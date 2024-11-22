湖南平江發現逾40條金礦脈　料儲量超1千噸　估值達6000億元

周四（11月21日），湖南省地質院宣布，在平江縣萬古金礦田地下2000米以上深度地層發現超40條金礦脈，金品位最高達138克/噸，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。專家認為，萬古金礦田礦床規模屬於超大型，並預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億元人民幣。



湖南平江發現逾40條金礦脈。（新華社）

據新華社報道，湖南省自然資源廳、湖南省地質院和湖南省礦產資源集團多年來支持湖南省地質災害調查監測所在萬古金礦田深部、邊部找礦。所使用的「勘查區找礦預測方法體系」，使用三維地質建模、可控源音頻大地電磁探測等技術，累計完成鑽探15萬多米，取得了重要成果。

有40多年從業經驗的探礦專家陳如林表示，運用新理論、新技術在萬古金礦田地下1500米以上勘探，一些區域鑽探55孔，就有48個孔發現金礦，見礦率高達87.3%。此外，在兩個2000米鑽孔也都發現了金礦。

湖南平江發現逾40條金礦脈。（新華社）

結合勘查成果與礦化信息，專家組預測萬古金礦田地下3000米以上黃金資源潛力儲藏量超1000噸。勘探核心區外圍鑽孔也發現了金礦，顯示勘探前景非常可觀。

中國工程院院士毛景文、唐菊興等專家實地考察後認為，萬古金礦田找礦實現重大突破，對實現國家新一輪找礦突破戰略行動金礦增儲目標任務、助力國家經濟社會發展特別是資源安全保障具有重要意義。