美國大選結果｜特朗普又上台　世界將面臨10大變化　中國會害怕？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】本文獲《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州雷丁（Reading）出席造勢集會。（Reuters）

最終，結果出來了：特朗普梅開二度，再度當選美國總統。

世界已經見識了特朗普1.0，馬上又要見識特朗普2.0。

雖然特朗普最大的確定性，就是他的不確定性。但從他前四年的執政生涯，以及後四年的在野作風，我們還是可以觀察到，接下來的4年，將是不平靜的4年，也是我們見證歷史的4年。

完全個人觀點，不代表任何機構。特朗普的美國，將給世界帶來的10大變化。

變化一，世界關稅大戰開啟。

一言不合，加徵關稅，這是特朗普最喜歡的做法。對中國製造關稅，對德國製造加稅，對墨西哥製造加稅……

一般是百分之幾十的加，生猛的時候，百分之百翻倍加。

但這是雙刃劍，其他國家也不是吃素的，來而不往非禮也。

不排除針尖對麥芒，演變成一場世界關稅大戰。 美國想殺敵1000，勢必自損800，甚至可能自損1200。

當然，特朗普不會做虧本買賣，如果一看不合算，他也會迅速更改，那就是一場場驚險博弈。

我們就騎驢看唱本——走著瞧吧。

變化二，全球氣候危機加劇。

全球變暖，已是不爭的事實。過去幾年，我們見證了創紀錄的洪水、颶風、颱風、山火，還有海平面持續在上升……

這是全人類的危機。但特朗普不管，在他看來，這是一場陰謀，甚至是中國人搞出來的陰謀。

唉，這都哪跟哪啊，真是夏蟲不可語冰。

結果，不排除特朗普故伎重演，再度退出巴黎協定。石油繼續猛烈採，排放繼續強力排。

全世界目瞪口呆。美國翻燒餅，哪管背後，洪水滔天。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

變化三，中東大地戰火更急。

事實上，以色列之所以遲遲不願停火，一個重要原因，戰火越猛烈，特朗普越受益。

也就是說，特朗普能上台，以色列總理內塔尼亞胡功莫大焉。

拜登尚且管束不了內塔尼亞胡，來了一個更支持以色列的特朗普，中東戰火停得下來嗎？

可憐的加沙，可憐的黎巴嫩，可憐的中東。

我們將見證，中東新的血雨腥風。

在特朗普任內，中東不排除出現大變。

圖為2024年10月20日，以軍空襲加沙北部Beit Lahiya，建築物坍塌造成多人傷亡。（Reuters）

變化四，俄烏戰爭峰迴路轉。

現在，心中最苦的人，無疑是烏克蘭總統澤連斯基。

美國是烏克蘭最大的靠山，但現在烏克蘭的靠山王，卻變成了最不喜歡澤連斯基的特朗普。

別忘了，特朗普一句口頭禪就是，他一旦上台，24小時內結束俄烏衝突。

怎麼結束？

按照烏克蘭的理解，特朗普逼烏克蘭割地求和。

不管怎樣，持續三年的俄烏戰爭將可能漸近尾聲。

毫無疑問，這將對整個地緣政治乃至世界格局，帶來深遠影響。

俄烏戰爭已持續逾兩年。（AP）

變化五，半島又出現新情況。

半島局勢，現在正一觸即發。朝鮮頻繁試射導彈，美韓也是演習連連，作為一個新動向，朝鮮還出兵，幫助俄羅斯對抗烏克蘭。

但別忘了，特朗普與金正恩關係還不錯。

這就不排除一個重大動向，特朗普上台，半島局勢有所緩和，峰迴路轉不敢說，但特朗普至少更願意和北方談。

當然，對日本對韓國來說，這可能更頭疼，特朗普的竹槓，那可是敲得梆梆響的。

圖為2024年11月3日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州的Lititz舉行造勢活動。（Reuters）

變化六，美國內部撕裂更甚。

記得特朗普第一個任期，《時代》週刊評年度風雲人物，特朗普當選，但《時代》封面標題就是「美利堅分裂國總統」。

哪有什麼合眾國，而是一個分裂國。

以至於很多美國人自嘲，乾脆，真選兩個總統算了，一個USA，一個USB。

在墮胎問題、禁槍問題、移民問題上，等等等等，美國社會針鋒相對，都看對方不順眼，都認為對方是在瞎搞。

如何彌合兩派間的鴻溝，是一個很難的問題。

搞不好，內戰不可能，但內亂真說不準。一個更撕裂的美國，有多少能力對全世界指手畫腳？

變化七，拉美後院更反美。

除了阿根廷，拉美現在幾乎都是左翼執政。

拉美左翼都反感美國，尤其痛恨特朗普大棒揮舞，甚至貶低拉美是劣等民族。

考慮到特朗普對移民的強硬態度，以及在貿易問題上的不依不饒，拉美與美國的關係，將進一步尖銳化。

戰爭倒不見得，但全世界最反感美國的，估計就是美國後院的小兄弟了，阿根廷總統米萊是例外。

但小兄弟們也沒辦法。別忘了，墨西哥有句名言就說：墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。

變化八，美歐關係裂痕更深。

如果按照歐洲的民意調查選美國總統，肯定不是特朗普，而是賀錦麗。

反正在第一個任期，特朗普跟默克爾鬧僵，跟馬克龍鬧掰，跟幾乎所有西歐國家以及加拿大、澳洲，關係都一地雞毛。

在特朗普看來，全世界都在揩美國的油，都在搭美國的便車，那怎麼行？歐洲，該交保護費也得交，該對他們加徵關稅就加稅……

什麼同氣連枝？

不交錢，萬萬不能。

美歐關係會有重大變化。默克爾之前就說過，因為特朗普，歐洲不得不依靠自己了。

變化九，美俄關係否極泰來。

特朗普與普京的關係，全世界都很清楚。

如果俄烏衝突平息，美俄關係肯定會走出低谷。當然，對烏克蘭來說，這是噩夢；對歐洲來說，這很難接受。

所以，美俄接近，必然帶來一系列關係調整。美歐更加撕裂，東歐和西歐，關係也會有微妙變化。

我們也不用回避，特朗普拉攏俄羅斯，一個目的，就是共同對付東方大國。俄羅斯會聽從嗎？

這又將是一場新的大三角博弈了。

變數十，中美關係面臨新波折。

特朗普會180度大轉彎，對中國釋放橄欖枝？

做夢吧。

即便賀錦麗上台，就會改變對中國打壓？

我們也別有幻想。

不管是誰上台，其實都是半斤八兩，都不會對中國太善意。

但這就是現實。

中國會害怕？

笑話。兵來將擋，水來土掩。

既然整個西方都認為，特朗普當選，對美國最糟糕。我們姑且不這麼認為，但從邏輯上看，既然對美國都不好，難道對中國也不好？

我總覺得，現在的中國，不是100年前的中國，也不是50年前40年前的中國。中國已經發展到這個階段，我們最關鍵的，就是做好自己的事情。爭取最好的結果，做好最壞的打算。說不準呢？

還是那句話：他強任他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江。

上下同心，勵精圖治，將朋友搞得多多的，將敵人搞得少少的，管他USA還是USB，何懼之有？