深圳政協副主席王幼鵬被查　官場亟待激濁揚清

10月20日，深圳市政協副主席王幼鵬因涉嫌嚴重違紀違法被調查。王幼鵬曾任深圳市規劃和國土資源委員會（市海洋局）主任（局長），是深圳又一位被查的市一級官員。這既再次反映出內地反腐行動的力度，又警示作為改革開放高地的深圳應深刻反思近年來頻繁發生的貪腐行為，不斷提升治理體系和治理能力的現代化。

毛澤東說過：「政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。」深圳是中國改革開放的試驗地。40多年來，深圳從一個貧窮、落後的小漁村快速崛起為聞名於世的國際化大都市，其中一個因素是深圳湧現了一大批有改革精神的幹部，他們得風氣之先，敢闖敢試、肯幹能幹，為深圳的發展立下功勳。然而，近年來，深圳官場的官僚主義、形式主義已嚴重製約城市的發展。落馬官員令人觸目驚心的貪腐行為，既敗壞風氣，又妨礙「中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點」的落地。

2012年以來，在整個國家發起反腐行動的背景下，深圳反腐力度較大。2017年9月《深圳特區報》在《交出全面從嚴治黨的優異答卷——黨的十八大以來我市反腐敗鬥爭成就綜述》一文中披露：「5年來，我市紀檢監察機關共立案審查3354人，其中局級幹部94人，處級幹部566人，給予黨紀政紀處分2671人，移送司法機關248人。2013年至2016年查辦案件數量分別增長40%、99%、19.4%、21.2%。」這個數據既顯示出深圳乃至整個國家的反腐決心，又反映出深圳官場存在的腐敗問題。

2022年10月，《深圳特區報》刊載《以改革創新精神打造全面從嚴治黨和廉潔治理高地——深圳紀檢監察機關推進全面從嚴治黨十年綜述》，其中有寫道：「2021年全市紀檢監察機關立案3603件，給予黨紀政務處分1750人，移送檢察機關51人；全市有553人向紀檢監察機關主動投案，實名舉報率提升至44.9%、按年增長17.3個百分點……2021年，全市共查處違反中央八項規定精神問題542人，給予黨紀政務處分230人，通報曝光典型問題30起。」僅僅2021年便已立案3603件，相較於2017年披露的5年共立案審查3354人，足以說明問題的嚴重性。

2023年深圳「北極鯰魚」炫富事件在網上引起很大爭議。（微博）

近年來深圳單是市一級的落馬官員便為數不少。2015年3月，深圳市政府原秘書長、南方科技大學原黨委副書記李平因涉嫌嚴重違紀違法問題被查。2015年4月，深圳原市委常委、政法委書記蔣尊玉因嚴重違紀違法被雙開，後被查出直接或通過他人收受財物摺合人民幣3265.6767萬元、港幣4670萬元，被判無期徒刑。

2017年9月，深圳原市委常委、副市長呂鋭鋒被查。2019年4月，深圳市委原常委、副書記、政法委書記李華楠被開除黨籍和公職，後被查出他在2008年至2018年收受財物摺合人民幣2600餘萬元、港幣1000餘萬元，被判有期徒刑十五年。

這裏尤其值得反思的案件是深圳原市長陳如桂的案件。他在2017年至2021年擔任深圳市長，手握經濟社會發展大權，卻帶頭違法犯罪。2022年12月中紀委的通報形容陳如桂「權力觀扭曲」，「踐踏紀法底線，與不法商人沆瀣一氣，大搞政商勾連」，「性質嚴重，影響惡劣」。2024年8月，陳如桂被判處無期徒刑，並被查出他在2003年至2022年直接或通過他人非法收受財物摺合人民幣1.08億餘元。

2024年3月，深圳市委原常委、市政府原副市長黃敏被查。8月，廣東省紀委監委的通報稱黃敏「大搞權錢交易，將公權力當作攫取私利的工具」，「性質嚴重，影響惡劣」，決定給予開除黨籍和開除公職處分。黃敏一個被外界討論較多的身份是他系「北極鯰魚」爺爺鍾庚賜的上級。2023年3月，一名女子以「北極鯰魚」的網名在網上大肆炫富，高調宣稱「家裏有9位數」、「感覺貪了」，轟動一時，後被查出她的爺爺鍾庚賜曾任深圳交通局貨運分局局長，2023年10月被開除黨籍。2024年6月，曾任深圳市委常委、統戰部部長、市委秘書長的王毅被查。

深圳是一座因鄧小平的改革開放而崛起的城市，今後只有繼續展現改革開放的精神，解決官僚主義、形式主義問題，才不辜負改革開放高地的稱號。（視覺中國）

以上數據和案例說明，在短短10年時間，深圳竟有如此之多的官員涉及腐敗問題，其中為數不少都是身居高位的市一級官員。這雖顯示過去10年的反腐決心，但反過來說明作為經濟特區的深圳未能有效解決腐敗問題。不單這樣，腐敗只是官僚主義、形式主義問題中相對突出的病症。在腐敗問題背後，是深圳面臨的較為突出的官僚主義、形式主義困境。深圳因改革而崛起，但近年來深圳的改革精神正在喪失，反倒是官僚主義、形式主義問題已經惡化為深圳進一步發展的阻力。

人類歷史反覆證明一個樸素道理：能否有效解決腐敗問題，決定政府的公信力和執政能力。2012年習近平上任之初便說過：「新形勢下，我們黨面臨着許多嚴峻挑戰，黨內存在着許多亟待解決的問題。尤其是一些黨員幹部中發生的貪污腐敗、脱離群眾、形式主義、官僚主義等問題，必須下大氣力解決。全黨必須警醒起來。」2022年習近平又表示：「形式主義、官僚主義是黨和國家事業發展的大敵。」

深圳是中國改革開放的前沿陣地，現在又被納入「中國特色社會主義先行示範區」進行試點，在國家現代化進程中扮演引領角色。2020年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》規定：「支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放……2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標誌性成果，基本完成試點改革任務，為全國制度建設作出重要示範。」現在時間已經不多，深圳只有奮力一搏，激濁揚清，革新官場風氣，破除利益藩籬，有效解決腐敗、官僚主義和形式主義問題，重拾「敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹」精神，以實際行動來提升治理體系和治理能力的現代化，才能繼續走在改革開放的前列，續寫往日傳奇。