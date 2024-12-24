人事變動｜空軍出身陳輝晉升上將成陸軍政委　前任秦樹桐去向未明

周一（23日），中共中央軍委在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，由中央軍委主席、國家主席習近平主持，並把陳輝晉升為上將。



據報道，陳輝空軍出身，是首次以陸軍政委身分現身官方公開報道。不過，卸任陸軍政委的秦樹桐上將目前去向不明，而在央視周一晚的《新聞聯播》中，亦未見到陸軍司令李橋銘出席儀式。

公開資料顯示，陳輝1963年生，河北文安人，曾任空降兵第43師政委。他2010年3月任空軍指揮學院副政委；2016年1月任南部戰區空軍紀委書記；2020年9月任空軍紀委書記、監委主任；2021年8月轉任戰略支援部隊航天系統部政委；2024年4月任軍事航天部隊首任政委。

秦樹桐動向目前仍未知。（央視截圖）

至於陳輝的前任秦樹桐是在2022年1月獲頒上將軍銜，並首度公開其擔任陸軍政委的消息。秦樹桐是中共二十屆中央委員，今年9月已傳出被免職的消息，其動向目前仍未知。而作為秦樹桐的搭檔，李橋銘近日亦傳出被抓消息，但皆未獲官方證實。曾任北部戰區司令的李橋銘，目前也是中共二十屆中央委員。

值得一提的是，秦樹桐在2013年從12集團軍調往駐守在福建的31集團軍，在11月28日宣告落馬的中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，當時曾擔任12軍和31軍領導。