美國大選結果│彭博：馬斯克極度親中又力挺特朗普　對習近平有利

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）是特朗普陣營最大政治獻金捐獻者之一，美媒彭博社報道，如果特朗普贏得美國總統大選，這對中國國家主席習近平而言會是有利的發展。



圖為2024年10月27日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席美國前總統特朗普（Donald Trump）在紐約市舉行的集會。（Reuters）

彭博社4日報道，馬斯克已經捐了超過1億美元支持特朗普，而馬斯克在中國牽涉到龐大的商業利益。特斯拉在上海是以獨資公司方式運作，這是其他外國投資者罕有獲得的待遇。目前半數的特斯拉電動車是在中國生產。

報道指，馬斯克對於一些最敏感的中美議題的看法是與習近平一致的，他曾表示台灣應該要歸屬北京的控制，而且也表達反對美國針對中國電動車加徵關稅。

曾在美國國防部工作的美國企業研究所高級研究員西索斯（ Derek Scissors）表示，「我們見到馬斯克會討好中國，而中國給他特殊待遇，他們將充分利用這點來嘗試影響特朗普政府。」西索斯又形容馬斯克「他極度親中」。

或成中美之間重要傳話者

美國創投業者Interconnected Capital的科技投資者Kevin Xu認為，特斯拉與中國之間的關係是互相依賴的，在特朗普第二任期內，馬斯克會成為中美之間在許多科技與貿易事務上的重要傳話者。