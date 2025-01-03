賴清德玩貓抓老鼠 柯文哲被「三捉二放」

2025年1月2日晚，柯文哲又被台北地院裁定羈押禁見，該案歷經三捉二放，宛若貓戲老鼠，上演了比戲劇「捉放曹」還精彩的戲碼。接下來，該案會如何發展，柯文哲的終極命運會怎樣，引人關注。

一捉：2024年8月30日，柯文哲涉京華城案，被廉政署帶返台北地檢署接受調查。

一放：9月2日台北地方法院裁定無保請回，柯文哲暫時逃過一劫。

二捉：台北地檢署不服判決提出抗告，9月5日台北地院再次開庭，最終判決羈押禁見，並移送至台北看守所。昔日的台北市長，去年台灣大選得票第三高的候選人，台灣民眾黨的創始人和黨主席，被戴上手銬，穿上囚衣，送進牢房。

二放：2024年12月26日，檢方依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵佔、背信罪起訴，求刑28年半併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。與此同時，經柯律師團努力，台北地院重開羈押庭，裁定柯文哲以3000萬元交保，限制住居與出境出海。

台北地檢署隨即提出抗告，最終台北地院將保釋金增至7000萬元，並規定柯文哲須配帶電子腳鐐。柯文哲家屬在限定時間內拼命籌款，據說還借了黨徒黃國昌3000萬，才籌足交保款項。

被羈押的民眾黨主席柯文哲。（聯合報系資料照片）

三捉：台北地檢署仍然不服台北地院之判決結果，12月31日，再次提出抗告。2025年1月1日，台高院再度要求台北地院撤銷此前的裁決。2025年1月2日晚，台北地院以「有逃跑可能性」為由，裁決柯文哲等同案四人羈押禁見。

至此，經由檢方和法院來回拉鋸，柯文哲歷經三捉兩放，最後又被送進牢房。這一送，以後他再想出來，恐怕就難了。

柯文哲是醫生出身，教授，葉克膜（ECMO，體外肺膜）領域的頂級專家，故常被稱「柯P」。

柯初投身與綠，借力與綠，得益與綠營民進黨合作，以無黨籍身份參選台北市長併成功連任，成為藍綠之外的第三隻政治力量，所謂「白色力量」。台北市長任內，柯文哲與民進黨漸行漸遠並逐步走向對立。

在此期間，柯左批藍，右打綠，妙語金句迭出，尤以一句「垃圾不分藍綠」贏得滿堂歡呼。同時，柯的兩岸立場也開始與綠拉開距離，積極和大陸溝通互動，多次舉辦台北上海「雙城論壇」，認同「兩岸一家親」。

眼見民意可用，追隨者眾，柯文哲遂成立台灣民眾黨並任黨主席，開始為角逐總統大位佈局。

2024台灣大選總統辯論會於12月30日下午登場，民進黨候選人賴清德（左）、國民黨候選人侯友宜（中）、民眾黨候選人柯文哲（右）三人交鋒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2024年台灣大選，在馬英九撮合下，國民黨和柯文哲一度有望達成合作（藍白合），一起與民進黨賴PK爭鋒。惜乎柯文哲胃口太大，堅持要「柯正侯負」，在最後一刻，因兩黨對民調孰高孰低認知不同，合作破局。柯文哲以民眾黨身份參選，以得票第三敗北。民進黨和賴則坐收漁翁之利，以得票不過半，贏得大選。

柯文哲的支持者以年輕人、綠營、醫師律師等專業群體為主，和民進黨的支持者高度重合。若任由民眾黨和柯繼續坐大，勢必繼續瓜分民進黨的基本盤，嚴重威脅民進黨和賴的連任計劃。賴上任後，柯就成為被瞄準清算的最主要目標。

迄今為止，沒有任何公開證據證明賴是為政治「拆彈」原因收拾柯文哲，賴似乎反而一直刻意與柯案保持距離，但台灣人都知道，政治才是柯被抓的根本原因。