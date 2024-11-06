特朗普：美國史上權力最大總統和他的黑色MAGA革命　將聯俄制中？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2024年11月6日發表文章《美國史上權力最大的總統（和他的黑色MAGA革命）》，《香港01》獲授權轉載。



美國總統大選：即使最終點票結果仍未公布，特朗普在11月6日凌晨2時多發表勝利宣言。（Reuters）

截至本文撰寫時，多家媒體已經宣佈或預測特朗普將當選第47任美國總統。以下為快評。

1.草根「革命」的勝利。昨天寫的《美國「革命」前夜》一文，分析了特朗普和賀錦麗兩個陣營的對壘，本質是美國草根/人民 與 美國精英統治集團的對決。這是一場「光腳的」和「穿鞋的」之間的鬥爭，一場「農村包圍城市」的鬥爭，一場「小米加步槍」和「飛機坦克大炮」之間的戰爭，一場不帶硝煙的「革命」。最終，特朗普一方勝出，而且是席捲的大獲全勝。民主黨被掃地出門。

2.美國史上權力最大的總統。特朗普不僅贏得總統寶座，而且共和黨拿下了參議院，並有望鞏固眾議院多數席。同時，最高法院裡，共和黨/保守派以6:3的絕對優勢佔優（其中有三個特朗普手選的法官）。三權合一。而且要看到，今天的共和黨不是四年前的共和黨，也不是八年前的共和黨，而是特朗普一個人的政黨，更為恰當的名稱是：特朗普黨。這種權力和影響力的集中在美國歷史上恐怕是前所未見的。特朗普可能是美國歷史上權力最大的總統

3.美國完成了政治大重組（the Great Realignment），許多利益攸關方重新站隊。共和黨徹底變成了一個以中低階層百姓為核心基礎的政黨，並且通過這次選舉，收編了部分黑人、拉丁裔和年輕人群體，早就不再是人們想像中「代表大資本家、大工商業家、大金融家、資產階級」等的政黨。

2024年10月27日，美國紐約麥迪遜廣場花園特朗普的競選集會上，Tesla行政總裁馬斯克與建達集團主席兼行政總裁盧特尼克為特朗普造勢。（Reuters）

4.一半美國人認為美國進入了黑暗時代。雖然美國誕生了史上權力最大的總統，獲得一半美國人的熱烈支持，並提出了「重新讓美國偉大」（MAGA）如此激動人心的口號，但美國政治空前分裂，社會空前撕裂。有一半的人口認為一個人品極其惡劣，類比希特勒、法西斯、納粹的政治流氓上台了，將在未來四年全力摧毀人們所熟知的一切關於美國制度的東西，把國家帶到另一個方向去。他們對國家的前途空前迷茫、絕望，感受到至暗時刻。所以，美國人至少在一件事上有共識：就是馬斯克渲染的標籤：「Dark MAGA」——MAGA，歸根結底是暗黑的。在MAGA眾看來，這是凱旋，是革命的旗幟；在左翼看來，這是邪惡、恐怖、黑暗。

5.MAGA政治的新內涵：特朗普政府將在美國探索新的意識形態和價值體系。新的MAGA主義將包括多個維度：

1)在政府方面，第一是極大加強總統/行政部門的權力，通過總統這個政治中心領袖，輻射立法機構和司法機構。第二是對聯邦官僚體系進行較大的清洗和替換，將更多的非華盛頓人才引入政府；第三是增加權威主義色彩，增加決策的集中度，提升政府執行效率，去除舊體系中不必要的煩冗縟節和官僚程序。

2)國內經濟和社會政策方面：底層框架上，回到「市場主義」：小政府、低稅收、少監管少干預、有限福利、扶持資本、「涓滴經濟」，用市場力量吸引資本回流；經濟結構方面，對外採取貿易保護主義，對內形成產業政策和機制，鼓勵特定產業的發展，旨在本土重振傳統行業及製造業；對大企業大資本的態度：要求美國企業「講政治」，多回美國本土投資建設。

3)國內文化：大力弘揚發展美國的本土主義（nativism）、愛國主義、民族主義（美國是一個「民族」，JD萬斯語），確立白人為中心的主體文化地位，反對自由主義/進步主義/woke。新政府將通過最高法院、立法、行政令、政治領導人和意見領袖的講話，影響和塑造美國社會。

圖為2024年11月2日，美國共和黨副總統候選人、現任參議員萬斯（JD Vance）在亞利桑那州出席集會。（Reuters）

4)對外經濟：反全球化、反自由貿易、反新自由主義框架，全面升級利用關稅工具，將外國商品拒之門外，作為美國發展本土產業的壓力和動力。

5)國際政治：「孤立主義」、「不干預主義」，減少對國際地緣政治的投入，減少為美國主導的國際秩序買單，重新評估美國和盟國的政治經濟關係。

6)在追求上述目標時，特朗普政府將得到「新矽谷」馬斯克的賦能。我們將看到，一個新的科技-權威主義-保守主義政治聯盟的形成。

6.美國能不能重振本土製造業呢？僅靠對外提高關稅、對內降稅，就能解決問題了麼？當然是不足夠的。發展製造業/產業，需要基礎設施建設、物流和供應鏈的優化；需要聯邦和地方層面有力的支持政策和營商環境（大量的環保法規、勞工保護法規等都大量增加成本）；需要有不同的勞資關係模式（美國的勞資/工會vs僱主關係都是對立性的，與東亞社會完全不同），需要有匹配的工人文化/價值觀（工作態度）。這些都是重要條件。2019年《美國工廠》一片很好地反映了這些問題。再者，即便製造業振興了，未必都會轉化為就業機會：因為有人工智能和自動化的因素。如果工人成本很高，則新增的製造業會更傾向於使用人工智能和自動化設備，也就是，產業是資本密集、科技密集，而非勞動力密集的。所以，在美國重振製造業並不簡單等於創造大量的製造業崗位。人類勞動力仍然會從事低質量、低技能、低收入的服務業。這是一個更大的趨勢。

7.也許是十二年。回到美國政治。這是特朗普最後一任總統。期間，他會更加考慮自己的政治遺產。他將全力輔佐副總統JD萬斯，把他打造為MAGA事業的接班人。如果順利的話，JD萬斯是有可能在四年後接班當選總統的；如果幹得好，還有可能再來四年。不要小看JD萬斯的能力：此人非常有潛質，完全具備這樣的政治潛能。這樣，一前一後，總統就是十二年，將對美國政治社會文化生態及國運產生深遠影響。

8.美國的新政治。我們原來做過一些分析，說美國年輕人在經濟問題上的價值觀是「左傾」的，相信進步主義、同情社會主義，不抗拒社會主義，也就是說，在經濟價值觀層面，未來會和我們更加相似。特朗普上台，會不會改變年輕人對經濟問題的看法呢？不好說。但畢竟特朗普是一個草根政黨，民粹政黨，關注普通人的就業和生存。所以，特朗普黨可以包含左翼經濟政策。另一方面，特朗普（和馬斯克）的科技-權威主義-保守主義政治聯盟，將給美國政治文化帶來更多的權威主義、家長主義、強人領袖的色彩。這反而會和東亞傳統更加相似。也就是說，存在這樣的可能性，未來的美國和我們更加相似。

9.美國的集體右傾。總體而言，美國社會邁向了集體右傾的通路，將對整個西方社會產生影響，引導、鼓勵具有類似政治價值觀和意識形態的人在各西方國家登上政治舞台，掌握公共話語權，影響塑造社會。西方許多人擔心「自由民主」（liberal democracy）的事業將遭遇重大挫折挑戰。沒錯，正是這樣。自由世界的「燈塔」美國將帶領各國進入「非自由民主」（illiberal democracy的通道）。歷史沒有終結，只有「福山」們的終結。

10.聚焦國際政治。特朗普上台後會做什麼？

1)第一個「受害者」就是澤連斯基。特朗普會給烏克蘭施壓。烏克蘭將被迫放棄部分領土，與俄羅斯停戰。特朗普將嘗試修復與俄羅斯的關係，並且意圖「聯俄制中」。這是他的若干幕僚已經反覆提到的，基本屬於明牌。

特朗普將嘗試修復與俄羅斯的關係，並且意圖「聯俄制中」。（Reuters）

2)歐洲方面，由於特朗普將給歐盟加徵關稅，在俄烏上拋棄歐洲，同時減少對北約的投入和承諾，將使得美國和歐洲關係很困難。尤其歐洲主流政黨都非常討厭特朗普。英國工黨會和特朗普處得很艱難。美國和歐洲關係不好，當然會給中國空間和機會。

3)日本韓國的情況一樣。特朗普將重新評估和日韓的安全關係和經貿關係，其打的如意算盤是吸引日韓企業投資美國，幫助發展美國本土產業。

4)台灣方面：特朗普認為台灣「偷走」了美國的芯片產業，並且利用芯片產業裹挾和倒逼美國。特朗普的算盤是「蘿蔔加大棒」，吸引台灣企業投資於美國本土。對於台灣來說，這就很尷尬了，沒有了芯片產業，不僅影響經濟，而且會大大減少對美國的戰略價值。旁邊的日韓都會虎視眈眈，希望分台灣芯片產業的一杯羹。而那些大力佈局台灣的美國企業（例如英偉達）在未來也會倍感政治壓力。最後，在「孤立主義」框架下，特朗普對於台灣和南海都毫無興趣，無意和中國發生衝突。如果說這一任與第一任有什麼區別的話，就是特朗普受「深層國家」的影響會更小，能夠更加自主的決定對外政策。

台積電（TSMC）位於亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）的廠區。（TSMC）

5)對於中國：特朗普將啟動全面的脫鉤斷鏈。第一類是限制中國進入美國的，關稅60%就地起徵，並且對重點商品可能會收更多關稅。如果說現在的特朗普和過往有什麼不同的話，那就是：2018年的特朗普希望利用貿易打開中國的國門，逼迫中國遵守規則。但當時白宮貿易代表還沒有重振美國本土產業的思維。2025年以後的特朗普，是產業思維主導的，關稅只是個手段，目的是將中國拒之於美國門外。有人問，中國企業能不能到美國進行投資（FDI），在當地建廠，給美國創造點就業稅收，特朗普就能允許「美國製造」的中國品牌打入美國市場了？我的判斷是：不行。特朗普的選舉議程是禁止中國到美國投資，把中國作為地緣政治和安全敵人。這個問題作者已經多次寫過，介紹中美政策的「非對稱性」。第二類政策，是對中國進行進一步打擊，例如限制向中國出口關鍵科技產品；對中國行業、企業進行制裁；限制美國資本流入中國產業、企業等。貿易戰、經濟戰、金融戰、科技戰，全面開打。這就是特朗普擺出的姿態。

6)中東/以色列問題：還需觀望。特朗普認為他能夠影響內塔尼亞胡、影響以色列。但內塔尼亞胡現在就是個「銷售」，負責推銷以色列的極右翼政策。以色列現在有了自己的邏輯，倒過來裹挾美國。這就看特朗普在多大程度上願意陪以色列玩了。是把以色列按在地上，還是任由以色列升級衝突，甚至把戰火燒到伊朗。須知，MAGA是孤立主義的，MAGA基本盤對美國摻和中東戰事的胃口和興趣為0。特朗普必須把美國的孤立主義清楚地告訴以色列。

11.脫離群眾、腐朽不堪的民主黨。回頭看看民主黨，有了大企業大資本、整個政府體系、主流媒體、整個娛樂和文化產業、整個知識界、大多數城市精英的支持，「飛機坦克大炮」，在「小米加步槍」面前輸成這樣，說明這個政府過去四年多麼的不得人心。而實際上民主黨缺乏反思。所有的評論仍然是關注特朗普的，說美國人民如何如何不知道這個選舉有多重要，說美國民主就要完蛋了。看賀錦麗的訪談和講話，沒有一句反思和直面問題的，似乎真心不認為自己的政府有什麼地方做得不夠。中國有個說法，「執政黨最大的危險是脫離群眾」。民主黨就是一個徹頭徹尾脫離群眾的政黨，腐朽、傲慢、自以為是。經歷這樣慘烈的失敗是必然的，也只有經歷這樣的慘敗，才能痛定思痛，尋找再出發的方向。

12.關於拜登。民主黨人內心一直念叨的：到底應該給拜登一個什麼樣的歷史地位？是急流勇退的功臣？還是抓住權力不放的罪人？英雄還是狗熊？這個論斷，完全取決於賀錦麗能否當選。賀錦麗沒能當選，沒把棒接過來，那拜登就是狗熊，民主黨一側的歷史罪人：他應該早點退。甚至從最一開始就不應該選賀錦麗做副總統。

2024年11月4日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）匹茲堡（Pittsburgh）出席競選集會活動。（Reuters）

13.對賀錦麗的評價。賀錦麗臨危上陣，但沒有這樣的能力和本事。她沒這樣的本事。沒有足夠的能力。沒有準備好，也不能讓人信服。所謂「蜀中無大將，廖化當先鋒」。事實證實，她是「爛泥糊不上牆」。政治是殘酷的，選舉失敗的賀錦麗，也將由此被掃進「歷史的垃圾堆」，基本消失於政壇——不會再有她捲土重來的一天。而她那個副總統候選人Tim Walz將瞬間被人遺忘。

14.關於這次大選，很多人嚴重誤判。最後一個「風向標縣」Clallam County不幸陣亡只是個插曲。有個叫Allan Lichtman的教授，號稱過去十次選舉九次猜中，「不用看候選人就能預測結果」。結果他選了賀錦麗，還給出一堆道理。仔細看，他對自己提出的評估標準的回答都極為主觀，完全脫離美國現實情況。這種預測就是笑話。還有，簡體中文圈過去兩周有許多預測賀錦麗勝利（甚至大勝）的信息，有號稱是專家，有自媒體，也有網友，把中文網弄出一番賀錦麗要大勝的氛圍（vibes）。這些人的判斷都是缺乏基礎的，沒有把美國政治和選情一路跟進下來。