3年內有142部陸劇改名　內地業界揭露「市場密碼」

內地去年夏季熱播劇《偷偷藏不住》姊妹作《難哄》近日傳出將改名為《萬事美好》，消息尚未證實，已引起熱議。內地影視業內人士透露，近3年內有142部陸劇改名，其背後的原因不只是為了「書劇分離」，還有其他市場原因。



內媒《新京報》4日報道，《難哄》日前已開拍，由白敬亭、章若楠主演。由於擁有不少忠實原著書粉，加上姊妹作《偷偷藏不住》熱度爆棚，當有可能改名的消息一出，立馬引起網民揶揄，「這是土名更好養活嗎」、「不知道的以為從言情劇爆改為鄉村劇了」。

25集愛情甜寵劇《偷偷藏不住》由陳哲遠、趙露思、馬伯騫（由左至右）領銜主演，熱播期内共獲10.99億播放量。（01製圖）

電視劇環境問題：取名限制

報道引述一名內地影視業內人士說法表示，雖然名稱非常重要，對於觀眾來說算是第一印象之一，但電視劇環境問題也很重要，「要正能量、無敏感字、不渲染封建糟粕」，3年內142部改名的陸劇中，情感劇就佔了近三分之一。

一名製片人崔先生表示，網傳古裝劇片名中不宜出現「帝」、「妃」等字眼，所以前幾年流行的xx帝，xx妃之類的，如今很少出現。例如《白髮王妃》改為了《白髮》，《帝王業》改為《上陽賦》，《扶搖皇后》改為了《扶搖》，《凰權弈天下》改為《天盛長歌》，「聽說虛構的、不符合歷史的影視劇，不能再用像《甄嬛傳》、《如懿傳》中的那個『傳』字。」

《後宮甄嬛傳》熱播不衰，經典橋段讓兩岸網民百看不膩。（《後宮甄嬛傳》劇照）

另一名製片人謝先生也補充，劇名不能有妖、敏感字，似乎已成為業界共識，「《魔道祖師》改為《陳情令》，《悲傷逆流成河》改為《流淌的美好時光》，大家都不會問為什麼，以前還有一部戲叫《查崗》，就是講夫妻之間的這種查崗，當時就被說會帶動夫妻之間查崗，所以後來這部劇改為了《夫妻密碼》。」

報道指出，孫儷先前主演的陸劇《安家》，原先名字為《賣房子的人》，後來因劇名不符合政策思想才改名。

市場原因：書劇分離、趕潮流、規避風險

製片人崔先生在受訪時坦言，《夢醒長安》突然改名為《與君歌》，是因為製片方發現原著粉絲不太喜歡這個劇，所以決定改名。「書劇分離」後，大家就都要獨立行走，書粉不能對劇指手畫腳，劇不再佔據小說廣場，紛爭也會少一些。

崔先生補充，「趕潮流，應該也是不少劇改名的一大原因。」例如當《甄嬛傳》火了之後，就出現了各種各樣的「傳」，如《如懿傳》、《羋月傳》、《芸汐傳》、《楚喬傳》等。

他繼續說道，「都說劇名帶『令』的比較容易火，如《陳情令》和《山河令》，播出後演員都紅了。不被看好的則是『行』，《驪歌行》、《長歌行》、《青簪行》、《皓衣行》、《雪中悍刀行》等，都不那麼火。」

《陳情令》令肖戰（左）﹑王一博（右）爆紅。（《陳情令》微博圖片）

不過，他也點出實際問題，有的劇積壓了好幾年，如果用原來的名字播出，觀眾一聽名字是積壓劇可能就不想看，換個名字當新劇播；有的演員或主創因為負面新聞引發爭議，電視劇改個名規避風險；還有就是買下的劇的平台，若認為劇名沒質感就會要你改。」

一名影視幕後人員則認為，「說到底名字只是一個形式，如果本來就是大家都非常關注的作品，無論改沒改名，該上熱搜依然會上熱搜，只要劇情好看，也沒人會在意劇名改了什麼。」