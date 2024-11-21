足球賽不是戰場：小心球迷的狂躁演變為中日悲劇

據台灣中央社的報道，11月19日晚，2026世界盃亞洲區預選賽中國隊對陣日本隊的比賽在廈門白鷺體育中心體育場舉行，賽前一名男子因穿日本隊球衣出現在中國球迷的檢票區，立刻遭到一群中國球迷的圍堵、推擠，被罵「漢奸」，現場安保人員出面保護，但為平息眾怒，只能脱下男子穿的日本球衣，並把他迅速帶走。

目前尚不清楚該男子是中國人還是日本人，不過，他穿日本球衣的行為並不違法。值得注意的是，中國足協在比賽前專門發出《文明觀賽倡議書》，呼籲廣大球迷「以積極、健康的方式為球隊和運動員加油助威，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為」，「尊重其他觀眾的觀賽權利，不擁擠、不推搡，避免發生衝突」，「與來自不同地區的球迷友好交流，展示我們城市的熱情好客」。然而遺憾的是，那些在比賽現場圍堵、辱罵穿日本球衣的男子的球迷們，顯然背離文明觀賽的倡議。

據了解，中國球迷的狂躁行為並非個例。2008年在重慶舉行的一場中日足球比賽過程中，一名中國球員因情緒急躁而做出掐日本球員脖子的動作，據傳現場竟有球迷高喊「弄他」。過去一些年，出現過中國球迷圍堵日本隊球員所乘巴士的行為。

世界盃外圍賽：日本隊與中國隊比賽。（Getty）

從人數來說，上述言行過激的中國球迷只是中國廣大球迷的極少一部分，他們的行為並不代表中國球迷的整體形象。然而如果球迷的狂躁行為屢次出現，勢必嚴重影響中國球迷乃至中國國家形象。足球是一項世界範圍內關注度極高的運動，每次球迷的過激行為都有可能在網路上廣泛傳播，進而在大眾心理留下不好的印象。

有人會說，因為日本發起的侵略戰爭給中國人造成的深重傷害，因為日本至今仍在歷史和地緣政治問題上與中國存在嫌隙，所以中國民間難以避免會有對日本的強烈民族主義情緒，當一群球迷把民族主義情緒和足球比賽所帶來的激動情緒相疊加，自然會出現過激言行。

然而，應該看到的是，尊重歷史、正視日本在歷史上對中國人的深重傷害、維護中國國家利益與保持足球比賽的體育性、文明有序觀賽是不矛盾的兩回事，沒必要在一場普通的體育比賽中夾雜過多的民族主義情緒，不能用民族主義來為一些中國球迷在觀賽過程中的狂躁行為辯護。足球比賽不是戰場，而是互相切磋與友好互動的體育運動，應當要保持起碼範圍的文明與禮儀。

對於一部分中國球迷屢次表現出的狂躁行為，相關負責部門應該予以重視，不能再止步於效果有限的文明觀賽倡議，而是要採取有力的防範措施，甚至要依法考慮必要的罰則。

正如香港球迷不能在比賽現場對國歌發出噓聲一樣，內地的球迷們同樣應該在比賽現場避免狂躁行為。中國足球水平的提升和形象的改善，是需要踏踏實實的持續努力。如果總是任由少數球迷的狂躁行為反覆發生，既會有損中國球迷、中國足球乃至整個國家的形象，又可能會激化矛盾，引發球迷衝突的悲劇。正因這樣，為了防患於未然，為了積極構建中國形象，相關負責部門應該及時採取有力措施，有效遏止球迷的狂躁行為，讓體育運動保持應有的文明與有序。