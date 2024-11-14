來稿｜啟德體育園與香港足球的發展

來稿作者：張景勛



景勛有幸參與啟德體育園於10月27日舉辦的首場測試賽，由乙組球隊黃大仙對陣西貢。賽事在可容納5000人的啟德青年運動場場館舉行，吸引過1000球迷參與。黃大仙由黎卓然頂入啟德首個入球，最終踢成2比2，一團和氣地結束了這場啟德體育園的首場賽事。不少熟悉的面孔亦有參與這次活動，包括政務司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局長楊潤雄、運輸及物流局長林世雄、保安局長鄧炳強等、九龍城民政專員暨九龍城區議會主席蔡敏君、足總會長貝鈞奇等。此外，不少立法會議員及區議員也有參與其中，一起見證啟德體育園首場測試賽！

作為當區區議員，我除了對這場測試賽感到興奮，亦一直就這場測試賽的安排和啟德體育園方保持緊密溝通，務求在求排、交通配套，以至人流管制等提供最適切的建議，並協助園方和其他相關單位及時溝通。根據事後意見調查，不少參與者認為今次測試賽園方指示清晰，人流安排暢順，並沒有出現事故或堵塞，可謂圓滿舉行。然而，圓滿之餘，我亦發現到有點隱憂：啟德體育園的主場館可同時容納達5萬人之多，然而，目前的交通配套，是否能應付5萬人同時散場？

為此，特首李家超早前說會在宋皇臺道測試設上落客點，以安排特別巴士供活動散場。我建議政府可考慮選用在青年運動場旁的土拓署辦公室現址，此處無論在地理、交通、土地用途等條件上，均符合條件。然而，有關當局是否能在啟德體育園明年初5萬人公測前，及時安排上址作測試上落客點？ 又或者能安排其他更合適地址？此點實在需要各部門繼續推進。

球賽進行期間，我除了在看球，也在一邊思考，是否能善用香港足球這個 「軟件」，推動「盛事之都」的發展。畢竟要把香港打造成「盛事之都」，除了「硬件」，還需要「軟件」的配合！

香港足球在七十年代曾經叱咤亞洲，近年亦似乎有「小陽春」的跡象。例如2023年，港隊便打進了時隔54年再次打入亞洲盃決賽圈。而在決賽週，港隊雖然三戰全敗，但在比賽期間球員們的拼搏精神，令所有香港球迷為之動容，由其是對陣亞洲強隊伊朗那場，香港隊全場咬緊牙關，一次又一次化解伊朗隊的進攻，最終以0比1飲恨敗北，雖輸了比賽，卻贏盡香港球迷的心。

香港隊的進步，和足總的三個「五年計劃」絕對有關。足總在2010年推出《鳳凰計劃》，及後隔五年推出《五年策略計劃》及《展望2025策略計劃》，爭取在2034年令香港隊打入世界杯。審視這三個五年計劃的成果，除了港隊的實力有所提升，香港球迷亦可見更踴躍入場支持港隊和港超聯的賽事。

如今，2025年將至，足總亦即將需要發布新一個五年計劃。適逢啟德體育園正式啟用，足總該如何善用啟德體育園這個如此優質的場地，制定新一個五年計劃，令香港足球更上一層樓，同時配合「盛事之都」的政策方向，透過足球促進盛事經濟的發展？足總有關方面實在需要多花點腦筋和心思。

（文末也打個小廣告：本週六即11月16日，啟德體育園會迎來第二次測試賽，當日將舉辦15人欖球國際邀請賽，由香港對巴西，預計能容納3000人入場，賽事現在公開售票中，各位萬勿錯過。）

作者張景勛是九龍城區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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