「台灣外交戰狼」何以容不下新加坡前外長的兩岸「邦聯」建言？

新加坡前外長楊榮文（George Yong-Boon Yeo）日前在台灣發表演講，以一位兩岸「親戚」的角度提出建言，指台灣現狀不可持續，且美國只把台灣當作棋子，建議台灣應以「一個中國人的邦聯」（commonwealth／confederation）漸進式走向「和平統一」。楊榮文的和平倡議餘波盪漾，引起台「外交部」回應駁斥，批評其言論「完全與事實不符，認知明顯偏頗，並與區域內多數民主國家的理解大相逕庭」。



台「外交部」還嚴詞指責，「楊前外長的個人意見，不僅無助區域和平與穩定發展，也損害台美關係與台星關係的正向發展，外交部表示高度遺憾，並呼籲避免讓公開意見淪為極權中國的傳聲筒。」而楊榮文隨後也在其Facebook發文表示，對此感到相當詫異。

《香港01》駐台首席記者當天全程參與楊榮文在台北的演講與會後記者見面會，見證他多次強調「我不代表新加坡發言，而是代表我自己，一個受到台灣許多恩情的新加坡人。」對於這樣一位來自民間的新加坡前外長，台灣「外交部」在「戰狼部長」吳釗燮主持下，發出如此強硬的回應，甚至暗諷楊榮文為「極權中國的傳聲筒」，確實相當罕見，有過度反應之嫌。其背後的原因，或許正如當日活動主持人台灣大學前校長管中閔在Facebook所評論的，「一位外國平民來台演講，（台灣）政府竟氣急敗壞的反駁，這演講肯定說對了什麼」。

新加坡前外交部長楊榮文9月13日於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，他認為台海現狀無法長久，並強調基於美國會用武力來阻擋中國大陸統一台灣是不明智的，他相信時間不在台灣這一邊。（張鈞凱攝）

李扁時期曾有過「邦聯」多種構想

我們不妨拆解一下楊榮文的論點，看看台灣的「外交戰狼」，何以如此「氣急敗壞」？楊榮文演講中最大的亮點，莫過於主張成立「一個中國人的邦聯」，在行政整合慢慢的引入下，作為海峽兩岸雙方在和平、相互尊重和共同歷史基礎上趨近的準備。

其中引起爭議的當屬「邦聯」一詞，在政治學中，「邦聯」類似於「國協」概念，內在的政治實體仍擁有獨立主權，構成一協商性的複式政府。相對於此，則有「聯邦」的概念，指擁有地方分權的單一政府，例如美國之政治體制。1990年代李登輝主政台灣期間，台灣學術界有過非常多關於「邦聯」、「聯邦」、「中華國協」、「大中華經濟圈」、「中華協作機制」、「民族內國協」的討論，着重於台海兩岸未來整合架構的研究。

例如已故的《中國時報》創辦人余紀忠，曾於1994年提出「中華邦聯」的構想。曾任台灣省政府主席、行政院副院長、司法院院長的林洋港，有過「自治邦」的想法。學者吳瑞國倡議「一邦多制」；邵宗海的「階段性統一過程」，也假想兩岸可以從「邦聯式的中國」走向「聯邦式的中國」再走向「單一制中國」。民進黨前立委沈富雄，還有過「兩岸共組國協」的建議。

李登輝（左）與陳水扁（右）執政時期，台灣學界與政界有非常多關於兩岸「邦聯」的討論。（資料圖片）

此外，國民黨在2000大選首度丟掉執政大權，黨內充斥「去李登輝化」的氛圍，由連戰繼任黨主席。當時國民黨智庫在十六全大會之前，試圖把「邦聯」的構想納入大會主題之一，還發表了《中國國民黨政策綱領草案「邦聯」說帖》。甚至為了平息黨內的爭議，後來規劃小組在「邦聯」前面加上了「階段性」一詞，且標明「邁向民主、自由、均富的統一」，但依舊在黨內統一派與本土派的夾殺下胎死腹中。

換句話說，楊榮文的「邦聯」提議，在台灣政治史脈絡中，並非「橫空出世」，而是「其來有自」。更何況當年李登輝主導的《國家統一綱領》（國統綱領），名為統一，但其中對統一設置重重障礙，規劃短中長期三個階段，還被學者戲稱為「拖延統一、拒絕統一」的「不統綱領」。而後來主張「一邊一國」的陳水扁在2000年上任之初，其實在兩岸問題上曾經提出過「統合論」，2002年當時台灣陸委會還委託著名學者魏鏞做了《兩岸關係互動及整合模式之比較分析》專案報告，其中建議兩岸以「一個中國，兩個政治現實」的「多體系國家」基本概念，進而過渡到「聯鎖社群」（linkage communities），或「邦聯」、「聯邦」，又或是「單一國家」。

以上這些在李、扁時期紛雜的「邦聯」、「聯邦」、「國協」、「聯鎖社群」等構想，反映出當時台灣官方從「一個中國」擺盪到「特殊兩國論」再到「一邊一國論」的複雜歷程，想要在不違反「憲法一中」的前提下，為台灣的「實質獨立」找到方案。不過，這些林林種種的模式，最終都成為「紙上談兵」，因為諸多概念都移植於西方經驗，有別於兩岸的內戰遺緒事實，中國大陸不可能接受，也不符合《中華民國憲法》及其增修條文的精神。

反對楊榮文的政客有何台灣方案？

楊榮文的「邦聯論」，與上述多種模式最大的差異，在於他在演講中特別強調，首先此乃以「中國人」認同為基礎。他以李光耀為例，當李登輝暗示「台灣人和中國大陸的中國人屬於不同民族」時，李光耀相當的困擾，感到「匪夷所思、難以接受」，此後與李登輝說話時便存在了戒心。

台灣「外交部」發表聲明回應，批評楊榮文的演講「完全與事實不符，認知明顯偏頗」。（台「外交部」網站截圖）

其次，在楊榮文看來，「一個中國人的邦聯」是個過渡式方案，是一個導向最終「和平統一」的漸進式過程。之所以提出此想法，楊榮文乃是看到了如今的台海局勢，美國正在以台灣作為棋子挑動戰爭，「替代的局面就是不可避免的戰爭，那將會是悲劇」，反映出他不希望兩岸分裂和期望台海和平繁榮的初衷。

平心而論，今日蔡英文政府雖走「親美抗中」路線，但其將「台獨」寄生於《中華民國憲法》之下，從而「發明」出所謂的「中華民國台灣」之說。作為蔡政府「外交」大員的吳釗燮，其實應該張臂歡迎楊榮文的「邦聯」之論，具體體現出蔡政府所主張的「中華民國台灣是一主權獨立國家」的「空想」。

然而，自許為兩岸中國人「親戚」的楊榮文，希望此一「邦聯」屬於「中國人」的，而且更重要的是看到美國在台海生事，無法維持現狀，終究還是要走向「和平統一」。「中國人」、「疑美」、「和平統一」此三項前提，恰恰又與當今蔡政府推廣的政策理念背道而馳；身為認同「台灣人」、「親美」、「拒絕統一」的「台灣戰狼」吳釗燮，勢必在此時機跳出來向楊榮文這樣一位「友台」的國際友人開砲。

2004年楊榮文在聯合國大會提出「反對台獨」言論，遭時任台灣「外交部」部長的陳唐山（圖）反嗆：新加坡「不過是一個鼻屎大的國家」，此舉根本是「捧中國的LP」，一度引發軒然大波。（資料圖片）

回顧歷史，民進黨政府外長與楊榮文的過節也非首例。2004年時任新加坡外長的楊榮文，在聯合國大會提出「反對台獨」的言論，遭到當時民進黨政府外長陳唐山反嗆，新加坡「不過是一個鼻屎大的國家」，此舉根本是「捧中國的LP」（閩南語，有拍馬屁、阿諛奉承之意），一度引發軒然大波。多年之後，卸任新加坡外長已久的楊榮文，以民間友人身份造訪台灣，沒想到又引來民進黨政府「外交部」的砲火。

事實上，楊榮文在演講中坦言，「（台海）兩邊的社會都在變化中，今天的中華人民共和國不是20年前的中華人民共和國，20年後的中華人民共和國也會和今天非常不一樣。」那麼他應該很清楚，20年前北京不會接受「邦聯」的構想，20年後的今天更不可能，更何況以「融合發展」為基底的和平統一進程已經邁開腳步。至於台灣，則在「統獨」之名包裝下的政黨奪權鬥爭中，渾渾噩噩的和稀泥，政客只懂得「我不要什麼」，卻說不出「我要什麼」。儘管楊榮文建議的「台灣方案」不切實際，但至少他是真心誠意替台灣前途與台海和平在思考，光是這一點，就值得台灣所有政治人物反省和深思。