青海柴達木發現大型金礦　潛在經濟價值超200億元

青海柴達木發現大型金礦。

4月7日，青海省柴達木南北緣大型超大型金礦深部資源預測研究項目負責人王斌介紹，2021年以來，在青海省柴達木南北緣灘間山、五龍溝金礦取得找礦重大突破，新增金資源量43.2噸，創造潛在經濟價值超200億元（人民幣，下同）。



《中新網》報道，素有中國「聚寶盆」之稱的柴達木盆地地處青海省海西蒙古族藏族自治州，面積為25.65萬平方公里，是中國重要的能源和礦產資源富集區之一。

青海省柴達木南北緣大型超大型金礦深部資源預測研究項目組正在開展野外勘測。（中新網）

其中，位於柴達木盆地北緣的灘間山金礦和柴達木盆地南緣的五龍溝金礦，是青海省柴北緣成礦帶、東昆侖成礦帶最具代表性的大型超大型金礦床，也是青海省集「科研—勘查—開發」為一體的示範型礦山。

據悉，柴達木盆地南北緣大規模金礦化的多期次特點與區域多期、多階段的構造及岩漿熱液活動，導致研究區金成礦規律、控礦要素等認識不足，加之研究區金礦深部定位預測研究的水平低、技術手段單一，制約了金礦深部的快速評價和找礦突破。

青海省柴達木南北緣大型超大型金礦深部資源預測研究項目組正在開展野外勘測。（中新網）

王斌表示，此次研究項目取得的成果是青海省在大型金礦深部首次發現了第二成礦富集空間，預示着青海省柴達木南北緣大型超大型金礦具備形成山東「焦家式」世界級金礦床的潛力，還可直接供礦山企業開發利用，保障礦山企業正常生產，帶動當地民眾就業。

《中國礦產地質志·青海卷·普及本》記載，截至2017年底，青海省查明黃金資源儲量481.66噸，保有資源量347.17噸。截至目前，青海省已發現金礦產地346處，最大金礦為玉樹藏族自治州曲麻萊縣大廠金礦，金資源量為108.63噸。