極越燒70億巨額虧損　百度、吉利棄船逃離　「特斯拉挑戰者」落幕

撰文：聯合早報
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曾揚言想跟特斯拉打一仗的中國電動汽車品牌極越，上周一夕之間崩盤，團隊就地解散。極越總裁夏一平被員工、車主和供應商圍堵的場面，成為一周來電動汽車行業最熱門的新聞。背靠兩家行業巨頭的造車新勢力極越，是怎麼一步步走向「原地解散」？

極越的前身是2021年1月由內地科技巨頭百度與汽車巨頭吉利共同成立的集度汽車，去年8月更名為極越。

極越自稱目標對手是特斯拉，希望撼動這家美國電動車巨頭的市場地位。極越總裁夏一平去年10月受訪時稱，公司定義首款車型「極越01」時，就是全面對標特斯拉Model Y，「從始至終，我們就想跟特斯拉打一仗。」

極越01去年10月正式上市，由於定價偏高加上品牌知名度低，銷量並不理想。今年9月，極越發布第二款車型「極越07」，儘管整體銷量有起色，但仍與領先車企相差巨大。

官方數據顯示，今年11月極越汽車交付量僅為2485台，環比下降20%；1至11月累計交付不到1萬5000台，在乘用車廠商中墊底，被網民評價是「半隻腳踏進ICU（加護病房）」。

據《澎湃新聞》、《第一財經》等報道，極越本月初已出現經營亮紅燈跡象，公司被曝開啟大規模裁員，老員工不續簽，且在年前裁員40%。極越法務部12月2日快速發文駁斥網傳消息不實，試圖撲滅不利言論。

但時隔不到10天，極越12月10日再傳出內部消息，稱公司股東方將不再投資，當周將關閉整車業務，引發員工、車主和供應商三方人心惶惶。

極越汽車再次陷入危機，有美女主播突被告知公司將倒閉無糧出，崩潰反應全被直播。（X@annalmc195）

財政黑洞相信是引爆極越危機的導火索。《財新》報道指出，作為公司大股東之一的百度今年10月曾派財務團隊去極越調研，為後續30億元（人民幣，下同）投資做準備，結果發現極越面臨高達70億元爛帳，於是決定不再繼續投入。

紙包不住火。極越總裁夏一平本月11日召開內部會議，坦承公司目前正遇到困難，需要立即調整，進入創業2.0階段，潛台詞是：裁員。

極越多部門同日迎來就地解散的命運，只留100名左右運維人員，5000餘名員工被迫二選一，要麼主動離職，獲得發放時間不確定的「N（工作年限每滿一年，補償一個月）+1」承諾，要麼停薪留職。

夏一平12日現身極越上海總部辦公室，向員工證明自己並未跑路。結果他一現身，就被眾多員工圍堵，要求他繳齊社保、發放工資等。

12月12日，極越總裁夏一平（左一，戴眼鏡者）現身極越上海總部辦公室，被眾多員工圍堵，要求他繳齊社保、發放工資等。（互聯網）

現場還有員工因擔心夏一平逃走，要求公司當天把工資結算完，否則將扣留夏一平的身份證和護照。

多方因素導致極越困境

在輿論壓力下，極越兩大股東吉利和百度13日發布聯合聲明，安撫利益受創的員工、消費者和供應商，承諾第一時間解決員工社保繳納、離職員工補償問題；維護用戶車輛正常使用、售後和維修保養；推進其他事宜合理合法解決。

聲明也把極越的困境歸咎於行業競爭格局發生巨大變化，既定商業計劃無法執行，經營遇到挑戰。兩家「金主」的承諾，終於為這場風波降了降溫。

夏一平16日凌晨發長文道歉並反思，承認早期過於樂觀，沒預見資金問題的重要性；在集度品牌階段，自己低估造車難度也是致命的。他指出，極越很多核心業務負責人並不具備足夠的行業經驗，也導致團隊難以勝任關鍵任務，頻繁人事變動讓公司陷入內耗。

夏一平也承認自己在管理風格上過於關注細節和微觀管理，對行銷的執念也佔用過多精力，本應將重心放在融資和戰略規劃上，卻一度親自下場操盤行銷，分散精力。

在外界看來，極越本是含著金湯匙出生，是巨頭抱團造車合力孵化的成果。這家合資公司既有傳統車企吉利的製造能力和經驗加持，又獲得科技巨頭百度在智能駕駛等領域賦能，如今卻陷入現金流危機，令輿論大感不解。

成都商報紅星新聞財經帳號「紅星資本局」引述極越員工指出，百度和吉利對極越的態度實則是「爹不疼娘不愛」。極越銷量低迷、持續虧損，對吉利與百度的價值不高，達不到股東要求，自然會在行業寒冬中被捨棄。

2023年4月13日，中國四川省成都市吉利汽車廠房裝配線上一個極氪X（Zeekr X）試生產模型。（Reuters）

內地輿論也紛紛指出，極越行銷策略上過於激進和功利，本末倒置是失敗的關鍵原因之一。

財經自媒體「豹變」指出，浙江星塘文化傳媒12日公開發函，向極越追討高達3700萬元抖音直播廣告投放墊款，表明極越在行銷上花費不小，但由此僅換來40萬抖音粉絲，銷售轉化明顯不理想。

騰訊汽車欄目《遠光燈》則指出，作為創業公司，極越高層未嚴格管控花銷。夏一平不僅舉辦宴請車主的火鍋局，每場活動動輒花費50萬元以上，還花了七八百萬打造自動駕駛的浮橋測試直播等，不計成本燒錢。

中國電動車市場價格戰加劇

經過數年大浪淘沙後，中國電動車企數量已從早年高峰期的超過百家，淘汰至目前的約50家，但市場競爭依然激烈。在極越之前，高合、威馬和哪吒等昔日明星車企，都因頂不住競爭壓力而相繼出局。

中國電動車市場今年被價格戰貫穿，各家車企紛紛推出折扣優惠以實現年度銷售目標，就連極越鎖定的對手特斯拉都不得不降價。

特斯拉旗下暢銷車型Model Y在華售價，上月下探至23萬9900元的歷史新低。這帶動特斯拉本月第一周在華售出2萬1900輛電動車，創下第四季最高紀錄。

特斯拉旗下暢銷車型Model Y在華售價，上月下探至23萬9900元的歷史新低。（路透社）

在新能源車競爭下半場，「大魚吃小魚」的傳統市場規則逐漸失靈，「快魚吃慢魚」的特徵凸顯。蔚來汽車創始人李斌斷言：「智能電動汽車產業資格賽最激烈最殘酷的階段已經來臨，兩三年後只有少數優秀企業能生存下來。」

長安汽車副總裁、深藍汽車CEO鄧承浩也預測，明年價格戰會更加激烈，毛利在15%的車企才能基本活下去，「賣一輛虧一輛的品牌，很可能活不下去。」

即將到來的2025年，被行業視為造車新勢力的決戰之年。是打響破釜沉舟的翻身仗，還是在白熱化的競爭中敗下陣來，要面臨抉擇的，不只是極越一家車企。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

極越汽車大裁員　美女直播中途突被告知公司將倒閉無糧出當場崩潰極越汽車突傳崩盤　CEO夏一平辦公室被圍堵　回應稱自己不跑路
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