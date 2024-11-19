薄熙來之子薄瓜瓜低調成台灣女婿　豪門婚宴細節曝光

台灣媒體本月15日一則報道，將一個熟悉又久違的名字再次帶入公眾視野。報道說，原中共政治局委員、重慶市委原書記薄熙來之子薄瓜瓜本月13日從加拿大飛抵台灣，15日前往宜蘭拜會未來岳父岳母，並安排在未婚妻家經營的羅東博愛醫院接受健康檢查，短暫停留數小時後離開。



台灣陸委會當日以書面形式回應薄瓜瓜赴台結婚的詢問時說，此案為中國大陸人士依台方規定申請赴台團聚，因申請人身份特殊，政府對全盤狀況均有所掌握，並呼籲各界尊重當事人和家屬希望低調的意願。

「薄瓜瓜將成台灣女婿」瞬間成為全台灣的焦點話題，也激發了網民的好奇心：薄瓜瓜的未婚妻是誰？婚禮在哪裡？會有哪些賓客到場？

2007年，薄瓜瓜與其父薄熙來在祖父薄一波遺像前。（VCG）

薄瓜瓜和未婚妻許惠瑜

今年37歲的薄瓜瓜11歲時被父母送到英國留學，2010年從牛津大學畢業，之後轉往美國哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，2012年獲碩士學位；他在一年後進入哥倫比亞大學法學院，2016年5月取得法學博士學位。

薄瓜瓜的履歷已足夠耀眼，但他那顯赫又大起大落的家族更引人注目。

薄瓜瓜的父親薄熙來是典型的「紅二代」，其父薄一波是中共早期的重要領導人之一。

薄熙來原本在仕途上也一帆風順，歷任遼寧省大連市市長、遼寧省省長、商務部長和中共重慶市委書記等職。

但2012年，重慶前公安局局長王立軍闖入美領館牽扯出的一系列案件，將薄熙來的政治生涯提前結束。他最終因受賄、貪污、濫用職權等罪，被判無期徒刑，目前在北京秦城監獄服刑。

薄熙來的妻子、同為「紅二代」的谷開來，也在2012年因故意殺人罪被判死緩，2015年底減為無期徒刑，目前在河北三河市的燕城監獄服刑。

薄熙來（右）秦城監獄服刑，谷開來在燕城監獄服刑。圖為2001年，薄熙來與谷開來在觀看NBA中國賽。（VCG）

和薄瓜瓜相比，他的未婚妻許慧瑜雖然同樣出生權貴家族，但低調許多。

許慧瑜祖父許文政與國民黨關係深厚，曾任兩屆宜蘭縣議長、台總統府國策顧問和資政，政治影響力深厚，他創辦的博愛醫院一度被戲稱是國民黨的「博愛黨部」。

不過，自許文政長子許國文1992年競選立法委員失利後，許家就逐漸淡出台灣政壇。

截止目前，許家人對婚事都一言未發。薄瓜瓜準岳父許子文及大舅許豪本月16日出席一場活動被問及這樁婚事時，皆低調未作回應。

有網民在社媒平台Threads上發文透露，多年前自己在某科技公司基金會工作時與許慧瑜是同事，稱她「英文比中文好，樣貌俏麗、穿著帶著點英式龐克，但行事低調，下班後跟同事們很少互動」，直到對方離職才知道真實身份。

台灣《聯合報》則引述一名與許家私交甚篤的人士稱，許惠瑜從小就氣質出眾，是標緻的美女。她是在哥倫比亞大學求學期間與薄瓜瓜走到一起，畢業後兩人一起去了加拿大。

知情人士說，許子文有兩個兒子，許惠瑜是唯一的女兒，自小就被家人寵養長大，但性格、氣質、舉止都很有教養，是很討人喜歡的女孩。

神秘的婚宴

據台媒報道，兩人的婚宴將於11月23日在台灣新竹舉行，出席人士全為許家親友，地點選在了極為隱秘但有著濃郁中國風的The One南園人文客棧。

據瞭解，這場婚宴席開12桌，每桌新台幣6萬多元（約合1.4萬港元），新人要求傳統台式風味，並稱「上桌的魚要整條不分切」，一般傳統的東坡肉、佛跳牆也會有，但食材搭配更高檔。

坊間傳言稱台灣前總統馬英九和前立法院長王金平受邀出席婚宴，但馬英九基金會執行長蕭旭岑澄清，並未收到邀請，也沒有出席的規劃。王金平也回應稱，他沒有收到請帖，不過跟女方是好朋友。

薄瓜瓜（左）小時候與父親薄熙來在一起的照片。（Facebook@BoGuaGua）

對於這場備受關注的兩岸聯姻，台灣和大陸官方反應都相當低調。

台灣國安局長蔡明彥18日說，官方不公開評論個案，但對合法活動會予以保障，對非法、異常活動會積極防範。

台灣海基會則說，希望相愛的人都幸福，不管是什麼宗教、什麼性別，人身在何處。海基會秘書長羅文嘉還強調，若收到相關申請，會按照適用在所有物件的規定，並不會有特別的待遇。

在內地媒體和互聯網上，薄瓜瓜結婚的消息則被全面噤聲，無法搜索。

兩岸官方的低調處理並未澆滅台灣輿論的熱情。薄瓜瓜將成為台灣女婿這一消息，為坊間提供了多方位的探討元素。

薄熙來落馬前，薄瓜瓜在海外留學照。（Facebook@BoGuaGua）

台灣學者湯名暉在台灣網媒《上報》發表題為《台灣女婿薄瓜瓜只會有「一個中國」價值》的文章說，從政治認同和意識形態來看，薄瓜瓜與大多數海外幹部子弟家族相同，不可能認同「一個中國」以外的價值。他們的紅色血脈或許慢慢有著自由主義的成分，但是民族主義的結構仍舊延續，很難期待他們能有台灣認同。

台灣師範大學東亞學系教授范世平則在臉書發長文分析，「許薄聯婚」的政治含金量遠高於內地商人汪小菲與台灣女星大S徐熙媛的婚姻， 但大陸官方、媒體網路卻特別低調。

范世平說，這樁婚事凸顯了「兩岸一家親」與「血濃於水」，原本是兩岸關係的大事，但薄瓜瓜的家世背景和目前處境，讓兩岸都陷入一種「尷尬」。

2013年9月22日，薄熙來被濟南市中級人民法院一審以受賄罪、貪污罪、濫用職權罪判處無期徒刑。（資料圖片）

對於這場兩岸聯姻，台灣網民也討論活躍，稱薄瓜瓜是「最大咖的陸配」、並戲謔這是「真正的兩岸一家親」。

一個大陸高幹子弟、青年才俊迎娶台灣三代千金的故事，本已足夠吸引眼球，何況這位才俊還是如雷貫耳的薄瓜瓜，這讓台灣輿論有了許多想像空間，並在政治意涵方面不斷延伸。但無論是雙方當事人和兩岸官方的低調反應，還是從兩個家族如今的政治社會地位來看，這大概只是一個海外權貴階層華人喜結連理的愛情故事。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

