韓國戒嚴+總統尹錫悦政變　中國人為什麼亢奮？

一覺醒來，韓國戒嚴+政變結束了。

韓國當地時間12月3日晚，總統尹錫悦突然宣佈實施戒嚴令，聲稱要剷除親朝鮮勢力和保衛自由憲政秩序，指責在野共同民主黨多數控制的國會是立法獨裁、企圖推翻自由民主體制。然而戒嚴令發出僅僅6個小時後，國會議員根據憲法中國會能以過半數推翻戒嚴令的規定，一致投票推翻尹錫悦的戒嚴令。

這是1987年韓國解嚴以來首次宣佈戒嚴，也是韓國史上最短命的政變。從戒嚴令發出時起，中國內地的關注度就居高不下，該話題在微博熱搜也呈現霸榜態勢。截止12月4日發稿前，仍停留在熱搜上的詞條包括「這一晚韓國發生了什麼」，閲讀量4.6億，討論量7.3萬，「韓國總統發布緊急戒嚴令」，閲讀量9.8億，討論量20.9萬，「韓國國會會議通過『解除戒嚴令』決定」，閲讀量1.2億，討論量4.4萬，最新成為熱搜詞條的「馬斯克說被韓國戒嚴令驚到了」，閲讀量也已超千萬。

微博熱搜截圖。（網絡圖片）

上一次引發中國民眾廣泛關注的政變，也發生在鄰國，即瓦格納戲劇性兵變。如果說瓦格納兵變引發關注主要是地緣政治層面的因素，畢竟俄烏戰爭的走向牽一髮動全身，尤其是對中國而言，更是如此，香港01彼時在《瓦格納兵變戲劇性退場 考驗中國決斷力的時候到了》一文中也做過分析，那麼今次韓國戒嚴+政變之所以引發中國民眾廣泛關注，則主要是社會心理層面的觸動。

為什麼這麼說？

首先，韓國今次戒嚴是1987年解嚴以來的首次，而對中國不少民眾來說，戒嚴的記憶同樣是停留在上世紀80年代，也就是1989年的六四事件。所以當人們圍觀韓國今次戒嚴+政變時，很容易將其帶入到六四事件的歷史情境和記憶中。就像很多人認為中國不可能再發生類似六四事件一樣，對於韓國民主化這麼多年之後在今天突然戒嚴並倉促結束，也感到驚訝、錯愕和不解。

韓國：2024年12月4日，韓國總統尹錫悦宣佈戒嚴令數小時後又撤銷，期間軍隊闖入國民議會大樓，圖為事後國會現場一片狼藉。（Reuters）

其次，過去幾年，中國網絡空間明顯收緊，很多話題成為不可討論的禁區，比如自「唱響中國經濟光明論」成為從上到下的要求後，經濟議題的討論開始變得敏感，在這樣的情境下，當韓國政變以放開報道和討論的姿態出現，基於「補償心理」，自然會吸引很多人蜂擁而至。何況政變本身，就帶有天然的高關注度。

最後，雖然很多中國民眾並不一定知道韓國政治如何運作，但韓國政治題材類電影在中國民眾中擁有巨大的市場，這某種程度上形塑了人們對韓國政治的認知。比如今次政變發生後很多人會提到的《首爾之春》，就是韓國電影史上首部根據雙十二政變事件改編的影片，此外還有更早前講述光州事件的《出租車司機》，以及刺殺朴正熙的《南山的部長們》，都在中國社會面引發極大關注和討論。

（《12.12：首爾之春》電影劇照）

所以當中國民眾在關注韓國今次戒嚴+政變時，除了圍觀和亢奮於政變本身，更多的是一種社會心理層面的觸動與補償。巧合的是，韓國國會會議通過「解除戒嚴令」的當天，恰好是中國憲法日，不少人在社交媒體留下暗語——「非常應景」。顯然，中國並沒有嘲笑韓國的理由，反倒在大變局的今天，迫切需要將其當做一面鏡子，既看到民主韓國的問題和積弊，也要將維護憲法權威和法治中國建設放在緊要位置。除此之外，還有更好辦法嗎？