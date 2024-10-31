美韓防長會晤促朝鮮撤軍　奧斯汀：向俄派兵或鼓勵他國採取行動

本周三（30日），美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和韓國國防部長官金龍顯在五角大樓舉行防務會議，討論如何應對朝鮮向俄羅斯派兵問題。在聯合發佈會中，雙方一致以「最強烈」措辭譴責朝鮮的行為，呼籲朝鮮從俄羅斯撤軍。奧斯汀還指，此舉有可能擴大或延長烏克蘭的衝突，且「鼓勵其他國家採取行動」。



據美國國防部指，朝鮮已向俄羅斯東部派遣了約10,000名士兵，部分先遣軍隊已經抵達俄軍與烏克蘭作戰的庫爾斯克（Kursk）邊境地區。奧斯汀表示，這些士兵身穿俄羅斯制服、攜帶俄制裝備，俄羅斯調用這些部隊參戰的 「可能性相當高」。

金龍顯說，朝鮮很有可能以派兵向俄方要求轉讓尖端軍事技術，例如戰術核彈和彈道導彈，這可能會導致朝鮮半島安全威脅升級。他又認為，朝鮮希望在美國大選前後誇大自己存在的可能性很高，可能採取挑釁行動，包括發射洲際彈道導彈或進行核試驗。

圖為2024年10月21日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪基輔及會見記者。（Reuters）

國防部公佈的資料顯示，奧斯汀與金龍顯同意繼續進行大規模軍事演習，將包括朝鮮核攻擊在內的「現實」情況納入未來的軍演當中，暗示美韓可將此類情境納入其戰時聯合應變計劃中。