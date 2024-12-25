陸海軍四上將「消失」　解放軍內部整肅引發猜測

中共中央軍委12月23日在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，由中央軍委主席習近平向晉升的陸軍政委陳輝頒發命令狀。然而，外界關注，陳輝的前任陸軍政委秦樹桐、陸軍司令員李橋銘、海軍政委袁華智及武警司令員王春寧等四名上將均缺席此次儀式，引發外界對解放軍反腐整頓的高度關注。



自去年火箭軍爆發大規模腐敗案以來，解放軍內已有數十名將領落馬，包括時任國防部長、中央軍委委員李尚福。近期軍隊整頓再度升級，中央軍委委員苗華因涉嫌「嚴重違紀」被停職，使得上述四名上將的缺席格外引人注意。

秦樹桐動向目前仍未知。（央視截圖）

綜合媒體報道，此次晉銜儀式規模隆重，軍委副主席張又俠、何衛東及多名軍委委員參加，國防部長董軍、火箭軍司令員王厚斌等重要軍方高層均現身。但包括陳輝前任秦樹桐在內的四名上將卻全數缺席。據公開資料，秦樹桐現年62歲，未達65歲退休年齡即卸任陸軍政委，且官方未公佈其動向。今年秋天已傳出秦樹桐被免職的消息。

據了解，早在10月底，秦樹桐與袁華智即被發現雙雙缺席省部級幹部大會，而王春寧也未參加上月21日全國公安機關的視訊會議。陸軍司令員李橋銘近日更傳出負面消息。上述四人均為中共二十屆中央委員，顯示解放軍高層的清洗仍在持續進行。