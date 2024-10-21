中資控股秘魯巨型港11月試運營　華爾街日報：挑戰美國影響力

中國在秘魯建造的錢凱（Chancay）深水港將於11月底試運營，每周發送兩艘集裝箱船，該深水港也被秘魯媒體視為未來連結南美和亞洲的交通樞紐之一。



錢凱深水港的建成，引發美國擔憂，《華爾街日報》報道稱，該港口將挑戰美國在南美這個資源豐富的「後院」的影響力。



路透社10月18日報道，總部位於香港的中國遠洋海運集團子公司中遠海運秘魯錢凱港（Cosco Shipping Chancay Peru）總經理特哈達（Carlos Tejada）介紹說，錢凱港於11月中旬啟用後，首先將直達上海，之後會根據需求，將貨物運往亞洲市場的其他地點。

特哈達透露，錢凱港將於11月底進入測試階段，預計持續到明年5月。未來，錢凱港還將開通來自哥倫比亞、厄瓜多爾和智利的小型船隻的沿海運輸航線，這些船隻的貨物隨後將從錢凱運往亞洲，最初是通過裝載可達1.4萬個集裝箱的船隻，然後將逐步增加到載重可達2.4萬個集裝箱的大型船隻。

據路透社年初報道，國家主席習近平預計於11月前往秘魯參加APEC（亞太經濟合作會議）時，為港口剪綵。

然而，秘魯深水港的建設引來外媒擔憂。《華爾街日報》6月發文稱，錢凱港竣工後將成為南美通向亞洲的門戶，促進中國與秘魯、巴西等地區國家的貿易，可能挑戰美國在這個資源豐富的「後院」的影響力。報道還透露，美國已向秘魯表達了相關擔憂。

另一方面，秘魯太平洋大學中國與亞太研究中心研究員奧馬爾·納雷亞則在秘魯《經營報》表示，錢凱港是為整個南美大陸設計的，秘魯應該借此機會進行工業化轉型。

秘魯錢凱港由中資控股建設。（視覺中國）

秘魯錢凱港由中資控股建設。（視覺中國）

公開資料顯示，錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，是天然深水港，最大水深17.8米，可處理超大型集裝箱船舶。2019年1月，中遠海運港口有限公司與秘魯火山礦業集團在瑞士達沃斯簽署認購及投資協議，中遠集團收購秘魯錢凱碼頭60%股份。

港口初期投資13億美金，一期建設於2024年底竣工，預計總投資規模達35億美金。未來將成為拉美地區重要的樞紐港和太平洋門戶港，促進中國與秘魯、巴西等地區國家的貿易，並成為中秘友好經貿往來新的連接點和溝通橋梁。