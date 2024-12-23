紐約地鐵乘客遭縱火亡　危地馬拉移民被捕　犯案後看着受害人燒死

美國紐約地鐵12月22日早上發生恐怖縱火案，一名男子涉嫌在列車用打火機點燃一名女乘客的衣服，導致她燒死。警方指，疑犯為33歲的危地馬拉移民。閉路電視片段顯示，疑犯縱火後還在現場看着受害人燒死。



事發於當地時間22日上午7點30分左右，據紐約警察局稱，疑犯在車廂上接近受害者，故意用打火機點燃她的衣服。根據警方指，該位女乘客當時疑似熟睡。

警方表示攻擊發生前兩人沒有任何互動，因此警方不認為這兩人互相認識。

2024年12月22日，紐約警察局 (NYPD) 拘捕一名33歲男子，他涉嫌在地鐵車廂放火，燒死一名乘客（Reuters）

閉路電視片段顯示在案發時，疑犯還坐在車站月台的長凳上看着車廂內的火海，看着受害人燒死。

據美媒指，另有片段顯示趕到的警員在月台上詢問「有人看到什麼了嗎？有人看到什麼了嗎？」，之後有警員留意到疑犯，但以為他只是途人，向他稱「幫個忙好嗎？往那邊走。」

警方之後稱「當時到場的警察並不知道疑犯一直留在現場、坐在月台長凳上，但警察身上的隨身攝錄機已對兇手有非常清晰的詳細紀錄。」

紐約地鐵縱火案中，閉路電視片段顯示疑犯在案發時坐在車站月台長凳上，看着車廂內的火海（影片截圖）

警方在事發後約8小時在曼哈頓市中心另一列火車上找到並逮捕疑犯。