「戰狼」盧沙野卸任中國駐法大使　批西方習慣從上往下俯視別人

曾因「戰狼」言論而備受爭議的中國駐法國大使盧沙野準備卸任返國，近日，他接受官媒專訪時再批評，法國等西方國家「習慣了從上往下俯視別人」。



法國《費加羅報》（Le Figaro）日前率先披露盧沙野將卸任的消息，並列舉他任大使5年多的眾多爭議言行，並因此多次遭法國外交部召見。當地時間12月9日，中國駐法國大使館官網發布盧沙野接受中新社專訪，盧稱，中法兩國都奉行獨立自主的外交政策，不過內涵有所不同。這反映在中國外交政策的一體兩面，即自己想要獨立自主，也要考慮到別人也希望獨立自主，所以要尊重別人的獨立自主。

接著，盧沙野批評法國或西方國家與中國不同，這和他們在近代幾百年的歷史中一直處於金字塔尖有關係，其習慣了從上往下俯視別人。然而，中國逐漸強大，西方國家對待中國的心態已不再像從前一樣俯視，故雙方都要適應和磨合，逐步達到新的平衡。

他又稱，當今的中美、中歐、中法關係，有問題就想辦法去解決問題，希望法國人、歐洲人也要有這種心態，不能一廂情願，一味考慮自己，還得要從實際出發，從現實出發。

盧沙野卸任中國駐法大使。（外交部）

盧沙野進一步說，自己接觸的很多法國人都很彬彬有禮，跟人接觸時很注意照顧對方的感受，而中國人也很注意照顧別人的感受，替別人著想，故中法之間還是有很多一致性的。

在擔任駐法大使期間，盧沙野頻頻發表出位言論，惹來西方媒體批評。例如，他曾公開批評對中國持批判立場的法國學者博達安（Antoine Bondaz）是「小流氓」、「意識形態魔鬼」，並指那些批判中國人士是披著研究人員和媒體外衣，瘋狂攻擊中國的「瘋狗」。盧最後遭到法國外交部召見。

2023年4月，在接受法國電視台專訪時，盧沙野更公開指稱，包括烏克蘭在內的前蘇聯國家在國際法上沒有有效地位，且克里米亞從一開始就是俄羅斯的，引發軒然大波。隨後，中國外交部發言人毛寧表示，中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國的主權國家地位。