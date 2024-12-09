黃奇帆：生產性服務業是製造業基礎　是經濟增長的最大增長極

內媒《第一財經》報道，12月7日，在2024海南高等教育創新發展國際論壇上，第十八屆中央委員、原重慶市市長黃奇帆發表演講。黃奇帆表示，生產性服務業是製造業高質量發展的基礎，是經濟增長的最大增長極，抓新質生產力必須抓好生產性服務業。



黃奇帆最新演講：經濟增長的最大增長極。（第一財經）

《第一財經》消息，黃奇帆在論壇上強調，新質生產力要圍繞自有的新能源、新材料、新的生物醫藥，新的人工智能和新的高端裝備這五大新興產業道來推進。而推動中國製造高質量發展的關鍵環節，是抓好以創新為主線的十大生產性服務業。

黃奇帆表示，過去百年內任何一個國家的技術進步以及現代化過程中，GDP增長的最大板塊就是生產性服務業。

他以美國為例介紹稱，1950年美國的服務業占GDP的40%，其中的30%是生活性服務業，10%為生產性服務業。去年美國的GDP對比1950年增長了100多倍，服務業占比提升至80%，其中生活性服務業仍是30%，生產性服務業在GDP的比重則從10%提升到了50%左右。

而其他發達國家、G20國家的生產性服務業增加值占GDP的比重也大體在40%-50%。對比來說，中國1980年的GDP總值為2000億美元，其中生產性服務業的占比不到10%，現在達到了27%左右。作為接下來最大的增長極，生產性服務業將有望在2050年提升至40%-45%。

《第一財經》報道指，黃奇帆分析，具體的生產性服務業發展方式有幾種情況，一是成千上萬家中小企業的參與，覆蓋物流、金融、數字化、採購、跨境貿易等多個環節。二是像格力、海爾這樣的龍頭製造企業，全面掌控着產品的製造和生產性服務業。三是像蘋果、高通、英偉達這類有着「生產性服務業靈魂」的行業鏈頭，從零部件到總裝的生產線均外包給製造企業，把製造業產業鏈和生產性服務產業鏈變成兩條線，自己抓住後者變成鏈頭。他認為，全球的獨角獸企業往往是全產業鏈生產性服務業的掌控者。

黃奇帆表示，中國專門成為生產性服務業的鏈頭企業就是華為：「如果有5個、10個這樣的生產性服務業鏈頭企業，中國的現代化產業體系高質量發展和新質生產力發展就會走向新的高度。」

報道還稱 ，黃奇帆認為，中國此前的經濟發展主要靠三個傳統要素的投入，即勞動力、資金和礦物資源，但如今已無法推動高質量發展。因此，必須調整結構，推動新質生產力的發展，關鍵就是創新，包括技術創新到組織創新、管理制度和各種生產要素的創新。

黃奇帆提出，當一個國家的生產性服務業發達了，其服務貿易也會發達。中國要成為貿易強國，則必須抓好服務貿易。黃奇帆分析，成為製造貿易大國只能是大國，只有成為服務貿易大國才能成為強國，而服務貿易發展的基礎就是生產性服務業的發展。

但就黃奇帆在論壇現場分享的數據看來，生產性服務業仍是中國貿易發展的短板：中國目前服務貿易佔比僅12%多，全世界的服務貿易佔比約25%，歐共體等發達國家的服務貿易佔40%，美國則約佔30%。

黃奇帆認為，中國的生活性服務業主要包括國際旅遊接待，這是服務貿易輸出，屬於勞動密集型，附加值較低。而中國服務貿易進口則主要是高附加值的生產性服務業。因此發展自身的生產性服務業也將最終改變中國的貿易結構。