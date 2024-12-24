紐約地鐵乘客遭陌生人活活燒死　牛彈琴：這絕不可能在中國發生

本文獲《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



2024年12月22日，紐約警察局 (NYPD) 拘捕一名33歲男子，他涉嫌在地鐵車廂放火，燒死一名乘客（Reuters）

看了現場視頻，心情久久不能平靜。

太悲慘了，真是讓人絕望、令人髮指的一幕。

這一幕，就發生在最近的紐約地鐵裡，在眾目睽睽之下。

12月22日，早上7時30分左右，紐約F線地鐵，一名可憐的婦女，突然衣服被人點燃，她可能當時睡著了，冬天穿的衣服也多，大火迅速將她吞噬。

她痛得站起來求救，但視頻顯示，沒有人及時出手，她就站在地鐵車廂旁，被活活燒死了。

兇手和他有仇？

似乎也無冤無仇。

按照紐約警方的說法，兇手和受害者，案發前根本就不認識。

更讓人難以置信的是，兇手坐在車廂外的長椅上，「冷靜地看著」 受害者被燒死，他甚至一度站到車廂外，還拿一件衣服用力朝受害者扇風。

視頻中也顯示，當時旁邊還有警察、乘客，大家似乎懵了，更似乎就在冷眼旁觀，看著她被燃燒，直到後來人們才撲滅大火，但她的生命，早就消逝在了這個冷冰冰的清晨。

一切真是難以相信。

這是美國第一大都會紐約，這是紐約的地鐵裡。

想像一下，如果我們的北京、上海、廣州，不管哪一個城市的地鐵，也發生這樣的事情，那會怎樣讓全國震驚，你可以想見外國媒體各種報道。

中國絕對不可能的事情，但卻在紐約真實地發生了。

紐約地鐵縱火案中，閉路電視片段顯示疑犯在案發時坐在車站月台長凳上，看着車廂內的火海（影片截圖）

這可能是一個偶發事件，但冰凍三尺，總非一日之寒。

更讓人詫異的是，這還不是當天紐約地鐵發生的唯一一起命案。就在幾個小時前，紐約另一條線路的地鐵上，還發生了一起刺殺案，一人被刺身亡，另一人受傷。

即便這樣，紐約警方已經沾沾自喜，認為自5月實施地鐵安全計劃以來，通過增派國民警衛隊維護安全，在每節車廂安裝監控探頭，地鐵犯罪率下降了10%，與2021年1月比，更下降了42%。

請注意，犯罪率下降。

但另一個讓人哭笑不得的事實是，謀殺率在上升。

看美國媒體的數據統計，今年截至9月8日，已有8人在紐約地鐵車廂或地鐵站內遭到殺害，而去年同期只有5人，增長了60%。

這還只是統計到9月8日。

這樣頻繁的命案，你在中國能想像嗎？

還記得兩年前，紐約就發生過一起地鐵大案。槍手進入一列開往曼哈頓的地鐵，開槍掃射，29人受傷。

他們真的很幸運，奇跡般地只是被打傷，沒有被打死；但他們也很不幸，坐地鐵出門，都有可能被打死。

地鐵，只是紐約的一個縮影。

不錯，紐約有世界上最繁榮的金融中心，有超豪華的各種奢侈場所，但紐約也有太多的不堪，偷盜、拐騙、搶劫、強姦，乃至殺戮。

紐約地鐵，歷史悠久，四通八達，但也骯髒混亂，不僅僅老鼠橫行，屎尿遍地，更重要的，人們走進地鐵，有時會抵達終點，有時就走上了一條不歸路。

當然，走出地鐵，紐約就好嗎？

記得有一年，就在紐約時代廣場，好像是摩托車聲或什麼劇烈響聲，周邊人誤聽成了槍擊聲，於是，幾個街區的人們，都拼了老命四處逃竄，最後，大街上，到處是丟掉的鞋子 ……

看看圖片和視頻，你可想而知當時美國人的恐懼和絕望。

觸目驚心一幕幕，背後就是一個國家一個城市治理的問題。

紐約地鐵事件，肯定改變不了紐約地鐵，更改變不了美國。美國人會很快忘記，就如同忘記槍擊案一樣，直到出現新的惡性事件。

中國有句古話這樣說：國之將興，必有禎祥，國之將亡，必有妖孽。這話未必都對。美國肯定有我們值得學習的很多地方，但現在的美國，也有太多太多必須吸取的教訓。

唉，一個國家強大崛起之時，往往各方面生機勃勃，政策自信開明，糾錯能力也強；但當一個國家越來越不自信，問題無力解決，各種甩鍋抹黑，感覺是眼睜睜地看著更大的危機發生。

當然，我們也不用回避，我們也有嚴峻的挑戰，最近也有不少讓人憤怒的惡性事件，我們更需要清醒冷靜，需要花大氣力應對，但實事求是地說，比起紐約，比起芝加哥，比起底特律，中國社會的安全，不是一個量級上的。

我們所習以為常的普通日子，卻是很多國家老百姓最期待的。

但中國，千萬千萬不能驕傲，更要看到不足，更需要不斷改進。

12月22日，離聖誕節還只有3天。只是不知道那位被活活燒死的婦女，在臨死前會是怎樣的絕望，這個吃人的社會！

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