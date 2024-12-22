美國指中國2030年擁過千核彈　北京：美方頑固堅持首先用核武政策

撰文：朱加樟
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美國國防部18日向國會提交年度中國軍力報告，指中國持續增加國防支出，且中國擁有600多枚核彈頭，繼續快速發展核武，預計到2030年將擁有超過1,000枚核彈。

中國國防部新聞發言人張曉剛21日回應稱，美方的報告曲解中國國防政策，臆測中國軍力發展，粗暴干涉中國內政，對中國軍隊極盡造謠抹黑之能事，渲染鼓噪所謂「中國軍事威脅」言論，我們對此表示強烈不滿、堅決反對。

圖為2019年10月1日在北京公開的東風-41型洲際導彈。（新華社）

張曉剛稱，中國的核政策在所有核武器國家中最具穩定性、連續性和可預見性。我們堅持自衛防御的核戰略和不首先使用核武器的核政策，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平。我們發展核武器不是為了威脅別國，而是為了防御和自衛，維護國家戰略安全。

張曉剛稱，反觀美方，擁有世界最大、最先進核武庫，卻仍頑固堅持首先使用核武器政策，投入巨資升級「三位一體」核力量，近年來更是多次開展次臨界核試驗，加快推進新型核彈頭研製進程，美英澳核潛艇合作嚴重衝擊國際核不擴散體系，嚴重破壞國際與地區和平穩定。美方應切實反躬自省，降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，給國際社會一個負責任的交代。

張曉剛又稱，中方堅定不移走和平發展道路，始終不渝奉行防御性國防政策。反而是美國利用軍事優勢維護單極霸權，強行推行「政權更迭」、煽動「顏色革命」，動輒極限施壓，近年來非法對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國發動戰爭和軍事行動，造成極為嚴重的平民傷亡和財產損失，導致巨大的人道主義災難，造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。事實證明，美方軍事戰略的對抗性、進攻性和冒險性日益加劇，嗜戰成癮的美國，已成為國際秩序的最大破壞者、全球安全的最大威脅者。

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