北京的警告，台海衝突或將不再只是軍演，而是一場真正的生靈塗炭的戰爭。