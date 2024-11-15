打造「拉美新加坡」：中國借錢凱港撬動南美版圖

在秘魯錢凱鎮（Chancay）一片悠閒的沙灘外，一艘載滿集裝箱的巨型貨船，停泊在數十艘簡陋的小漁船間中，龐大得有些突兀。不久後，這艘貨船將啟航前往中國上海，並承載宏大的願景：讓錢凱崛起成為「拉丁美洲的新加坡」。



錢凱距離秘魯首都利馬約80公里，這座小鎮過去四年經歷巨變：一座瀕臨太平洋、擁有17.8米深水位、可停靠運載1萬8000個標準箱超大貨輪的現代化港口拔地而起，徹底改造了海岸線。

作為中國「一帶一路」倡議在南美洲的標誌性專案，錢凱港被寄予成為中國通向南美洲重大門戶的厚望。這個港口由中國國有航運巨頭中遠海運斥資13億美元建造，其持有港口60%的股權和獨家經營權。

秘魯官方也對錢凱港充滿憧憬。秘魯交通部長佩雷斯（Raul Perez-Reyes）上月巡視港口時滿懷信心地告訴媒體：「我們的目標是成為拉丁美洲的新加坡，港口貨物運去亞洲的時候，都會經過這裡。」

配合彙聚多國政要的亞太經合組織（APEC）峰會在秘魯召開，錢凱港在11月14日由秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）和到訪的習近平共同主持開幕。

圖為2024年11月12日，秘魯利馬將舉行亞太經濟合作組織(APEC)峰會的會場外。（Reuters）

據《聯合早報》記者13日所見，錢凱港矗立多架大型起重機，並停泊至少三艘已裝滿集裝箱的貨船，準備近日啟航。目前，港口和一旁的公共沙灘沒有明顯區隔，多年來活躍於那一帶的漁船仍可自由駛入港口周邊的水域。

新港口有望重塑南美經貿格局

「錢凱港將成為改變棋局者（game-changer）。」

秘魯聖馬科斯國立大學亞洲研究中心主任、經濟學教授阿基諾（Carlos Aquino）受訪時如此形容錢凱港的潛力。

他解釋說，如今一個相當不可思議的情況是，秘魯超過一半的出口是運往亞洲 ，卻沒有通往那裡的直達海運航線，貨船需繞道去墨西哥或美國再跨越太平洋。

中國目前是秘魯的主要交易夥伴，中國企業在秘魯有大量礦業和基礎設施投資，中秘也將在此次習近平訪問秘魯期間，簽署升級版自由貿易協定。

阿基諾指出，錢凱港即將啟動直通上海的航線，這將省下10天到15天的海運時間，顯著提升秘魯出口的競爭力。

2024年11月14日，中國國家主席習近平抵達秘魯首都利馬出席亞太經合組織峰會（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）峰會。圖為習近平與到場接機的秘魯總理阿德里安森（Gustavo Adrianzen）一同揮手致意。（Reuters）

放眼整個南美洲，阿基諾認為， 錢凱港能夠成為南美洲的貿易樞紐，也接應來自巴西、智利、厄瓜多爾、哥倫比亞等國的貨物，從而增加南美洲的貿易量，推動該區域的工業化進程。

對中國而言，錢凱港則是「一帶一路」倡議在南美洲成功與否的一次重要檢驗，也關係到中國在這個區域的經貿和地緣政治影響力。

今年6月，習近平在北京與訪華的博魯阿爾特會談時指出，中國和秘魯作為全球南方的重要成員，需要加強團結協作。他當時強調，要確保錢凱港如期建成，使錢凱到上海成為一條「促進中秘共同發展的繁榮之路」。

阿基諾認為，錢凱港毋庸置疑將提升中國在秘魯乃至南美地區的影響力，畢竟除了增加貿易往來，新港口也將進一步催化更多來自中國的投資專案。

智利國家政治與戰略研究學院教授向駿受訪時則形容，中國在南美洲的「一帶一路」投資是一種「耐心資本」。這泛指投資風險有較高承受力且允許較長投資回收期的資本，更看重長期盈利能力，以及是否能確保長期獲取關鍵原材料和能源供應。

圖為2024年11月14日，國家主席習近平抵達秘魯首都利馬，對秘魯進行國事訪問並出席亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議。（電視截圖）

錢凱港建設引起美國警惕

錢凱港是近年來南美洲較高調的「一帶一路」項目，而南美地區向來被美國視為後院，錢凱港因此自建設之初便引起了美國的高度警惕。

美國南方司令部司令理查森（Laura Richardson）今年5月曾警告，中國可能將錢凱港用於軍事用途，而且由中企經營會允許中國更容易開採當地資源，對美國的地區利益構成重大風險。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒受訪時分析，在美國對中國進行科技戰和貿易戰等各方面針對的當下，錢凱港的啟用體現了中國海外基礎設施投資所發揮的重大作用，並為中國與南美之間的貿易發揮實質影響，美國對此的擔憂是空前的。

不過他認為，中國在南美洲的投資是以共同商業利益驅動，無意與美國展開地緣戰略利益競爭，「美國的過度反應沒有必要」。

朱鋒進一步指出 ，秘魯知道美國將中國視為最大的戰略競爭對手，但基於商業利益，也不可能在美國的壓力下完全退縮。

秘魯學者阿基諾留意到，面對中國的競爭，美國近一兩年開始採取更多行動，像是2022年啟動「美洲經濟繁榮夥伴關係」計劃，以數十億美元支持包括南美洲在內的西半球國家基建。

他認為，美國通過這項計劃投資的金額仍不及中國，但更多是為了表明美國在南美洲仍持領導地位，並準備持續與中國抗衡。

圖為2024年11月12日，秘魯利馬將舉行亞太經濟合作組織(APEC)峰會的會場外。（Reuters）

當地居民抗議環境破壞

錢凱港在秘魯政商界獲得相當廣泛的支持，但錢凱當地民眾這些年來不乏抗議聲，尤其針對這項浩大工程所造成的環境破壞。

過去四年，當地民間組織多次提出不滿，指錢凱港的建設破壞了當地濕地和海灘，並影響漁民的捕撈活動。

2023年10月18日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的一帶一路高峰論壇開幕儀式發表講話。（Reuters）

在錢凱港附近經營餐館的洛帕絲（Victor Lopez）受訪時說，錢凱港是巨大的發展項目，對錢凱的貿易和觀光業肯定是好事，但工程也造成一些問題，像是導致路面損壞。

錢凱港附近沙灘上的一道水泥牆被人塗鴉，以西班牙語寫道「向巨型港口說不」，宣洩著對這個項目的不悅。

對於民間的不滿，關注環境議題的網媒「對話地球」曾引述中遠海運一名代表說，港口建設的初衷並非為了衝擊當地社會，一些房屋受損的居民也已獲得賠償，各方對錢凱港工程和賠償計劃「感到滿意」。

相較於中秘兩國對錢凱港寄予的厚望，當地居民對環境破壞的憂慮恐怕難以得到重視。但阿基諾指出，要確保錢凱港成功，要做的工作還不少，秘魯政府尤其必須提升錢凱的基礎建設。

他說：「接下來最大的挑戰在於，錢凱港這樣的大港口將帶來大量的貿易、商務和人流，但錢凱鎮還沒為此做好準備。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。