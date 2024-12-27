新一代戰狼外交官？中國駐日本外交官薛劍網絡長文開戰日網民

「只知道對著中國嘰嘰歪歪，盯著犄角旮旯挑毛病，繼續扮演在台下扔臭雞蛋的角色。」中國駐日本大阪總領事薛劍星期二（12月24日）在社交媒體X上發飆，導火索是一名日本網民發表的「文化冷漠」論。



一名自稱在中國四川高校執教的日本網民星期一（23日）在薛劍的貼文下留言說，自己在中國生活快26年，並在高校執教比較文化論課程，感覺即便是中國名牌大學的高校生，也對「自己國家內的不同文化」漠不關心。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



這則留言如同點中薛劍穴道，他隔日在X上憤怒地發長文回擊說，「很多日本人特別是知識分子就像你一樣，由於明治維新搞『脫亞（中）入歐』，傍著歐美殖民者得了點便宜，就一副小人得志、不能自已的模樣，在亞洲近鄰特別是中國人面前總是以高人一等的『文明人』自居」。

他指責對方：「一副自命不凡、不可一世的嘴臉，慣於以居高臨下、指點江山的心態」，「僅憑自己的一知半解和臆測，如同談論自己的家事一樣動輒對中國內政品頭論足」。

薛劍還說，「就算你在中國再呆26年、搞再多所謂比較文化研究，也不可能真正搞懂當代中國的現實和未來發展趨勢，更別指望得到大多數中國人的理解和尊重」，「只有中國人才是中國的主人，真正瞭解中國的只能是中國人自己」。

這名日本網民也不示弱，又回懟薛劍的思想與清末總理各國事務衙門的觀念無異，看不起外國人，說「外國人不可能理解大清」。

中國駐日本大阪總領事薛劍。（網絡圖片）

薛劍發在X上的長文被搬到中國國內網站後，也引來中國網民圍觀。一些網民為薛劍叫好，稱「日本人還有自大心理，必須教訓一下」。

讓人啼笑皆非的是，還有網民懷疑文章真實性，稱「薛劍總領事是老外交人了，不會無聊到去網上懟一個貼子」。

新晉戰狼外交官？

今年56歲的薛劍曾任中國外交部亞洲司副司長，2021年11月出任駐大阪總領事一職，他在X平台目前擁有8萬5000粉絲，因經常發表強硬言論，被一些人視為「戰狼外交官」。

他曾在2021年8月於推特（後稱X）發佈諷刺漫畫，稱美國軍機在2001年對阿富汗丟下炸彈，2021年則丟下人肉炸彈，嘲諷美國撤離阿富汗。

他還曾發文嘲諷美國舉辦民主高峰會，質問「現在的美國有民主嗎？只有腐敗的民主、金權的民主、泥沼化的民主」。

2022年，在日本和歌山縣白浜町，中國駐大阪總領事薛劍（右）向「冒險世界」樂園園長今津孝二轉交任命狀。（新華社）

除了言辭激烈，薛劍也被日本方面指控干涉內政。

據日媒《產經新聞》報道，今年10月舉行日本眾院大選前，薛劍於X平台發文為日本在野黨「令和新選組」拉票，呼籲民眾在比例選區投給該黨。

日本政府內閣會議上月通過答詢書認為此事「極為不妥」，並透過外交途徑要求薛劍刪文。該文目前已被刪除。

此外，薛劍還給今年5月出席台灣總統賴清德就職典禮的日本多名國會議員發送信函，警告他們：「強烈希望你勿與台灣進行任何接觸與往來。」

對於戰狼外交官的說法，薛劍2022年1月在接受中國官媒《人民日報海外版》日本月刊採訪時說：戰狼外交只是一面，中國外交從來不是強硬「一邊倒」，而是講道義、促正義、有氣度、帶溫度的。

薛劍同月接受日本媒體《日刊現代》採訪時否認自己是戰狼外交官，他補充說：「如果真要用這種說法，我們是與狼作鬥爭的外交官。」

中國戰狼外交官代表人物

與薛劍一樣，許多被視為「戰狼」的中國外交官在談及「戰狼」一詞時，也有相似的理解。

中國駐英大使劉曉明2020年受訪時說，之所以有「戰狼」，是因為世界上有「狼」。去年3月，剛出任中國外交部長的秦剛在兩會記者會上也說，當豺狼擋道、惡狼來襲，中國外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。

「戰狼」一詞源於中國武打演員吳京主演的《戰狼》系列電影，該電影不僅刷新中國電影票房，還在中國引發一波愛國主義、民族主義熱潮。

2017年由吳京導演的《戰狼2》送選奧斯卡，角逐當年最佳國際影片。（微博 @3D電影戰狼）

而「戰狼外交」是借用這部電影的名字，形容中國外交官在國際舞台上「氣勢洶洶」或「咄咄逼人」的樣子。

在新冠疫情期間，隨著各國不斷對病毒溯源問題施壓，中國「戰狼外交」攻勢進一步加劇。

2020年2月武漢疫情失控前，首次以外交部新聞發言人身份亮相的趙立堅，就是典型代表之一。

圖為2022年7月1日外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（中國外交部網站）

他曾在推特上轉載畫作，諷刺澳大利亞國防軍殺害阿富汗平民和囚犯，又發文暗指冠病是由美國參加2019年武漢軍運會的軍人帶進中國。

趙立堅2023年初被調離發言人職位，引發外界猜測，中國或將調整外交風格。

另一名代表人物是前不久剛卸任回國的中國前駐法大使盧沙野。他2021年6月受訪時說，自己很榮幸得到「戰狼」稱號。

他去年4月在接受法國媒體採訪時，質疑前蘇聯加盟共和國的主權國家地位，在歐洲引發軒然大波。中國外交部發言人毛寧隨後澄清，並暗示盧沙野的相關言論並不代表中國正式立場。

中國駐法國大使盧沙野。（外交部）

圖為中國駐法國大使盧沙野近照。（中國駐法國大使館官網）

戰狼外交回調？

疫情期間，中國民族主義情緒顯著上升。中國官媒《環球時報》2021年1月發佈的一份民調顯示，七成受訪民眾認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。

中國外交部發言人當時回應「戰狼外交」時反問：難道中方只能做「沈默的羔羊」 ？

但隨著國際形勢的複雜多變，以及外部輿論壓力不斷加大，中國外交近年在強調正當性和必要性的同時，也試圖調整話語方式，展現柔性和合作的一面。

中國外交部長王毅上星期二（17日）在國際形勢與中國外交研討會上發言時說，中國同世界的互動正在呈現重要的趨勢性進展和變化。中國將堅定做和平的力量、團結的力量、開放、正義以及包容的力量。

圖為2024年12月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見阿拉伯各國駐華使節。（中國外交部圖片）

隨著特朗普2.0時代到來，各國都在調整戰略部署，一些國家也試圖與中國建立溝通渠道，中國在國際舞台上或許能獲得更多發揮空間。

在日本外長訪華、中日雙方都釋出善意之際，中國駐日外交官卻因為一條「文化冷漠」的留言，而再次披上戰袍、化身戰狼，讓人不禁想問，這到底是「與狼鬥爭」還是誤判了「狼」？