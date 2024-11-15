與中國相隔1.7萬公里　既遠又近！300萬國民有華人血統

在春節前後設立「友誼日」，全國有至少1萬間中餐廳，每十個國民中就有一個華裔血統……距離中國17000公里外，隔着太平洋遙遙遠望之處，是一個叫秘魯的國家。在175年、400年乃至更長的時間維度裏，這個國家和中國建立了密切而深厚的關係，兩國人民書寫着友好協作的好故事。



秘魯首都利馬市中心的唐人街上，人頭攢動，大量的當地民眾到當地休閒購物。這裏的中國元素也是處處可見。（中國新聞網）

秘魯和中國同屬文明古國，曾建立了輝煌一時的印加王國。雖然遠隔山海，但從400多年前起，兩國人民就跨越大洋，拉開了交往的序幕。在1970年秘魯大地震中，自身尚不富裕的中國向秘魯捐助了150萬元人民幣，是當時第二大人道主義捐助國。1971年，秘魯成為繼古巴、智利後第三個與新中國建交的拉美國家。

「在我所去過的國家中，秘魯是對中國最友好的國家之一。這裏離中國既遠又近！」秘魯中華通惠總局主席羅傑文和多位理事，來自中國多地的僑團代表以及當地華文媒體負責人，紛紛不約而同地表示。

國之交在於民相親。羅傑文說：「175年前的1849年10月，首批75人的中國勞工通過海路來到秘魯，參與甘蔗園、棉花田以及鳥糞開采等繁重勞作。此後應運而生的秘魯中華通惠總局等僑團為來此的中國僑民提供支持與幫助，同時還在文化交流、教育發展和慈善活動方面扮演着重要角色，為促進中秘關係友好發展起到了重要作用。」

中國土木秘魯分公司舉辦的「一帶一路海外工程科普營」邀請當地孩子走進馬丘比丘公路項目。（中國新聞網）

多年來，旅居秘魯的華僑華人同秘魯人民一道，遵紀守法，同甘共苦，自強不息，艱苦創業，為當地的經濟和社會發展作出了重要貢獻。廣大華僑華人勤勞、勇敢、善良、上進的風貌，也得到了秘魯當地民眾的高度認可和發自內心的歡迎。目前，在秘魯有上萬間華人餐廳，這裏有着「南美洲最地道的華人餐廳」。 「吃飯」一詞甚至演變為當地對中餐廳的統稱。此外，秘魯西班牙語中的「老鄉」一詞，專指華僑華人等。

秘魯國會今年5月份表決通過一項法案，決定將每年2月1日定為秘中友誼日。 這項法案高度評價華人移民在經濟、社會、文化和科學等領域為秘魯做出的傑出貢獻。2月前後適逢中國春節，將每年的2月1日定為秘中友誼日是對華人移民的特殊貢獻和價值的認可。

秘魯3000多萬國民中，有華人血統的約佔到十分之一。很多華裔在秘魯的發展非常成功，在推動當地經濟發展和中秘經貿往來的同時，也出過該國的部長以及部長會議主席等重要職務，很好地融入到了當地主流社會。

行駛在秘魯街頭的中國品牌的汽車隨處可見。（中國新聞網）

2009年4月，中秘簽署自由貿易協定，2010年該協定正式生效。中國已連續10年成為秘魯第一大貿易夥伴，秘魯是中國在拉美第二大投資目的地。2023年，雙邊貿易額達376.91億美元。目前，秘魯已成為中國藍莓、牛油果的第一大供應國……

一系列數字之後，是在高質量共建「一帶一路」框架下，多間中國企業積極參與秘魯道路、橋樑、機場、港口、學校、醫院、水務等項目的不懈努力。多間中國企業在參與開發該國豐富的礦業資源。中國土木等中資企業，積極參與當地學校危改工程和影響該國發展的重要公路項目的招標，並有多個工程在同時開工，大大改善了該國通往「世界新七大奇跡之一」的馬丘比丘等地的道路情況。即將正式開啟對外運營的拉丁美洲第一大綜合型深水港錢凱港，將是中秘友好交往的又一個重要里程碑。秘魯通過與中國合作，有望成為拉丁美洲的物流樞紐。如今，在秘魯街頭，中國汽車品牌比比皆是，東風、比亞迪、長城等汽車與歐美日韓等地汽車一樣成為當地人買車的重要選擇，甚至因為有着超高的性價比已呈後來居上之勢。

中秘之間的文化教育等領域的交流也在加速發展。秘魯《公言報》總編輯孟可心介紹，現在越來越多的中國部門、機構和媒體不斷推動與秘魯在各個領域內的交流工作，越來越多的秘魯官員、商界和文化教育界人士也在往來中國。相信隨着亞太經合組織(APEC)第三十一次領導人非正式會議的召開，以及中國國家領導人對該國的國事訪問，中秘友好合作的故事又將開啟新的精彩篇章。

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