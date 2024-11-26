庫克頻繁訪華　透露哪三重信息？

蘋果公司首席執行官庫克（TimothyCook）25日現身第二屆中國國際供應鏈促進博覽會現場。這是繼今年3月和10月後，他年內第三次來到中國。庫克頻繁來華，從中能看出三重信息。



在李強2024年11月25日會見中國美國商會會長何邁可現場上，蘋果行政總裁庫克（左）也有出現，並在會前與何邁可（右）交談。（微信公眾號@中國美國商會）

信息一，中國在全球產業鏈供應鏈格局中的地位不可撼動。

在被問及如何評價中國合作夥伴時，庫克在第二屆鏈博會上說，「沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。此外，蘋果公司現場的展覽牌上還寫道：「Apple的200間主要供應商中有超過80%在中國生產。」

庫克10月來華時曾表示，公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在華長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。

蘋果高管多次表達過對「中國供給」的看重。蘋果首席運營官傑夫·威廉士（Jeff Williams）此前稱，中國供應商成熟的生產線和高度自動化的精密製造能力「令人驚嘆」，並表示中國是蘋果公司最重要的供應鏈所在地。

庫克在第二屆鏈博會上說，「沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。（Reuters）

從蘋果高管一系列表態中，足見隨着製造業實力提升，中國在全球產業鏈供應鏈中的地位已絕非美國「脫鉤斷鏈」所能撼動，包括美企在內的跨國公司對此心知肚明。

本屆鏈博會歐美參展商佔境外參展商的比重達到50%，世界500強和行業龍頭企業佔參展企業的比重超過60%，就是投資者「用腳投票」的一個生動例證。這充分說明外資持續看好中國市場，中國仍是他們在全球配置資源中最佳的供應鏈合作夥伴。

信息二，中國市場仍是外企必爭之地。

據官方數據，今年前三季度中國社會消費品零售總額已超過35萬億元人民幣。規模巨大、活力強勁的中國市場，對任何一間跨國公司來說都是不能失去的重鎮。

3月22日，商務部部長王文濤會見美國蘋果公司首席執行官庫克。（中國商務部）

特別是隨着一攬子增量政策效應逐步釋放，中國經濟前景更被外界看好，這也意味着未來中國市場將為企業帶來更多機遇。

在日前舉行的第七屆進博會上，有外企高管接受訪問時直言，中國是「最令人激動、最豐富多彩」的市場之一。

外媒分析，近幾個季度，隨着本土品牌日益受歡迎，蘋果公司在中國的智能手機市場表現不振。庫克頻繁來華，目的之一就是提振蘋果在華業績，加強與中國的合作關係。

信息三，中國對全球投資者吸引力上升。

不只是庫克，近年來多位外企高管頻頻掀起「來華熱」，或考察當地工廠，或與生意夥伴洽談，或拜會中國財經高官。外企高管們紛紛表示，對中國發展前景充滿信心，將持續擴大在華投資經營。

馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）近期擔任內地智能睡眠床墊代言人。（荊楚網）

在世界經濟增長乏力，不確定性不穩定性增多之際，商界人士在華往來穿梭，折射出中國對投資者「磁力」增強。

中國貿促會日前公布的一項調查結果顯示，三季度受訪外資企業持續看好中國市場，近五成受訪外資企業認為中國市場吸引力上升，按季度上升約2個百分點。

其中，近48%的受訪歐洲企業認為中國市場吸引力上升，按季度提高5.42個百分點；60%的受訪美國企業認為中國市場吸引力上升，按季度提高15.26個百分點。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

