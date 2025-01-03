習近平新年賀詞首提「全球南方」是什麼意思？

辭舊迎新之際，國家主席習近平照例發表新年賀詞，不同於往年的新年賀詞，今次習近平罕見談到外部環境和國際形勢，且首次提到「全球南方」。

習近平原話是這麼說的——當今世界變亂交織，中國作為負責任大國，積極推動全球治理變革，深化全球南方團結合作。我們推進高質量共建「一帶一路」走深走實，成功舉辦中非合作論壇北京峰會，在上合、金磚、亞太經合組織、二十國集團等雙邊多邊場合，鮮明提出中國主張，為維護世界和平穩定注入更多正能量。

此外，在賀詞結尾部分，習近平還說，世界百年變局加速演進，需要以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。中國願同各國一道，做友好合作的踐行者、文明互鑑的推動者、構建人類命運共同體的參與者，共同開創世界的美好未來。

新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和網際網路，發表2024年新年賀詞。（新華社）

對比往年的新年賀詞，今年的賀詞在國際部分着墨頗多，「變亂交織」、「百年變局加速演進」是習近平對當今世界的總概括，「全球治理變革」則是他為這個變亂交織的世界尋求的解方，中國作為負責任的大國，該怎麼辦？一個抓手就是「全球南方」。

習近平曾多次公開闡釋他對「全球南方」的理解和看法。比如2015年在聯合國總部出席並主持由中國和聯合國共同舉辦的南南合作圓桌會時，習近平說，「南南合作是發展中國家聯合自強的偉大創舉，是平等互信、互利共贏、團結互助的合作，幫助我們開闢出一條嶄新的發展繁榮之路。」

再比如2024年在二十國集團領導人第十九次峰會第一階段會議關於「抗擊飢餓與貧困」議題的講話中，習近平說，「中國始終是『全球南方』的一員，是發展中國家可靠的長期合作伙伴，也是支持全球發展事業的行動派和實幹家。」習近平還說，「『全球南方』群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。『全球南方』國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。」再到今次新年賀詞首提「全球南方」，既是對過去幾年論述的延續，也說明中國外交接下來的支點。

塞內加爾外交部長Yassine Fall、中國外交部長王毅和剛果（金）（Democratic Republic of the Congo，DR Congo）外交部長Jean-Claude Gakosso於2024年9月5日出席2024年中非合作論壇峰會期間舉行新聞發布會。照片攝於中國北京。（Reuters）

隨着特朗普的二次當選，很多人將目光聚焦於中美關係，對中國來說，大國關係固然重要，包括對美、對歐、對俄等，但作為「全球南方」的一員，中國始終將處理同廣大欠發達國家的關係放在重要位置。2024年，亞非拉很多國家代表出席中國舉辦的和平共處五項原則發表70周年紀念大會，中非合作論壇北京峰會召開期間中國領導人高規格接待，中國支持巴西、秘魯分別舉辦二十國集團峰會等等，背後的邏輯都在於此。

於經濟維度，「全球南方」確也正在改寫世界經濟版圖。從經濟總量看，2023年新興經濟體與發展中經濟體所佔份額提升至58.9%，比發達經濟體所佔份額高出17.8個百分點。從增長速度看，2000年至2023年，新興經濟體與發展中經濟體經濟增速的平均值為5.2%，較發達經濟體增速平均值高3.3%。「全球南方」對全球經濟增長的貢獻從20世紀80年代的不到40%上升至當前的超過80%。過去30年，發展中經濟體內部貿易佔全球貿易總量的比例從10%增長到26%，預計到2032年這一比例將進一步增長到32%。

經濟之外，對中國來說，全球南方還是打破「現代化=西方化」迷思，以治理和發展撬動民主霸權的重要載體。清華大學首批文科資深教授、人文與社會科學高等研究所所長汪暉在一次公開活動中說，如果說新自由主義全球化的危機主要來源於五大壟斷和整個南方國家要求發展的矛盾，今天最大的危險是五大壟斷的鬆動和霸權國家要繼續維繫和掌控壟斷地位的矛盾，而這構成了今年所有的主導危機。所謂的「五大壟斷」由國際著名馬克思主義經濟學家、理論家、活動家薩米爾·阿明提出，包括自然資源的壟斷、科學技術的壟斷，大眾傳播媒體的壟斷、金融的壟斷和大規模殺傷性武器的壟斷。

清華大學教授汪暉出席由全球化智庫（CCG）主辦的2021年「中國與全球化論壇」。（CCG供圖）

隨着「五大壟斷」的鬆動，中國則試圖以中國式現代化和中國方案來推動全球治理變革，而實現這一目標的載體，就是喊出「我們需要新的發展話語」的廣大全球南方。這也是為什麼習近平要在中非合作論壇北京峰會開幕演講中，用一半的時間談現代化，並將中非現代化放置在「全球南方」的現代化熱潮中。習近平說，「實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。第二次世界大戰結束後，以中國和非洲為代表的第三世界國家相繼實現獨立和發展，不斷糾正現代化進程中的歷史不公。」「中國和非洲佔世界總人口的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。」

這也是習近平在新年賀詞中首提「全球南方」的根由，但如何處理同「全球南方」的關係，如何避免掉入「中國中心主義」，重要性和難度絲毫不遜色於處理同大國的關係。中國農業大學文科資深講席教授李小云即指出，全球南方不是一個孤立的變量，也不是一個鐵打一片的單一整體，而是與發達國家相互嵌入的全球體系的一部分。一廂情願地以中國中心主義的角度思考南方國家，容易造成基於想象的政治盲動，也容易因為誤判而透支中國的地緣政治戰略資源。