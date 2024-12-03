湖南發現價值6000億金礦　獲美媒關注：超越南非，成世界最大金礦

「中國發現價值830億美元世界最大金礦」，12月1日，美媒福克斯新聞網以此為題報道了中國宣布在萬古金礦田發現千噸金礦的相關新聞。《印度時報》認為此次成果是中國政府持續增加勘探投資的「必然收獲」，也為中國應對未來的各種挑戰提供了助力。



湖南省地質院周四（11月21日）宣布，在平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破。（瀟湘晨報）

據新華社11月21日報道，湖南省地質院當日宣布在湖南平江縣萬古金礦田發現超40條金礦脈，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸，預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億元。這一發現近日也受到外媒集中關注。

路透社在湖南省地質院官宣萬古金礦田消息的當天就跟進了報道。據路透社的消息，中國此前已經是世界上最大的的黃金生產國，產量約佔世界的10%以上。按照中國黃金協會的數據，2024年前三季度中國黃金產量268.068噸，黃金消費量741.732噸。中國的黃金消費量遠高於產量，因此仍依賴從澳洲和南非等國進口黃金，才能滿足首飾、投資、工業等方面的需求。

《紐約郵報》則注意到，此前南非的「南深金礦」被認為是世界上儲量最大的金礦，蘊藏着超過930噸黃金——這意味着按照報道中超1000噸的遠景黃金儲量計算，萬古金礦田將成為世界上最大的金礦。

湖南平江發現逾40條金礦脈。（新華社）

一方面，有媒體據中國的黃金消耗量等數據推算，認為新發現的萬古金礦田可以幫助中國緩解黃金產能無法滿足需要的問題，但不能完全解決。

另一方面，印媒《印度時報》認為，中國政府一直在增加對礦產勘測的投資。萬古金礦田的發現是某種「必然的收獲」，也為中國應對未來的各種挑戰提供了助力。在世界局勢快速變化、全球經濟增長乏力的背景下，中國一直在努力增加黃金儲備，以更好地處理貨幣、物價和貿易方面的各種問題。中國在石油、稀土和其他重要資源領域也在做同樣的工作。通過增加這些資源的儲備，中國可以減少對其他國家的依賴。

過去一年，投資者紛紛將黃金作為避險資產，以規避中東和烏克蘭持續不斷的衝突等各種地緣政治風險。大選後美國經濟政策走向的不確定性、美聯儲降息計劃、美國國債不斷增長的長期走勢等要素也推動了投資者進一步投資黃金。2024年內金價已經上漲了約30%。

湖南平江發現逾40條金礦脈。（新華社）

湖南省地質災害調查監測所地質勘查一院院長吳俊對《瀟湘晨報》表示，萬古金礦田不僅儲量大，而且開採難度和選礦難度都不大，屬於易採易選的金礦。金礦開採也需要投入大量的資金，需要制定一個合理的開採規模，確保資源的高效利用，未來五年內，每年開採5噸黃金是較為合理的規模。

此前，中國工程院院士、中國地質科學院礦產資源研究所研究員毛景文和中國工程院院士、中國地質科學院礦產資源研究所副總地質師唐菊興等專家實地考察後認為，萬古金礦田找礦實現重大突破，對實現國家新一輪找礦突破戰略行動金礦增儲目標任務、助力國家經濟社會發展特別是資源安全保障具有重要意義。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

