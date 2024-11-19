中國對日本足球免費直播連結　國足力求避免再大敗｜世界盃外圍賽

中國主場對日本的世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽），周二（19日）晚上8時舉行，港台電視32台將會免費直播這場「中日大戰」。



香港電台32台10月19日世盃外直播賽程：

直播比賽：中國 vs 日本

開波時間：晚上8時

香港電台直播連結：https://www.rthk.hk/tv

中國國家隊作賽前訓練。（新華社）

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組形勢

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。中國接連擊敗印尼、巴林獲兩連勝，與澳洲及沙特同得6分，目前因較差得失球排在第4位，C組除實力明顯較強的日本外，其餘5隊出線形勢仍存懸念。

國足兩大射手因傷缺陣

國足首循環作客0：7不敵日本，今仗回到主場，盛傳50000張門票兩周前已全數售罄。官媒新華社承認今場取分不易，期望國足能在主場捍衛尊嚴，「不畏強敵、寸土必爭」。

今場國足不少主力因傷缺陣，其中最大影響是失去王牌射手武磊後，近兩仗都取得入球的贏波功臣張玉寧，亦確認無法出戰。缺少前鋒下，內媒指主帥伊雲高域會以「超級後備」王子銘擔任正選。

張玉寧上場末段因傷退下火線，由擔架抬離場。（微博圖片）

值得一提的是，央視依然不會轉播今場賽事，內地唯一合法轉播平台是愛奇藝，需收費觀看這場比賽，惟此前因安排及無法收看等問題，已多次引來批評及爭議。