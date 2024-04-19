內地「微短劇」備案新規落地　未經審核不得上網傳播

內地「網絡微短劇」備案新規傳出已在全國多個省市實施，依照規定，未經廣電主管部門審核及備案的微短劇自6月1日起不得上網傳播。



內媒《澎湃新聞》報道，備案新規的實施，意味著一度狂飆突進的短劇產業將迎來「強監管」。據艾媒諮詢數據，2023年內地網絡微短劇市場規模為373.9億元（人民幣，下同），年增267.65%，2027年市場規模有望達到1000億元。

報道援引爆款短劇《無雙》製作方西安豐行文化創始人李濤說法，指備案新規對頭部公司的影響並不大，對產業整體來說是好事，「我4月份就有13部短劇在同時拍攝，今年以來短劇的成本和製作門檻顯著提高，業界已經進入優勝劣汰的下半場。」

短劇頭公司、點眾科技董事長陳瑞卿則透露，目前市面上同時推廣的短劇大約有4000部，去年這時候，連400部都不到，競爭激烈十倍，「短劇已成為紅海市場，所謂的『暴富神話』並不存在。以點眾為例，公司毛利率在10%左右，其中短劇業務的淨利率不到1%。」

2023年抖音微短劇市場規模已高達373.9億元人民幣，更預計2027年會衝破1000億人民幣關口！（視覺中國）

根據備案新規，目前微短劇依照總投資額度分為三類，採取分類分層審核，投資額度在100萬元以上的「重點微短劇」歸廣電總局管理，30萬元到100萬元之間的「普通微短劇」由省級廣電部門管理，30萬元以下的「其他微短劇」歸平台管理。

廣播電視總局網絡視聽節目管理司副司長楊錚先前曾在「網絡視聽大會上」表示，在微短劇小程序轉型升級的關鍵時期，一要突出思想價值引領，切實把握正確的政治方向、輿論導向、價值取向、美學趣向；二是提升精品創作意識，加快微短劇小程式由產品到作品到精品的提質升級；三是營造良好市場生態，堅持長期主義精神，形成各市場主體之間平等合作、互利共贏的局面。

楊錚強調，「作為新生事物的微短劇小程式尚處於初級發展階段，如何實現高品質永續發展，是當前面臨的首要問題。」