解放軍反腐風暴再擴大！近兩年14名高級將領落馬　涉陸海空全軍種

繼秦樹桐、李橋銘、袁華智和王春寧四名解放軍上將缺席本月23日的上將晉銜儀式後，解放軍的人事與反腐風暴兩天後再次成為媒體焦點。另兩名解放軍中將25日正式被終止全國人大代表資格，再次凸顯軍隊腐敗問題之深。



這兩人是66歲的陸軍原副司令員尤海濤，以及61歲的南部戰區現任副司令員兼南部戰區海軍司令員李鵬程，兩人都是中將。25日閉幕的全國人大常委會會議公告稱，尤海濤和李鵬程都「因涉嫌嚴重違紀違法」，在11月下旬已分別被陸軍和海軍軍人代表大會罷免他們的人大代表職務。

陸軍原副司令員尤海濤中將。（網絡圖片）

尤海濤是「軍二代」，父親尤太忠上將曾任職成都軍區、廣州軍區司令員。公開資料顯示，尤海濤歷任步兵第163師師長、廣州軍區第42集團軍副軍長、軍長、南京軍區副司令員，2015年出任陸軍副司令員。他在2023年3月、65歲時退居二線，出任全國人大農業與農村委員會委員。這次被罷免，估計是因從軍隊退休前的「嚴重違紀違法」被發現，可能是在持續推進的軍隊反腐風暴中，被較早落馬的軍官供出或違紀違法線索被發現。

中國官方一般不公布落馬將領涉及的具體情節，外界只能從尤海濤與李鵬程被罷免人大代表職務推算，針對兩人的調查程式已經完成。這也使得從2023年3月迄今被罷免的解放軍將領人數，增加到14人，其中包括四名上將、八名中將、兩名少將。

南部戰區原副司令員李鵬程中將。（網絡圖片）

這14人當中，絕大多數有火箭軍或裝備領域的背景，包括火箭軍前後兩任司令員李玉超與周亞寧、火箭軍原副司令員李傳廣、前副司令員張振中、火箭軍原裝備部部長呂宏，以及李尚福、張育林、鞠新春、李志忠、饒文敏這五名出身裝備領域的將領；但也有來自陸海空三軍的高級將領，比如曾任職空軍司令員的丁來杭，這輪反腐風暴目前已涉及解放軍所有四個軍種的將領。

近期跡象顯示，相對於去年針對火箭軍和「軍工系」的清洗行動，軍隊反腐今年是往陸軍和「政工系」著力。在尤海濤之前，原陸軍副司令員鄧志平今年6月6日也被罷免人大代表職務。鄧志平是2021年3月晉升為陸軍副司令員，和尤海濤曾有兩年共事經歷，兩人同為陸軍副司令員。如今時隔數月雙雙出事，暫不清楚是否是鄧志平案牽出尤海濤。

此前被免職的火箭軍原政委徐忠波（左三）3月4日出席解放軍和武警部隊代表團成立會。（央視影片截圖）

在現任陸軍領導層中，司令員李橋銘（63歲）23日缺席上將晉銜儀式，原因不明，一般分析他的仕途恐怕也凶多吉少。李橋銘是在2023年1月首次以陸軍司令員的身份亮相，沒想到前途這麼快就被打上問號。如果李橋銘最終也被證實涉嫌違紀違法，則意味著差不多同期的陸軍司令員、副司令員與前副司令員都出事。

23日缺席晉銜儀式的四名上將中，秦樹桐（62歲）也是陸軍出身。秦樹桐和李橋銘都是本屆中共中央委員，但兩人的經歷不同，李橋銘長期服役於原廣州軍區，2010年任原廣州軍區第41集團軍參謀長，2013年升任原第41集團軍軍長；秦樹桐則長期在原南京軍區服役，擔任過原南京軍區第12集團軍政治部副主任，2013年3月出任原南京軍區第31集團軍政治部主任，四年後升任第31集團軍副政委。秦樹桐後來擔任第一集團軍和第75集團軍政委，2022年1月出任陸軍政委，和李橋銘在陸軍領導層直接共事的日子不長。

秦樹桐動向目前仍未知。（央視截圖）

從簡歷看，秦樹桐與從2005年7月至2010年12月任第12集團軍政委的中央軍委委員苗華有交集，並且兩人都屬於軍隊政治工作體系。苗華已在11月28日被官宣因「涉嫌嚴重違紀」、被停職檢查。

不過，苗華目前只是被指「涉嫌嚴重違紀」，他是否會進一步被確認為「涉嫌嚴重違紀違法」，還有待官方公布。秦樹桐10月已缺席省部級幹部大會，本周又缺席上將晉銜儀式，他的陸軍政委工作已被取代，現在估計處在被調查狀態，下一步的命運有待觀察。

在23日上將晉銜儀式中，不見蹤影的還有海軍政委袁華智（63歲）以及武警司令員王春寧（61歲）。王春寧是原南京軍區副政委王永明之子，他也曾長期在南京服役，歷任南京軍區第一集團軍裝備部長、師長、參謀長、副軍長；2014年升任第12集團軍軍長。據港媒報導，王春寧上個月下旬也缺席了全國公安機關視訊會議。

2023年7月31日，中共中央軍委舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌（上排左邊）、政治委員徐西盛（上排右邊）晉升為上將。（新華社）

自從去年對火箭軍高層領導「一鍋端」，並深度清洗軍隊裝備部門以來，解放軍的反腐風暴至今沒有停歇。綜合中外消息看，針對火箭軍和裝備領域的行動已告一段落，但中共領導人近期再重申「刀刃向內」，預示著反腐行動還會持續深入下去。

從理性角度看，反腐未必會衝擊解放軍的戰鬥力，但是久治不癒的腐敗問題肯定會影響軍隊士氣。在內地民眾更擔憂經濟問題的當前，大力度的反腐對於凝聚民心的邊際效益將日漸下滑，而不斷落馬的高官，只反映反腐尚未找到治本之法。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

