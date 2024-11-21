橫店茄哩啡掙扎生存：連奶茶都買不起　還談什麼明星夢？

浙江橫店群眾演員在追逐星夢的路上，又被現實潑了一盆冷水。一份由橫店影視城演員公會在11月13日蓋章的通知，近期在內地網絡上流傳。通知稱，近年來影視行業困難重重，各劇組普遍壓力大，為促進橫店影視業產業健康發展，演員公會經慎重考慮，對演員收費標準作出調整。



群眾演員又叫臨時演員，在新馬港一帶也稱「茄哩啡」，是指扮演閑角或戲份不那麼重要的人物。橫店影視城演員公會成立於2003年，是內地第一個專門為群眾演員服務的組織。

通知寫道：「原群眾演員基礎費用為120元（人民幣，下同）/8小時，超時15元/小時；調整為135元/10小時，超時13.5元/小時，調整自2024年11月15日開始實施。」

橫店影視城演員公會向《藍鯨新聞》證實了上述調薪消息。不過，《藍鯨新聞》引述不具名群演說：「公會還會抽10%」。換句話說，按照每10個小時薪水135元的標準計算，進入演員口袋的錢只有約121元，超時後到手約每小時12元。

從四面八方聚集到橫店的人，稱為「橫漂」。圖為橫店影視城演員公會，提前趕來辦理演員證的新橫漂。（馬鑫攝）

長期在內地發展的台灣藝人劉樂妍就此在微博發文感慨：「辛苦這一個小時的時薪，想喝杯奶茶估計都不夠。」她還形容，在劇裡演個外賣員，還不如真外賣員賺得多。

劉樂妍的說法不是沒有依據。若以每個月工作22天、每天工時10小時計算，橫店群演現在每個月到手的薪水只有2673元。但現實是他們並非天天有戲拍，所以最終獲得的薪金，可能比這更少。

內地新就業形態研究中心今年1月發布的研究報告顯示，去年藍領群體平均月薪6043元，其中外賣員平均月薪能達到6803元。若以這個薪資標準來衡量，群演的月薪比外賣員少得多。

今年夏天去橫店專職做群演的鄒軍（化名）告訴「紅星資本局」，他在橫店一個月收入只有1000多元，而且演戲還要靠「搶」。

鄒軍說，每晚7時左右，負責人會在群裡發布預報名通知，然後按照回復的先後順序來確定群演人員。

橫店影視城除了是臨時演員尋夢的地方，也可以看到租了官服、漢服等來拍照的遊客，橫店是實現夢想的地方。（馬鑫攝）

報酬如此之低，加上工作沒有保障，相關通知很快便在內地社交媒體上形成話題。

有網民說：「這點工資，還不如去廠裡混。」也有網民將矛頭指向一線藝人，認為是他們拿走了大部分資源，「應該把大明星的片酬拉低些，跑龍套的也太慘了。」「大明星的收入怎麼不降降，普通演員也是人啊，也要吃飯啊。」

橫店影視城是中國目前面積最大的影視拍攝基地，位於浙江省東陽市。據《中國青年報》去年11月報道，橫店影視城演員公會數據顯示，橫店累計演員註冊人數已超過13萬人，其中9000多人常駐橫店。

橫店影視城是全球規模最大的影視拍攝基地，也是中國大陸首個國家級影視產業實驗區，是臨時演員的夢想匯集之處，臨時演員把夢放在這裡，等待一個實現的機會。（馬鑫攝）

微短劇走紅帶動群演收入？

今年年初，由於微短劇走紅，演員需求激增，橫店群演工資曾一度上調。上述通知也特別提到這一點，稱今年3月，為吸引更多人到橫店參與影視拍攝，演員公會臨時將原群演基礎費用每10個小時120元，調整為每八個小時120元，即每小時漲了三元。

微短劇單集時長介於幾十秒到15分鐘左右，近兩年在內地迎來流量與收益的爆發式增長。根據數據分析機構艾瑞諮詢的研究報告，去年中國微短劇市場規模達到373.9億元，比2022年的101.7億元大漲267.65%。

橫店影視城有開放民眾購買門票參觀，其中明清宮苑更讓遊客能乘搭熱氣球俯瞰整個宮苑。（馬鑫攝）

年初的薪資上調反映出當時群演的供不應求。據《潮新聞》3月6日的報道，橫店演員公會正在增加演員通行證辦理時間和名額，以滿足劇組拍攝需求。

報道還舉例描述群演變得多麼炙手可熱：在一個劇組入駐的酒店樓下，從業六年的群演沈濤（化名）在不到五分鐘時間裡，收到了六個演員通告群信息；當中不僅有劇組要找100名群演，還有劇組招募跟組演員，並承諾給出6000元至7000元的月薪。

但此一時彼一時，隨著監管日益加強，加上行業門檻越來越高，微短劇熱度有所減退。

2023年抖音微短劇市場規模已高達373.9億元人民幣，更預計2027年會衝破1000億人民幣關口！（視覺中國）

國家廣播電視總局副局長董昕今年9月指出，微短劇發展未來可期，但還是要加強治理，包括對內容粗製濫造等問題要進行常態監管。此前，廣電總局已針對微短劇出台新規，從6月1日起，所有微短劇均須持有相應發行許可證或完成報備後方可播出。

或許正因如此，在投微短劇中新劇占比從今年年初時的超過30%，降至首八個月的18.6%，這無形中為群演薪資帶來壓力。

影視行業遇寒冬

然而，這可能還不是群演遭遇降薪的主要原因。

《證券日報》引述多名業內人士說，今年第三季，中國電影和長劇市場表現都出現疲軟。

截至10月30日，今年來中國電影市場累計票房383.35億元。其中，春節檔、暑期檔、國慶檔分別斬獲80.49億元、116.41億元和21.05億元票房；與去年同期相比，除了春節檔同比增長19%，暑期檔和國慶檔分別下滑44%和23%。

酷雲數據也顯示，今年第三季，長劇市場全端播放量整體下降，較上季度環比降低11.95%。

另據《國際金融報》報道，17家A股和四家港股影視相關公司上半年財報顯示，過半公司出現業績下滑。17家A股上市的影視公司中，營收實現正增長的只有四家。

有觀點認為，中國經濟放緩，民眾消費信心不足，娛樂消費成了優先刪減的開支。也有內地網民說，今年影視市場欠缺品質上乘的影片，導致觀眾不願買單。

橫店影視城現在已建成廣州街、香港街、明清宮苑、秦王宮、清明上河圖、夢幻穀江南水鄉、明清民居博覽城、民國街、春秋園、唐宮等十餘個跨越幾千年歷史時空的影視拍攝基地。內地有三分之一的古裝劇在橫店影視城完成，一年平均有一百部電視劇和電影在橫店拍攝，最多的時候曾有15個以上的劇組同時拍攝。（馬鑫攝）

群演還有出頭天？

事實上，群演從不與高收入沾邊，之所以還能吸引大批人加入這一群體，多少和影視圈經常描繪的「明星夢」有關。畢竟，如今不少影視大咖如周星馳、王寶強、趙麗穎等人，都是從群演一步步做起的。

但有別以往的是，在如今的「夢工廠」中，群演要變成螢幕前人盡皆知的大明星，似乎變得更加困難了。

《藍鯨新聞》報道稱，北京電影學院、中央戲劇學院等專業科班學生，幾乎成為行業中最主要的人才供給來源。在專業經紀公司加持下，他們中不少人在入學前就已經展開網絡層面行銷。

同時，在這個流量為王的時代，許多網紅和直播主已紛紛跨界演藝圈，留給群演出頭的機會也越來越少。

照這個趨勢下去，群演還有出頭天嗎？對於橫店群演們來說，這可能不是他們現在最關心的問題，畢竟連奶茶都快買不起了，還談什麼演員夢。

本文獲《聯合早報》授權刊載。