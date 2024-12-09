從美國大選到韓國戒嚴，再到敘利亞局勢，雖然國際風雲突變，高潮迭起，但對中國普羅大眾而言，看熱鬧歸看熱鬧，最關心的還是中國自身的情況，尤其是中國經濟。

然則不知道從什麼時候開始，中國經濟成了踩不得的「雷」。12月召開的中央經濟工作會議據報將於本周三（12月11日）登場，在這次會議召開前，關於中國經濟的討論再起爭議，最受關注的當屬東北證券首席經濟學家付鵬和國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文。付鵬和高善文的觀點並沒有什麼出奇之處，但在官方要求「唱響中國經濟光明論」的當下，卻顯得異常突出。

先看付鵬11月24日的演講。付鵬首先對世界整體大格局正在右翼化進行說明，他說世界經濟的運行機制類似金字塔結構，最頂層是意識形態，中間是政治，底層是市場和資產。從2016年開始，世界發生了翻天覆地的變化，因為從這個時間點開始，全球開始從左翼轉向右翼，標誌着二戰後形成的全球化秩序正在瓦解，與此同時，包括中國、美國、日本、東南亞在內，整個資本運轉的邏輯框架也都在發生鉅變。也因為這樣的鉅變，當特朗普捲土重來，中國面臨的這場仗，比2016年那一屆還難打。

東北證券首席經濟學家付鵬。（資料圖片）

身處這樣的鉅變中，中國經濟面臨的嚴峻問題也是付鵬演講中的核心。在付鵬看來，中國經濟的問題遠比表面看到的要嚴重得多，早在冠病疫情之前就已經出現很大問題，最近幾年情況不但沒有改善，還進一步惡化。付鵬說，中國經濟的核心問題是有效消費不足，且消費能力下降不是短期現象，而是一個結構性的轉變，要想解決這個難題，就必須提振內需，核心是在政府和居民之間，貧富之間，債務和槓桿之間進行利益的再分配。此外，付鵬還提到了中國國內人口萎縮、中產跌落的問題，也因為這樣的結構性變化，所以政府加槓桿的空間已到盡頭。

此外，付鵬還批評了今天的輿論環境。他說，過去幾年，國內經濟不許說不行，「誰說不行誰就是叛徒，誰說不行誰就是不愛國，誰說不行就網上攻擊他。」與此同時，社會上誕生了另外一種「生意」，「你知道說這東西遙遙領先，8,000塊錢的東西就能賣18,000」。付鵬說，這是社會的整體意識形態變動的核心，「但是真正可怕的是，如果大家都不去講，到了關鍵的時間點上，會使得所有的訊息反饋形成謬論性錯誤，最後你們會發現，連決策層都做出錯誤判斷，那就完蛋了。到最後誰是那個誤國誤民者，歷史會有正確評價。」

再看高善文12月3日的演講。高善文演講圍繞五個方面展開，分別是：轉型取得積極進展,但周期性壓力超過了成長的煩惱；疫情以來消費疲弱，居民對收入增長缺乏信心；就業數據的疑點；總量數據的乖離；如何來評估926以來的刺激措施。分析之後，高善文得出結論——2025年可能是一個重要轉折點，也即從2023年、2024年的數據異常點，向保持温和增長的轉折時期，泡沫帶來的失衡得到了修正，政府的政策也更加積極有為，這也意味着股票市場的運行有了穩定可預期的宏觀環境。

國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文。（資料圖片）

在演講中，高善文提到的兩個點引發輿論廣泛關注。其一是在總量數據部分，高善文提到，2021年隨着房地產泡沫的破滅，GDP增速每一年高估了3個百分點，累計高估了10個百分點；其二是在消費疲弱部分，高善文做出一個反直覺的結論：一個省人口越年輕，消費增長越慢；一個省人口越老，消費增長越快。市場參與者將其歸納為三句話：生機勃勃的老年人，死氣沉沉的年輕人和生無可戀的中年人。

伴隨着兩篇演講的傳播和討論，在內地輿論場不僅圍繞兩人觀點的文章被悉數刪除，且付鵬和高善文的社媒賬號也被限制關注。不過12月9日，香港01查詢「付鵬的財經世界」，已經可以正常關注，「高善文經濟觀察」仍處於無法查看狀態。

與付鵬和高善文演講幾乎同時進入公眾視野的，則是來自官方對中國經濟的一錘定音。12月3日，新華社刊發當前中國經濟問答，文章一開始就寫道，「中國經濟航船始終在穩健前行，有厚實的底氣，有充沛的動力，更有不斷匯聚的信心，哪怕有風有雨，定能一往無前。」具體到怎麼看經濟增速，該文表示，看經濟增速 ，不僅看當下、看一時，更要辯證看、長遠看。GDP及其增速，通常用來衡量一個經濟體的綜合經濟實力和水平。但作為一個數量指標，GDP強調的是量的概念，並不能全面反映經濟活動的質量和效率。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

數據顯示，前三個季度，中國國內生產總值分別增長5.3%、4.7%、4.6%，雖然習近平和李強在近期的公開場合都表示有信心完成全年5%的增長目標，但新華社其文也寫道，「今年全年經濟增長目標是5%左右，我們一直朝這個目標全力以赴。經過努力，在5%的左一點或是右一點，都可以接受。」不出意外，這也是本周三即將召開的中央經濟工作會議對於經濟增速的總基調。

12月8日，《人民日報》在頭版刊發署名「金社平」的文章《我國經濟發展有利條件沒有改變》，文章延續了官方一貫的語氣和基調，認為「我國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。」具體來說，中國經濟不僅頂住了壓力，而且還有着強大韌性和巨大潛力，比如人均水平、城鄉差距、政策空間、要素資源、巨大市場。該文還再次重申，「中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為『中國崩潰論』而崩潰，現在也不會因為『中國見頂論』而見頂。」

12月9日，中共中央政治局召開會議，分析研究2025年經濟工作，新華社發佈的通稿寫道，（要）實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆週期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。積極的財政政策+適度寬鬆的貨幣政策上一次出現，還是在2009年和2010年。

不管付鵬和高善文們是說了「大實話」還是聳人聽聞，也不管官方如何「唱響中國經濟光明論」，最終檢驗中國經濟實際情況的標準有且只有一個，那就是民眾的獲得感和實際感受。這裏的實際感受，也必然包含是否身處一個自由寬鬆的輿論環境。當中國經濟一再成為踩不得的「雷」，為了提振民眾信心，官方需要做的是排「雷」，而不是讓「雷區」繼續擴大。讓人說話，天塌不下來。