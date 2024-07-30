習近平主持中共中央政治局會議　指形式主義官僚主義是頑瘴痼疾

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。中共總書記、國家主席習近平主持會議。



會議認為，今年以來，各地區各部門迎難而上、積極作為，深化改革開放，加強宏觀調控，有效應對風險挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，新動能新優勢加快培育，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定。

會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。這些是發展中、轉型中的問題，我們既要增強風險意識和底線思維，積極主動應對，又要保持戰略定力，堅定發展信心，唱響中國經濟光明論。

會議強調，下半年改革發展穩定任務很重，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢，切實保障和改善民生，保持社會穩定，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。（新華社）

會議強調，要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。要堅持和落實「兩個毫不動搖」，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，完善產權保護、市場准入、破產退出等市場經濟基礎制度，防止和糾正一些地方利用行政、刑事手段干預經濟糾紛。要弘揚企業家精神，在改革創新和公平競爭中加快建設更多世界一流企業。

會議指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆週期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設，更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。要優化財政支出結構，兜牢「三保」底線。要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要切實增強宏觀政策取向一致性，形成各方面共同推動高質量發展的強大合力。要繼續發揮好經濟大省挑大樑作用。

會議強調，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。

會議指出，要培育壯大新興產業和未來產業。要大力推進高水平科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，推動傳統產業轉型升級。要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道。

會議指出，要推進高水平對外開放，進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步擴大制度型開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，促進利用外資企穩回升。要積極培育外貿發展新動能，拓展中間品貿易、綠色貿易。要扎實推進高質量共建「一帶一路」。

會議指出，要推進高水平對外開放，進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。（新華社）

會議強調，要持續防範化解重點領域風險。要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。要完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平台債務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。

會議指出，要扎實推進鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保農村人口不發生規模性返貧致貧。要加強耕地保護和質量提升，抓好農業生產，努力奪取全年糧食豐收。

會議強調，要加大保障和改善民生力度。要強化就業優先政策，做好高校畢業生等重點群體就業。要加強低收入人口救助幫扶，織密扎牢社會保障網。要全力做好防汛抗洪救災工作，做好迎峰度夏期間能源電力供應，抓好安全生產，認真解決食品安全、社會治安等問題。要深入打好污染防治攻堅戰，扎實推進碳達峰碳中和。要做好「十五五」規劃前期研究謀劃工作。

會議指出，形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾，必須下大力氣堅決糾治。基層是貫徹落實黨中央決策部署的「最後一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。中央書記處要持之以恆抓住不放，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制要定期督促檢查，中央和國家機關各部門、各省級黨委和政府在安排部署工作時要實事求是，省以下各級黨委要履行好主體責任，各級紀檢監察機關要強化監督執行。

會議強調，要強化制度建設與執行，統籌為基層減負和賦能，進一步嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，持續精文簡會，統籌規範督查檢查考核，切實解決過頻過繁問題，嚴格規範從基層借單幹部，加強政務移動互聯網應用程序規範化管理，整治「指尖上的形式主義」。進一步理順基層權責，推動資源、服務、管理向基層下沉，精簡創建示範和達標活動，注重創建示範實效。對黨員幹部特別是基層群眾反映強烈的突出問題，要發現一個整治一個；對具有一定典型性、普遍性的問題，要集中力量開展專項整治和清理，切實把基層從形式主義、官僚主義的束縛中解脫出來，引導廣大黨員、幹部樹立正確政績觀，激勵擔當作為，有更多精力抓落實。