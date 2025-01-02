遭求刑28年｜柯文哲再遭羈押禁見　北院：有逃亡滅證串供之虞

台灣民眾黨差主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案被起訴，在二度交保加碼至7000萬元新台幣後，台北地檢署不服再提抗告，台灣高等法院於元旦再次撤銷交保。台北地方法院周四（1月2日）晚上第三度開羈押庭，下令柯文哲羈押禁見。柯文哲在庭上稱，檢察官就是動作太大，下不了台，「如果要繼續關我就直接說」。北院公布裁定指出，4人涉犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，如不羈押恐難追訴審判。



圖為2025年1月2日，威京集團主席沈慶京下午坐著輪椅被推入台北地院。（聯合報圖片）

沈慶京及李文宗等共4人均羈押禁見

羈押庭於周四晚間6時開庭，中間休庭一次，至晚間9時15分左右結束，時間長達3個半小時。法官庭至晚上約10時40分公布，柯文哲及威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗等4人，全部重新羈押禁見。

檢方認為，柯文哲雖已辭任黨主席，但其實質影響力未有改變，且存在勾串翻供事實。加上柯涉嫌教唆隨行秘書許芷瑜逃亡，即使柯建議明列出不得接觸的共犯、證人名單，但能發揮的效果有限，仍然無法防止勾串，因此仍有羈押的必要。

辯方批評，檢察官無止境濫行抗告，形同欺凌，相關推論僅為臆測。此外，柯文哲已辭職黨主席，其現有影響力不能促使共犯、證人串供，不能因為沒必要的懷疑，就進行預防性羈押。

圖為2025年1月2日，李文宗中午抵達台北地院報到。。（聯合報圖片）

圖為2025年1月2日，台北市議員應曉薇再次出席羈押庭。（聯合報圖片）

北院指柯有計劃安排全家離境

北院公布裁定指出，根據柯文哲等人的涉案程度，以及檢方掌握不利證據的清晰程度，以及被告身份地位、經濟等情況，已相當理由認為他們有動機潛逃海外。

其中，柯文哲曾經提到有安排妻子陳佩琪與子女離起躲避紛擾，可見柯已有安排全家出境的計劃。又柯文哲及陳佩琪對外宣稱從醫良久，有資力購買上億元新台幣房產等言論，自有在海外生活的能力與資力。

北院又稱，柯文哲等4人所涉之罪，均屬最少5年以上有期徒刑的重罪，且所涉罪數非少，更增加被告等人逃亡的可能性。