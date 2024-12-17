極越汽車大裁員　美女直播中途突被告知公司將倒閉無糧出當場崩潰

極越汽車（前身為集度汽車）再次陷入危機，據報道，從10日下午開始，內部消息傳出，極越汽車的股東方將停止投資，並計劃於本周結束整車業務。



此舉引發了員工的強烈反應，該公司執行長夏一平於12日被眾多員工圍住，員工要求公司立即支付欠款並履行相關福利承諾，還有女主播在直播努力賣車，中途卻被告知公司面臨倒閉危機，讓她當場傻在鏡頭前。

極越汽車再次陷入危機，有美女主播突被告知公司將倒閉無糧出，崩潰反應全被直播。（X@annalmc195）

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綜合陸媒報道，極越汽車在11日的視訊會議中，執行長夏一平向全體員工坦言公司當前處境艱難，並表示為了應對困難，極越將進行即時調整。他透露，自11月起，公司已停止繳納員工社保，12月的薪水也將推遲發放。對於主動離職的員工，極越承諾提供「N+1」的賠償方案，但未提供具體的賠償時間表。

此外，極越汽車的生產部門也已經啟動了裁員程序。隨著公司內部調整進行，已經有多個部門宣布解散，部分門市也暫時停業，更有不少員工是在工作時被通知。

網路上一段影片就顯示，一名女直播主正在賣車時，被一旁的同事告知公司即將倒閉的消息，不僅獎金拿不到，基本底薪也發不出來，女主播當場在鏡頭前傻眼，說話時帶著哭腔，感覺就要哭出來，但為了直播的觀眾還是強忍住情緒，觀眾們則紛紛留言安慰。而這名女直播主不是個案，還有直播主得知自己即將失業的消息後，直接在直播中求職，請大家介紹她工作。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】