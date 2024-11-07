林信義代表台灣出席APEC會議　賴清德：願意促進數位貿易發展

亞太經濟合作組織（APEC）領袖會議將於11月15日在秘魯利馬登場，在台灣，總統賴清德感謝總統府資政林信義接受邀請擔任領袖代表，並指示傳達三項主張，包括台灣積極貢獻國際社會；支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。



賴清德表示，林信義的經歷橫跨公私部門，在業界的經歷豐富，更先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委等要職，不僅兼具實務經驗與高度專業，也持續擔任總統府資政、行政院經濟發展委員會顧問，以及台杉公司董事長，為台灣貢獻長才。過去，他在2000年和2001年兩度代表台灣參加APEC雙部長年會，也曾在2005年擔任領袖代表，率團出席由韓國主辦的APEC經濟領袖會議，圓滿達成任務。相信以其專業能力、豐富閱歷以及參與相關會議的經驗，一定能夠將台灣的聲音與觀點，精準傳達給其他經濟體。

2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。（台總統府）

賴清德強調，APEC是亞太地區最重要的多邊經貿合作論壇，其宗旨就是要透過對話和協商，來帶動區域內的經濟整合、成長及發展。今年APEC主題是「賦權、包容、成長」，他要請林信義領袖代表和代表團成員，在會議上傳達台灣的三項重要主張。

首先是台灣積極貢獻國際社會。賴清德稱，請林信義領袖代表、雙部長，以及APEC企業諮詢委員會代表，廣為宣傳台灣對APEC的正面貢獻，尤其要讓各經濟體清楚瞭解台灣歷年來在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻，而且台灣也將持續做出貢獻。

林信義曾擔任總統府資政、行政院經濟發展委員會顧問。（台總統府）

然後是支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。APEC長期關注全球自由貿易的發展，包括對於弱勢團體權益影響，還有各國遭受不公平貿易之苦現象。多年來，APEC一直努力推動公平貿易和包容性貿易，請代表團向各經濟體表達台灣的支持和投入，台灣願意和APEC夥伴攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。

最後，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。在當今APEC經濟體之間，數位貿易已經成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心能夠以數位能力促進經濟發展。賴清德期盼代表團能夠把握機會，與其他經濟體代表進行交流，展現出台灣有能力也有強烈的意願，與其他經濟體之間促進數位貿易，以及展開相關合作。