APEC｜台灣機場燈箱廣告利馬登場　僅撐一周即遭撤下

2024年亞太經濟合作會議(APEC)在秘魯首都利馬舉行,台灣國安官員透露,台灣原本在利馬機場投放的燈箱廣告,因北京施壓僅刊登一周後被迫撤除;但在利馬市區多處投放的電子廣告,則頂住壓力得以保留。



台媒《中央社》報道,台灣於10月中旬在利馬機場出關必經路段設置燈箱廣告,內容以半導體與AI技術為主題,主標語為「Chip in with Taiwan for Global Prosperity」,以晶片IC版為背景,斗大TAIWAN字樣,「AI」兩字母特意加深,強調台灣半導體、AI及數位貿易強項。然而,廣告僅持續一周便因北京壓力遭撤除。

台灣駐秘魯代表處同時在利馬市區6處交通要道設置大型電子螢幕廣告,內容與機場燈箱一致,但北京的政治干預未能成功,廣告至今仍正常播放。

圖為2024年11月12日,秘魯利馬將舉行亞太經濟合作組織(APEC)峰會的會場外。(Reuters)

針對秘魯在本屆APEC的親中立場,外界擔憂這將不利於台灣參與未來的國際會議。《日經亞洲》(Nikkei Asia)報道指出,秘魯已單方面提名中國主辦2026年APEC年會,且曾向台灣特使表達不歡迎,迫使台北當局重新調整參會代表人選。

台灣國安官員坦言,台灣在國際場合投放廣告常面臨巨大挑戰,每年在聯合國年會期間於紐約時報廣場設置廣告皆付出相當努力,也強調「在國外做廣告,本身就是一場小戰役。」儘管遭受打壓,但本屆APEC年會至今,台灣代表團仍獲得平等待遇,各項活動進行順利。