朝鮮出兵援俄　內地學者稱北京「尷尬困難」

朝鮮可能出兵援助俄羅斯，持續近三年的俄烏戰爭出現跨區域化跡象，一旦戰爭實質外溢到亞洲，將直接威脅東北亞安全。中國分別與俄朝保持友好關係，與俄羅斯更是「合作無上限」，俄朝兩國特別是朝鮮尤其依賴中國。受訪中國學者形容，朝鮮的舉動「非常危險」，中國的處境「尷尬、困難」。



烏克蘭總統澤倫斯基在本月中旬稱，情報顯示平壤可能派兵到俄羅斯邊境。接著，美國及其盟友過去一個多星期不斷釋出朝鮮士兵在俄羅斯庫爾斯克地區前線集結的消息。華盛頓稱，朝鮮已在俄羅斯部署約一萬名士兵。美韓兩國防長10月30日呼籲朝鮮從俄羅斯撤軍。俄羅斯駐聯合國特使則質問，既然西方國家聲稱有權利幫助基輔，為何朝鮮等盟國就不能幫助莫斯科？

俄羅斯總統普京今年6月訪問平壤時，與朝鮮領導人金正恩簽署的《全面戰略伙伴關係條約》規定，任何一個締約方遭受侵略時，另一方須提供援助，朝鮮相信是引用這一條款派兵赴俄。

2024年6月19日，朝鮮平壤，圖為俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩出席會議。（Reuters）

美國有線電視新聞10月30日引述情報官員稱，一小部分的朝鮮士兵已進入烏克蘭境內。《法新社》則引述烏克蘭駐聯合國大使說，身穿俄羅斯軍服的朝鮮部隊混在少數民族部隊中，試圖掩人耳目，預計將在11月與烏克蘭部隊交戰。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江向《聯合早報》分析指出，朝鮮派兵援俄，暴露出俄羅斯兵源不足的問題嚴峻，而朝鮮士兵部署的位置將很關鍵。如果朝軍駐守俄境內的庫爾斯克地區，俄朝可將行動定調為「助俄保衛國土」，若朝軍進入烏境內，成為參戰方之一，那俄烏戰爭將升級並複雜化。

李明江判斷，美國和北約屆時恐放開手腳，允許烏克蘭對俄軍使用更多先進武器，朝鮮可能從俄羅斯取得更高端核技術和導彈技術，作為派兵援俄的交易，而美日韓同盟關係將因防範朝鮮安全威脅而升級，朝鮮半島微妙的實力平衡格局將被打破。

2023年11月16日，美國總統拜登、韓國總統尹錫悅和時任日本首相岸田文雄於美國加州三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上共同舉行三方會議。（Reuters）

面對自家門口地緣矛盾升溫的態勢，中國要如何處理與俄朝的關係，以遏制俄烏戰爭效應外溢至東亞？

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受訪問時分析，俄朝兩國實際上已形成軍事結盟關係，朝鮮已給俄羅斯提供了大量的武器彈藥，俄朝確實也想拉攏中國一起重建三方軍事合作，但中國不會介入朝俄軍事結盟。他說，「回到1950年代完全不符合中國的利益」，中國的戰略選擇是成為世界秩序與和平合作的參與者。

但朱鋒同時指出，讓中國尷尬的是，朝鮮派兵援俄反而進一步深化美日韓安全合作，這個三方安全合作還會在台灣問題和南海問題頻頻向中國施壓。他說，中國要明確向美日韓表明，要避免烏克蘭戰爭對東亞造成災難性的巨大溢出效應，需各方共同行動。

2023年7月28日，朝鮮領袖金正恩在平壤會見中國中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠（不在圖中）及訪團成員，予以高規格款待。朝媒29日稱，雙方在會談期間同意要推動兩國合作達到「新高度」。（Reuters）

朱鋒強調：「如果要中國主動做些什麼緩和局面，首先就要降低中國今天面臨的尷尬局面。美國能不能在半島事務問題，中亞地區安全問題，台灣問題和南海問題上，更多地理解和尊重中國的主張和立場？」

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則研判，朝俄大概不會接受中國的相關勸誡，而中國同時也擔心與朝俄關係受損，所以實質上中國能做的甚微。「中國似乎就此也沒什麼願意做的，因為有關的局勢首先由美國及其盟國造成。」

時殷弘也分析，自2018年3月金正恩以朝鮮領導人身份首次訪問中國，美國與其盟國就未真正向中國施壓，要求約束朝鮮，因為也達不到實質效果，所以中國在面對朝俄時，有一定程度的困難。

中國和朝鮮在1961年簽署的《中朝友好合作互助條約》規定，當締約國其中一方遭受他國攻擊時，另外一方需要採取包括軍事和其他措施進行援助。外界關注，一旦朝鮮出兵援助俄羅斯，中國會否被迫捲入？

《中朝友好合作互助條約》在1961年由周恩來和金日成簽訂。（資料圖片）

朱鋒分析，首先中國就不願回到1950年代，所以中國的基本立場是不會派兵，也不會介入戰爭。其次，即使存在上述條約，中國也極力將「所謂的軍事同盟條款，儘可能邊緣化、消失化」。

因應朝鮮軍人赴俄帶來的局勢變化，在各國密集展開外交斡旋之際，朝鮮10月31日向東部海域發射一枚洲際彈道導彈，導彈的飛行時間超過了以往試射的武器。

《韓聯社》報道稱，在美韓防長強烈譴責朝鮮派兵援俄的五小時後，平壤就發射導彈，可能意在表達不滿，同時分散國際社會對俄烏戰事的關注，以及試圖在美國總統大選前「刷存在感」。

2024年10月23日，朝鮮領導人金正恩視察戰略導彈基地。（朝中社圖片）

美國總統選舉結果，也將是俄烏戰爭後續發展，以及朝鮮士兵如何援俄的關鍵變量因素。共和黨籍總統候選人特朗普今年9月在紐約與澤倫斯基會晤時稱，如果當選，他「可以制定出對雙方都好的協議」，以結束俄烏戰爭。

朱鋒判斷，如果特朗普勝出，「局面可能很快有改變」。李明江則評估，因為各方利益訴求差距太大，如果特朗普勝選，並提出以烏克蘭將承受重大領土損失為基礎的方案，「不光是烏克蘭不能接受，很多歐洲國家也不一定願意接受」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

